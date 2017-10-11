По словам источников газеты "Коммерсантъ", данные предварительных отчетов указывают, что машина находилась в "невзлетном положении" и, совершив разбег по полосе, не имела ни единого шанса оторваться от земли. Министр обороны Сергей Шойгу приказал создать специальную комиссию, которая установит причины ЧП.

Инцидент произошел в момент вылета экипажа самолета на боевое задание. Капитанам Юрию Медведкову (командир) и Юрию Копылову (штурман) предстояло нанести удары по пунктам управления и оружейным складам радикальных исламистов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По утверждению военных, перед вылетом технические специалисты полностью проверили самолет, нареканий к его состоянию не возникло.

Не было сомнений у командования авиабазы в Хмеймиме и в квалификации летчиков: и капитан Медведков, и капитан Копылов считались опытными пилотами, не раз вылетавшими на боевые задания в Сирии. На хорошем счету они были и в 72-й гвардейской авиационной базе в Черняховске (Калининградская область), где проходили службу до командировки в Сирию: оба имели опыт пилотирования самолетов на малых и сверхмалых высотах, в ночных условиях, а также при метеорологическом минимуме.

Получив задание, пилоты сели в самолет и без проблем выполнили маневр "руление". Через несколько минут Су-24М оказался в начале ВПП, после чего приступил к взлету. Проделав примерно две трети пути, бомбардировщик должен был оторваться от земли и начать набирать высоту, но этого не произошло.

По словам очевидцев, Су-24М на взлетной скорости (примерно 400 км/ч) продолжил движение и спустя несколько секунд выкатился за пределы полосы. На место была отправлена спасательная группа, но спасать было уже некого: после того как Су-24М скатился с полосы, у него обломалась передняя стойка шасси и он, ударившись о землю, получил серьезные повреждения и загорелся. Из деформировавшихся топливных баков (самолет был заправлен почти полностью) начало вытекать топливо. Вскоре раздался взрыв, превративший самолет в груду металлолома. Шансов выжить у пилотов не было. Они стали 40-м и 41-м военнослужащими, чья гибель была признана Минобороны.

Данные предварительных отчетов указывают, что самолет находился в так называемом невзлетном положении. Это могло стать как следствием ошибки экипажа (командир по какой-то причине не перевел системы самолета в нужное для взлета состояние), так и технических неполадок, пишет "Коммерсантъ".

Например, индикаторы в кабине пилота показали, что самолет готов к взлету, а на деле же стабилизатор, закрылки и предкрылки в режим "взлет" переведены не были. Пилоты, по словам источника газеты, до последнего рассчитывали поднять машину в воздух, но, достигнув взлетной скорости, уже не смогли ни остановить Су-24М, ни катапультироваться. Более точно установить причину ЧП поможет параметрический самописец самолета. Он уже обнаружен.

Этот Су-24М стал вторым бомбардировщиком, потерянным ВКС РФ за время сирийской кампании (первый был сбит истребителем F-16 ВВС Турции на сирийско-турецкой границе 24 ноября 2015 года).

ЧП не повлияет на выполнение задач в Сирии. В случае необходимости в ближайшее время авиагруппа в Хмеймиме будет пополнена еще одним бомбардировщиком данного типа (всего, по неофициальным данным, в Сирии до последнего момента оставалось восемь таких машин). Боевая авиация ВКС РФ в Сирии наносит до 150 ударов ежесуточно, сообщает Минобороны РФ.