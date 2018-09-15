"Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков", — говорится в заявлении регулятора.

Целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ будет оценивать, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Рынки отреагировали на повышение ставки ЦБ резким ростом. Индексы РТС и ММВБ начали резко расти после публикации сообщения ЦБ, рубль стал быстро укрепляться. По данным на 13:35 мск, курс доллара на торгах на Московской бирже составил 67,96 рубля.

В Райффазенбанке полагают, что небольшое повышение ключевой ставки будет для рынка хуже, чем ее сохранение или резкий шаг. Инвесторы будут ожидать, что ставка будет повышаться и дальше, а через какое-то время это может привезти к волне распродаж российских облигаций. А это будет негативно для рубля. В банке уверены, что это может дезориентировать участников рынка.

В чем интрига?

От заседания совета директоров российского центробанка 14 сентября аналитики не ожидали сенсаций. К примеру, опрос агентства Рейтер показал, что абсолютное большинство из 17 опрошенных экономистов не ожидали изменений ключевой ставки.

Но 4 сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что "появились некоторые факторы, которые позволяют вынести, положить на стол и вопрос возможного повышения ставки".

В итоге прогноз о том, что ставка останется неизменной, уже не стал казаться очевидным.

"В эту пятницу решение ЦБ станет, возможно, самым интригующим за последние два года", — писала в своем отчете главный экономист банка Nordea Татьяна Евдокимова. ЦБ выбирал между тем, чтобы оставить ставку на уровне 7,25% или впервые с 2014 года повысить ее. При этом рынки уже начали оценивать возможность повышения ставки, пишет Евдокимова.

Такая реакция рынков связана с серьезными изменениями в экономике страны: рубль ослаб к доллару на 18% с начала года на фоне санкций и валютного кризиса в развивающихся странах, инфляция ускорилась до 3,1%, а иностранцы начали продавать российские ОФЗ.

Некоторые экономисты считают, что пришло время для повышения ставки. Например, главный экономист "Локоинвест" Кирилл Тремасов написал в своем блоге в Telegram, что повышение ставки ЦБ поможет стабилизировать российские рынки и рынки развивающихся стран в целом, а рубль после этого начнет расти.

В случае, если ЦБ не решится повышать ставку, начнется новая волна распродаж, прогнозирует Тремасов.

"Дивный новый мир"

"Новая мини-эпоха началась в России", — написал главный экономист банка "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин в своем обзоре "Дивный новый мир".

Он поясняет: менее чем полгода назад экономисты ожидали, что ЦБ снизит ставку до 6-7% в 2018-2019 годах, а иностранцы купили рекордные 34,5% рынка ОФЗ. Сейчас иностранцы продали около 20% своих вложений в ОФЗ, а все ждут, когда и насколько ЦБ может повысить ставки.

В Росбанке отмечают и другие факторы, которые резко изменили ситуацию на российском рынке: инфляция растет из-за относительно плохого урожая, роста цен на бензин и девальвации рубля.

Помимо этого растут инфляционные ожидания населения, о чем отчитался сам Центральный банк. Население ждет роста цен из-за повышения НДС, которое начнется в начале следующего года.

Кузьмин как раз предсказывал именно такой исход пятничного заседания: ставка останется неизменной, но риторика ЦБ ужесточится. При этом он ожидает, что в четвертом квартале этого года и первом квартале следующего ЦБ может трижды повысить ставку с шагом в 25 базисных пунктов. В итоге к апрелю 2019 года он вырастет до 8%. В марте-апреле 2019 года инфляция, по прогнозу Кузьмина, вырастет до 5,6% из-за повышения НДС.

Какой будет ставка к концу следующего года, по мнению Кузьмина, будет зависеть от того, каким образом отразятся на российской экономике новые санкции. Она может быть в диапазоне от 8% до 15%, не исключает экономист.

Другие экономисты также ждут ускорения инфляции в ближайшие месяцы. Например, в Nordea полагают, что уже в первом квартале 2019 года инфляция превысит 5,5%, однако скачок инфляции, по мнению Татьяны Евдокимовой, будет временным и не подтолкнет ЦБ к повышению ставок.

В Росбанке также ждут ускорения инфляции в начале 2019 года, но ЦБ, по мнению экономистов банка, будет удерживать ставки на нынешнем уровне, не смягчая политику. ЦБ, по мнению банка, может поднять ставки в случае введения дополнительных жестких санкций.