Самолет исчез в то же самое время, когда четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли ракетный удар по нескольким объектам в прибрежном городе Латакия. Официальное сирийское агентство новостей SANA сообщило, что батареи противовоздушной обороны перехватили несколько ракет.

Утверждалось, что израильские ВВС со стороны моря атаковали "заводы по производству бытовой химии и алюминия, а также электростанцию в Сакубии". Однако базирующаяся в Лондоне организация Syrian Observatory for Human Rights сообщила, что ракетным ударом были уничтожены два склада вооружений в районе базы сирийских ВМС.

В то же самое время французский фрегат Auvergne также совершал пуски ракет, что зафиксировали российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства.

Командование российской авиабазы организовало поисково-спасательную операцию, однако судьба российских военных неизвестна, сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на американский правительственный источник, в армии США полагают, что Ил-20 был по ошибке сбит сирийскими средствами ПВО при попытке отражения удара ВВС Израиля. Как сказал источник, российский самолет был непреднамеренно сбит "средствами сирийской ПВО, которые Россия продала Сирии несколько лет назад".

По информации источника, катастрофа произошла, когда сирийские военные пытались сбить запущенные по территории Сирии израильские ракеты.

Однако официальный Дамаск пока никаких комментариев не дает.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также не комментирует эту информацию. "Мы не даем комментариев по поводу сообщений из-за рубежа", - сказала представительница пресс-службы израильской армии.

В свою очередь Вооруженные силы США заявили, что не участвовали в ракетном обстреле Латакии, во время которого с экранов радиолокаторов пропал российский военный самолет, отметили в Пентагоне.

Трагическое совпадение: случайно сбитый, опять по ошибке, опять российской ракетой... Как и малайзийский Boeing

Отметим, что инцидент с российским самолетом Ил-20, якобы случайно сбитом российской же ракетой, трагическим образом совпал по времени с новым докладом Министерства обороны РФ о сбитом по ошибке российской ракетой малайзийском Boeing 777 рейса MH17 в 2014 году над Донбассом.

И эти две трагические случайности - сбитый малайзийский Boeing и сбитый российский Ил-20 - оказались тесно связаны вопросом признания или непризнания своих ошибок.

Как напоминает "Эхо Москвы", в первый же день после трагической гибели сбитого Boeing по российским телеканалам прошла информация, со ссылкой на украинских сепаратистов в Донбассе, что был сбит военно-транспортный самолет украинской армии.

Сразу после падения самолета в группе "Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича" "ВКонтакте" было обнародовано сообщение о сбитом сепаратистами в районе Тореза самолете Ан-26. "Валяется где-то за шахтой "Прогресс". Предупреждали же - не летать в нашем небе. А вот и видеоподтверждение очередного "птичкопада". Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали", - говорилось в том сообщении.

Впоследствии сепаратисты, поняв, что по ошибке сбили не военный, а гражданский самолет, категорически отмели подозрения в том, что это они сбили пассажирский лайнер.

И у Москвы появилась версия, что это украинская армия в результате трагической случайности сбила Boeing. Накануне российские военные представили очередные свидетельства такой версии.

По данным Минобороны РФ, ракета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", которой сбили малайзийский Boeing, была произведена в городе Долгопрудный Московской области в 1986 году, однако почти сразу же отправлена на Украину, откуда в Россию больше не возвращалась. И на момент атаки на пассажирский лайнер четыре года назад эта ракета состояла на вооружении украинской армии.

Ракета с бортовым номером 886847379 прибыла в войсковую часть 20152 - 223-ю зенитно-ракетную бригаду. В 1986 году эта бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовле Тернопольской области Украинской ССР. На ее вооружении стояли ЗРК "Бук". После распада СССР на территорию РФ эта военная часть не выводилась, а была включена в состав Вооруженных сил Украины. Сбившая самолет ракета стояла на вооружении ракетного полка, который привлекался к операциям на востоке Украины. Указом президента Украины Петра Порошенко эта часть была переименована в 223-й зенитно-ракетный полк. В настоящее время она дислоцирована в городе Стрый Львовской области, на ее вооружении по-прежнему состоят комплексы "Бук".

Справка: Ил-20 или "Лысуха"

Ил-20 (по кодификации НАТО Coot, "Лысуха"), созданный ОКБ имени Ильюшина - самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), оснащенный ИК-сканером, оптическими датчиками, РЛС бокового обзора.

Самолет Ил-20, разработанный в 1965 году на базе пассажирского самолета Ил-18Д, большая дальность полета и вместительный фюзеляж которого позволяли создать такую машину в короткие сроки и с минимальными затратами, предназначался для комплексной разведки приграничной полосы без перелета государственной границы. Для решения этих задач был создан специальный комплекс средств разведки, аппаратуру которого разместили в пассажирской кабине самолета и его багажных отсеках на нижней палубе, напоминает РИА "Новости".

21 марта 1968 года состоялся первый полет опытного самолета Ил-20. Испытания полностью оборудованного Ил-20 завершились летом 1969 года.

Самолет использовался для разведки вдоль пограничной полосы и госграницы и считается первым в Советском Союзе самолетом разведывательного типа. В подфюзеляжной гондоле самолета находилась антенна радиолокационной станции бокового обзора "Игла-1". Также на самолете устанавливалась станция детальной радиотехнической разведки "Квадрат-2" и аппаратура радиоперехвата "Вишня". В передней и средней части пассажирской кабины установлены кресла для шести (впоследствии восьми) операторов радиотехнических систем.

Самолеты Ил-20, а также последовавшие за ними модернизированные Ил-20М и Ил-20М1 с более совершенным оборудованием не входили в состав разведывательных авиаполков или эскадрилий ВВС Советского Союза, а подчинялись непосредственно командованию военных округов, в каждом округе имелось несколько таких самолетов.

В 1980 году на базе усовершенствованного пассажирского самолета Ил-18Д был создан Ил-20РТ, который использовался в качестве самолета телеметрии при испытаниях ракет и базировался в районе Байконура. Также в это же время создавался и воздушный командный пункт на базе Ил-18Д, получивший название Ил-22. Практически все самолеты Ил-20 и Ил-22 были окрашены в стандартные цвета "Аэрофлота", а также имели на бортах надпись "Ил-18".

В 2009 году было принято решение о начале работ по переоборудованию Ил-22 в самолет-постановщик помех, получивший обозначение Ил-22ПП. В 2011 году начались испытания готовой машины, а в 2016 году три самолета Ил-22ПП были переданы заказчику.

Ил-20 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий в Сирии, координируя удары ВКС России, в том числе осуществляя координацию полета крылатых ракет "Калибр".

Размах крыла Ил-20 составляет 37,42 метра. Длина самолета - 35,9 метра, высота - 10,17 метра.

Максимальная взлетная масса - 64 тонны. Максимальная скорость - 675 километров в часть, крейсерская скорость - 620 километров в час. Дальность полета - 6,2 тысячи километров. Экипаж - 13 человек.