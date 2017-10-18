Самолет F-18 ВВС Испании потерпел крушение на окраине столицы страны Мадрида, летчик погиб, сообщает сайт Министерства обороны страны.
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ЧП произошло во вторник утром, 17 октября, на авиабазе "Торрехон-де-Ардос". Авария произошла во время взлета "из-за потери мощности". Пилот не успел катапультироваться. Сообщается, что погибшему летчику было 26 лет, он имел звание лейтенанта ВВС.

Причины, по которым пилот не смог благополучно поднять самолет в воздух, пока неизвестны. В сообщении Минобороны инцидент назван "несчастным случаем". Также в нем сказано, что более точные причины ЧП определит специальная техническая комиссия. После крушения самолет загорелся.

Это уже второе крушение военного самолета в Испании за несколько дней. Ранее, 12 октября, в стране разбился истребитель Eurofighter, возвращавшийся с парада по случаю Национального праздника страны. Пилоту также не удалось спастись.

NEWSru.com
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