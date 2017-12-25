Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ отказала оппозиционеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному в праве участвовать в выборах президента страны, назначенных на 18 марта 2018 года, из-за его судимости, передает ТАСС.
© Reuters/Scanpix

При этом руководитель ЦИК Элла Памфилова открыто обвинила оппозиционера, который первым начал избирательную кампанию в стране, в нарушении закона.

"Я 12 лет в советское время на производстве отпахала, а вы зарабатываете тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь", - заявила она на заседании ЦИК.

"Поскольку есть факт, есть судимость, какое отношение ЦИК к этому имеет?" - добавила Памфилова в ответ на требование Навального допустить его к выборам.

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Оппозиционер, в свою очередь, заявил, что решение о недопуске его на выборы направлено "против тех 16 тысяч человек", которые его выдвинули.

Памфилова объяснила Навальному, что, согласно данным ЦИК, собрания в поддержку его самовыдвижения прошли 24 декабря в 21 городе России. "В общей сложности приняли в этих собраниях участие 10 800 человек", - сказала она, уточнив, что юридическую силу имеет только собрание в Москве, так как только на нем был нотариус.

"Я готова встречаться с вашей общественностью, общаться с вашими молодыми ребятами... Я готова к диалогу, даже несмотря на все эти оскорбления, которые вы себе позволяете", - подчеркнула руководитель ЦИК и посоветовала Навальному провести круглый стол с "самыми-самыми независимыми экспертами", чтобы разобраться в законности причин отказа ему в допуске к выборам.

Видеозапись выступления Навального с трибуны ЦИК опубликовал телеканал "Дождь".

Навальный обратился к ЦИК: "Один раз в жизни можно совершить нормальный поступок?"

В своей речи перед вынесением решения Центризбиркома оппозиционер отметил, что он уже доказал в ЕСПЧ незаконность приговора: "Эти дела были сфабрикованы, чтобы меня на выборы не пустить. И всем это совершенно очевидно".

"Решение Центральной избирательной комиссии о недопуске меня на выборы исключит миллионы людей из этих выборов и вообще политической системы. Ваше решение сегодня именно об этом. Вы же не роботы. Один раз в жизни можно совершить нормальный поступок? Никто же не стоит с пистолетом у виска", - продолжил он.

"Поверх всех кружев огромная надпись - не разрешается вам участвовать, не пустим на выборы тех, кто борется с коррупцией, кто критикует власть, кто действительно ведет предвыборную кампанию", - добавил Навальный, обращаясь к членам ЦИК.

Навальный пообещал обжаловать решение ЦИК

Позднее, уже после оглашения решения ЦИК, Навальный заявил, что он и его предвыборный штаб намерены обжаловать в судебном порядке недопуск к выборам.

"Мы, конечно, безусловно, обжалуем это решение везде. И в Конституционном суде, и везде, где только можно на свете", - пообещал основатель ФБК. При этом он отметил, что сомневается в успехе обжалования решения ЦИК.

Напомним, в воскресенье, 24 декабря, перед подачей документов Навальный заявил, что либо ЦИК его зарегистрирует, либо созданные им за год по всей стране предвыборные штабы будет работать на бойкот выборов.

Как известно, по закону о выборах выдвигаться Навальный не может из-за действующей судимости, к которой апеллирует Кремль.

Сам Навальный ранее заявлял, что не видит юридических препятствий для своего участия в выборах президента, намеченных на март 2018 года, так как в Конституции России записано, что участвовать в выборах не может лишь тот, кто находится за решеткой.

Глава ЦИК минувшей осенью пообещала, что Навальный сможет баллотироваться в президенты после 2028 года.

NEWSru.com
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