История с "Матильдой": "метафизический Донбасс" и тонкость религиозной среды

Именно депутат Госдумы Наталья Поклонская первой возмутилась и встала во главе движения против показа фильма "Матильда" в российских кинотеатрах. Что самое интересное, бывший прокурор аннексированного Россией Крыма, до сих пор не видела фильм, но утверждает, что проведенной экспертизы достаточно, чтобы удостовериться в его пагубном влиянии и оскорблении чувств верующих.

Наверное, вряд ли Учитель также задумывался о том, что его картину специально покажут в российском парламенте в день его выхода в прокат 26 октября.

Недавний крестный ход в Санкт-Петербурге, в ходе которого его участники не обошли "Матильду" стороной, назвав фильм "пощечиной русскому народу". Российские сети кинотеатров отказываются от проката, опасаясь действий обиженных на Учителя и его картину защитников православия и памяти российского императора. Видимо, абсурд ситуации начал раздражать и российские власти.

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Министр культуры Владимир Мединский выступил с заявлением, в котором отметил, что "последние события вынуждают высказаться со всей определенностью" и осудил, как Поклонскую, так и "разнокалиберных активистов".

"Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая г-жа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более не готов разгадывать мотивации разнокалиберных "активистов"-поджигателей, нагло именующих себя православными. Меня часто попрекают в излишнем консерватизме. И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозваные "активисты" дискредитируют и государственную культурную политику, и церковь", - отметил Мединский.

В Кремле, похоже, также не рады развитию событий вокруг фильма Учителя. Там назвали ситуацию неприемлемой и отметили, что она принимает неприятные формы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не гипертрофировать ситуацию вокруг фильма, но заверил, что сотрудники правоохранительных органов пресекут любые проявления экстремизма.

Между тем, руководитель движения "Христианское государство — Святая Русь" Александр Калинин заявил, что волна массовой эвакуации с различных объектов, которая продолжается в крупных городах России уже несколько дней, может быть связана с попыткой не допустить показ "Матильды" в кинотеатрах. По его словам, движение получило письмо, где речь шла о том, что "есть ребята, которые готовы показать всем этим кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги и другое". Речь идет о телефонных звонках о якобы заложенных бомбах.

Напомним, что в Петербурге недавно бросили "коктейль Молотова" в здание, где находится кинокомпания Учителя, а в центре Москвы — подожгли машины рядом с офисом адвоката Учителя. Там была оставлена записка: "За "Матильду" - гореть". Важно при этом отметить, что если в Русской православной церкви еще недавно утверждали, что церковь не должна давать собственную оценку явлениям культуры, то на днях глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда был более резок в суждениях. Он утверждал, что акты насилия, связанные с фильмом "Матильда" не могут исходить от верующих людей.

"Мы осуждали, осуждаем и будем осуждать действия псевдорелигиозных радикалов, какой бы религией они ни прикрывались, потому что подобные действия одинаково чужды мировоззрению любого верующего человека", - отметил он.

Где истоки сложившейся ситуации, почему рвение Поклонской легло на благодатную почву, выгодно ли это власти, и как к этому всплеску православной активности относятся представители церкви DELFI поинтересовался у политолога Александра Морозова и протоиерея Владимира Селявко.

Священник: это искусственно созданное напряжение и истерика

Настоятель Михайловской церкви города Вильнюса протоиерей Владимир Селявко отметил, что на ситуацию нужно смотреть проще, поскольку "в мире снимается огромное количество фильмов, ставится спектаклей или проводится концертов и не все они нравственны, и не все хорошие". "И, как правило — зритель выбирает. Не нравится еще не показанный фильм, который снял Алексей Учитель — не ходите туда. А все происходящее вокруг, это искусственно созданное напряжение, истерика, которая ничего хорошего никому не делает", - считает он.

Священнослужитель также отметил, что борьба с фильмом в ее нынешнем виде — это неразумный подход, поскольку в итоге картина получила большую рекламу. "Вдобавок ко всему начали предпринимать какие-то радикальные действия — что хорошего? Безусловно, в обществе много больных людей, и не все понимают дискуссии адекватно. Они просто берутся за оружие, современные средства запугивания других и начинается то, что мы сейчас наблюдаем. Насилием, вообще говоря, ничего не решить. Проблему можно решить только цивилизованным подходом. Учитель снял фильм, он не нравится верующим, так пускай верующие его не смотрят", - подчеркнул он.

В Санкт-Петербурге на днях состоялся крестный ход в связи с перенесением мощей Александра Невского, в котором приняли участие 100 000 человек. В ходе этого мероприятия его участники также не скрывали своих эмоций по поводу "Матильды". Селявко отметил, что "это религиозное действие было посвящено святому Александру Невскому, а некоторые им воспользовались как трибуной для выражения своего недовольства, что, к сожалению, бывает часто".

https://ru.delfi.lt/abroad/russia/krestnyj-hod-v-peterburge-100-000-uchastnikov-i-matilda-poschechina-russkomu-narodu.d?id=75744961

"В данном случае могу процитировать высказывание пресс-секретаря святейшего Патриарха Кирилла, священника Александра Волкова, который, в одном из интервью, сказал, что церковь вообще не должна вмешиваться и регулировать направления в искусстве. По большому счету все эти акции "против" или "за" напоминают советские демонстрации, на которые собираются не всегда по собственной воле. Это несерьезный, неглубокий, поверхностный подход. Все гораздо проще: что мне нравится — туда я иду, что не подходит — не иду", - заключил он.

Отвечая на вопрос о том, почему действия депутата Поклонской находят в обществе такой отклик, Селявко объяснил, что религиозная среда — очень тонкая материя, и многие явления не просто воспринять адекватно: "Естественно среди религиозных людей очень много боящихся вообще всего - конца света, пришествия лжепророков, воссоединения с другими конфессиями и многого другого. Поэтому религиозная среда часто реагирует очень возбужденно. Не так много в церкви людей, которые могли бы вдумчиво относиться к подобным вещам. И проблема здесь в отсутствии достаточного религиозного образования среди населения. Речь идет даже о простой религиозной культуре".

Собеседник также отметил, что в религиозной среде очень много суеверий и предубеждений, непонимания, часто "люди, вместо того, чтобы читать Евангелие или традиционную христианскую литературу, которой несть числа, читают какие-то псевдорелигиозные брошюры и листовки непонятного происхождения, начинают верить написанному и впадают в самые крайние заблуждения, фобии и радикализм".

"Со стороны не очень видно, как Церковь выравнивает и поддерживает баланс настроений очень многих неадекватных людей, которые не всегда готовы признать свои психологические или даже психические отклонения и пойти к врачу. Такие люди идут в храмы, и там им помогают справиться со своими недугами, нередко содействуя визиту к врачу. А случись такому человеку встретить какого-то сектанта - оратора, который начинает призывать к неадекватным действиям, эти люди бросаются вперед. Это проблема, особенно, когда такие так называемые ораторы являются профессиональными провокаторами".

"Это безнравственно, бездуховно и вообще бесчеловечно. Это провокация", - считает священник.

Другое духовное лицо, пожелавшее остаться не названным, был более резок в своих оценках: "Проблема в том, что депутат Поклонская — совершенно нездоровый, экзальтированный человек. Ее связи с ненаходящимся в церковном штате псевдо-духовником, бывшим уголовником — ничего хорошего не влекут за собой и наоборот такие же больные и экзальтированные люди, которых огромное количество в современном обществе, клюют на все это и идут на так называемые "подвиги". А на самом деле их всех лечить надо".

"Метафизический Донбасс"

Политолог Александр Морозов в разговоре с DELFI напомнил, что особый тип поклонения Николаю II существовал в России и в девяностые годы прошлого века, но находился на периферии, казался маргинальным. Однако при этом культ убитого императора развивался очень активно, поскольку все это поощрялось авторитетными и влиятельным в то время церковными деятелями, такими, к примеру, как петербургский митрополит Иоанн Снычев.

"Основа была понятной, это была сложная смесь веры в то, что Николай II — это своего рода Христос, принесенный в жертву, и эта жертва носит сакральный характер. Уже в то время люди были убеждены, что гибель царской семьи — это ключевое, сакральное событие русской истории", - отметил он и добавил: в этой же среде рождались идеи канонизации Григория Распутина, ревизия роли Ивана Грозного и т.д.

Морозов указывает, что патриархия не поддерживала, но смотрела на все это снисходительно, допускала внутри церковного мировоззрения. Однако тогда церковь была убеждена, что российское государство — либеральное и идет своим путем, поэтому поклонение Николаю II не представляет социальной угрозы.

"Нынешняя ситуация определена тем, что само государство сделало поворот. После Крыма и Донбасса, на третьем сроке Путина, оно совершило поворот и само сделалось ультраконсервативным. И вдруг существовавшее почитание Николая II внезапно совпало с каким-то глобальным конфликтом России с миром, куда жертва российского императора с точки зрения низового сознания очень точно вписывается. Поэтому сейчас вокруг "Матильды" и возник такой колоссальный эффект", - полагает политолог.

Между тем, РПЦ пытается дистанцироваться от тех, кто идет под знаменами Поклонской. Морозов в этой связи называет это естественным, поскольку культ убитого императора привел "к террористическим действиям".

"С точки зрения церкви — это чрезмерно и недопустимо. Но московская патриархия никогда по-настоящему не контролировала и не контролирует сейчас ту часть верующих, которая в глубоком смысле слова связана с так называемым старчеством, или тем, что при патриархе Алексее II называлось младостарчеством — это увлечение старцами, Афоном, мистической стороной православия. Глубоко это не контролировалось, поскольку верхняя часть епископата достаточно рационалистична, это хозяйственники, прагматики. Они просто всегда имели дело с этим низовым мировоззренческим движением", - продолжил он.

Если вести речь о составе противников "Матильды", то главное, по мнению Морозова, в том, что эти люди, верующие люди переносят в социальную и политическую сферу представление о жертве. Смысл заключается в том, что "они хотят видеть российский, постсоветский народ в качестве заложника, жертвы мировой истории и самих себя видеть в роли этой жертвы": "И это коррелирует с ревизией внешней политики, которую Кремль проводит в последнее время".

"В этом и опасность ситуации. Происходит совпадение властного дискурса Кремля с конфликтом и жертвенностью России с этим низовым движением, которое считает, что в основе российской истории и вообще жизни русского человека лежит масштабная жертва, когда не только царь, но и весь народ оказывается брошенным на алтарь. В этом смысле не случайно возвращается и мистифицированный сталинизм", - уверен политолог.

Он уверен, что идея жертвы — "привлекательная, страшная и опасная", а смысл такой идеи в том, что нужно перестать мыслить общество в качестве сложного, многосоставного, а мыслить его "общую судьбу".

"Эта судьба трагическая, русские, условно говоря, ненавидимы всем миром, "изгои", и как "изгои" они должны пострадать", - указал он и напомнил о попытках русских мыслителей в XIX веке мыслить русских аналогом еврейства.

"В частности, Николай Бердяев обращал на это внимание, что некоторому изводу русского политического сознания свойственен религиозный мессианизм, приравнивающий русский народ к еврейскому в некотором "изгойстве". Все это пробуждается сейчас с огромной силой, но Поклонская сама по себе слабее и глупее, чем, например, Константин Душенов, который все это пропагандировал в девяностые годы, и который, кстати говоря, даже получил срок за пропаганду своих взглядов, это было квалифицировано в правовом поле как экстремизм", - утверждал он.

Если увязывать происходящее с внешней политикой Кремля, то, видимо, не случайно, что таких людей как Поклонская принес "крымский ветер". Морозов с этим согласен и увязывает такое явление с "метафизическим Донбассом". Он отметил, что до конфликта Донбасс было сложным обществом, где были и важные культурные начинания, и молодежный авангардизм и литература, но "сейчас, когда мы говорим о Донбассе, мы условно обозначаем определенный тип очень примитивного и мистифицированного социального мышления".

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"Оно основано на том, что социологи называют ресентиментом, переживанием крайней несправедливости, брошенности, оскорбленности всем ходом мировой истории. Это тоже связано с представлением о себе, как об "изгоях", что крымчане, юг России или Донбасс реально "изгои" и заброшенные земли. Это не так, но при этом этот ресентимент там развивался. Не случайно это дало такие моменты как казачьи походы на Донбасс, все это добровольчество, которое двинулось из Сибири и Урала туда воевать. Надо сказать, что среди этих "добровольцев" Донбасса в 2014 году было много людей с мировоззрением, которое Поклонская представляет сейчас в публичной сфере", - заключил он.

Комментируя ситуацию, многие сейчас отмечают, подчеркнул политолог, что один из возможных сценариев развития ситуации заключается в том, что "люди вроде министра культуры Мединского станут "центристами", представителями государства, которые одержали победу над этими силами мрака".

"Тем самым, кремлевские пиар-менеджеры, являясь сами по себе людьми довольно опасными, антизападными, сторонниками секулярной войны, без мистики укрепятся на политической сцене и станут на четвертом сроке королями положения. В этой идее что-то есть, так обычно и происходит в политике, но мне кажется, что дело будет в каком-то смысле даже хуже", - признался политолог.

По его словам, Мединский и церковь на этой ситуации не заработают дополнительных очков, не смогут выступить стороной, которая урегулирует ситуацию, и результатом будет все большее нагнетание идеи того, что Россия должна пострадать, быть жертвой.

"И это очень выгодно Кремлю, потому что история Николая II тоже может быть представлена как результат какого-то заговора западных держав и мистических сил, стоящих за спиной правительств. Это все очень нравится Кремлю, он точно так же описывает свою войну с Америкой и Европой, все время подчеркивая, что все эти правительства несамостоятельные, и что за ними стоят какие-то мистические силы, которые управляют историей. Этот момент очень опасен и, на мой взгляд, будет развиваться. Если Путин хочет продолжать политику изоляции и конфликта, то ему очень выгодно иметь на нижнем этаже общественного сознания такие группы населения, которые сами себя убеждают в том, что Россия — "изгой", вечная жертва какого-то мирового мистического процесса", - резюмировал А.Морозов.

P.S.

14 сентября агентство ТАСС опубликовало фото встречи Учителя и Поклонской, однако не уточнило, когда она произошла. Режиссер и сам упоминал "об исторической и пятиминутной встрече" с Поклонской, в ходе которой она призналась, что в последние года видела только фильм "Викинг".