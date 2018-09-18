Российский лидер также отметил, что в трагедии "необходимо разобраться". Он подчеркнул, что отношение России к инциденту изложено в официальном заявлении российского Минобороны, которое было согласовано лично с ним, сообщает Gazeta.ru.

Путин заверил, что после инцидента с самолетом Россия обеспечит дополнительную безопасность российским военным в Сирии. "И это будут такие шаги, которые заметят все", — пообещал он.

Президент России выразил соболезнования близким погибших в результате крушения Ил-20 и призвал не сравнивать эту ситуацию с инцидентом, когда российский самолет был сбит турецкими силами. "Это все-таки другая ситуация. Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет", — заявил Путин.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что сбитый в Сирии Ил-20 выполнял разведывательные задачи в Идлибской зоне деэскалации "для определения мест хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов, которые из этой зоны вылетают и наносят удары по разным районам Сирии", передает РИА "Новости". Он отметил, что Ил-20 во время нанесения удара находился между четырьмя израильскими самолетами F-16 и территорией Сирии.

Вечером 17 сентября на авиабазе "Хмеймим" после атаки израильских ВВС на сирийскую провинцию Латакия потеряли связь с экипажем самолета Ил-20. Позже выяснилось, что Ил-20 был подбит и упал в Средиземное море в 27 км от побережья Сирии. Погибли 15 российских военных. В Минобороны РФ ответственным за инцидент считают Израиль, который переложил ответственность за сбитый Ил-20 на Сирию и Иран.