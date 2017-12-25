Политик Алексей Навальный, которому в понедельник, 25 декабря, ЦИК отказала в регистрации на выборах президента, объявил забастовку избирателей. Он призвал своих сторонников присоединиться к бойкоту президентских выборов 2018 года. Соответствующее обращение опубликовано в блоге политика.
Aleksejus Navalnas, Ksenija Sobčiak
© RIA / Scanpix

"Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами. В ней участвует лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не представляют для него ни малейшей угрозы" - заявил Навальный. "Владимир Путин страшно перепуган, боится конкуренции со мной, видит в ней угрозу, и в полном соответствии с тем, что он говорил ранее, дал указания своим слугам из Центральной избирательной кампании отказать мне в регистрации", - отметил оппозиционер.

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Он указал, отныне все его избирательные штабы становятся штабами забастовки. Активисты штабов будут вести наблюдение за явкой избирателей, а также агитировать против предстоящих выборов. В конечном итоге оппозиционер потребовал не признавать результаты голосования и власть, которая будет избрана на выборах.

ЦИК отказалась зарегистрировать Навального в качестве кандидата на выборы президента из-за непогашенной судимости по тяжкой статье УК РФ. За это проголосовали 12 членов ЦИК, один воздержался из-за "конфликта интересов".

Deutsche Welle
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