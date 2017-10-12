"В результате инцидента пилот самолета, потерпевшего крушение при заходе на посадку, погиб", - цитирует Франс пресс заявление министерства обороны.
Сведений о других пострадавших не поступало.
Самолет потерпел крушение недалеко от военной базы в Альбасете, в 300 километрах к юго-востоку от столицы.
Испанская газета El Pais со ссылкой на очевидцев сообщает, что на месте крушения начался пожар.
Парад по случаю Дня Испании, прошедший в четверг, посетили испанский король Филипп IV, премьер-министр Мариано Рахой и высокопоставленные правительственные чиновники.
Он выглядел как символ единства страны на фоне крупного политического кризиса после непризнанного референдума о выходе Каталонии из состава страны.
Днем ранее правительство Испании отвергло декларацию независимости Каталонии, подписанную лидером автономии Карлесом Пучдемоном.
Accidente aéreo en la Base Aérea de Los Llanos. #albacete pic.twitter.com/4D488KICpO— MARIO_RP (@marioruiz_ab) October 12, 2017
Британия: наркоторговец из Латвии прятал кокаин в шоколадных яйцах Kinder
В Великобритании осужден гражданин Латвии Элвис С. По...
Экс-премьер Эстонии оказался в центре скандала с домогательствами (1)
Бывший премьер-министр Эстонии, ныне вице-спикер...
Каталонский кризис: решится ли Мадрид ввести прямое правление?
Референдумом о независимости Каталония сделала...
В Испании военный самолет упал после парада, пилот погиб (2)
Военный самолет Eurofighter потерпел крушение, возвращаясь с...
TOP новостей
Вильнюсская мэрия заказала беспрецедентный документ для столицы (26)
План гармоничного движения в Вильнюсе должны...
Посол Польши советует польской партии в Литве не отмечать 9 мая (217)
Новый посол Польши в Литве говорит, что праздновать...
Налоговая система в Литве сводит с ума владельцев своего бизнеса (24)
У жителей Литвы, которые платят налоги сами за себя,...
Учредитель ВЭФ в Давосе пригласил президента Литвы на форум (18)
Находящийся в Вильнюсе учредитель Всемирного...