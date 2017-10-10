Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщает российское министерство обороны. Оба летчика погибли.
Sukhoi Su-24 Sirijoje
© Reuters/Scanpix

По данным ведомства, авария произошла во вторник утром. После разбега самолет выкатился за пределы взлетной полосы и разрушился. Оба летчика погибли, не успев катапультироваться. Предполагаемой причиной случившегося в минобороны назвали неисправность самолета.

Это второй Су-24, потерянный Россией за время кампании в Сирии. Первый случай произошел в ноябре 2015 года: бомбардировщик был сбит турецким истребителем F-16, так как Турция сочла, что российский самолет вторгся в ее воздушное пространство.

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Пилоты успели катапультироваться, но одного из них после этого убили с земли. Второго удалось спасти, но во время спасательной операции погиб еще один российский военный. Тот инцидент на некоторое время привел к существенному ухудшению отношений России и Турции.

Не только Су-24

При этом Россия теряла в Сирии не только Су-24, но и самолеты и вертолеты других моделей. Так, в апреле прошлого года в Сирии разбился российский военный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". Оба летчика погибли. В минобороны заявляли, что вертолет не был сбит.


В декабре прошлого года в Средиземном море во время посадки на авианосец "Адмирал Кузнецов" потерпел аварию российский истребитель Су-33. Причиной крушения стал обрыв троса - самолет выкатился за пределы палубы, летчик катапультировался, сообщили в Минобороны.


В ноябре возле того же авианесущего крейсера потерпел аварию истребитель МиГ-29К. Летчик также успел катапультироваться.

Что такое Су-24

Су-24 - основной советский фронтовой бомбардировщик, который состоит на вооружении советских и российских военно-воздушных сил с 1975 года. В настоящее время используется модернизированная версия самолета - Су-24М.

Главная особенность Су-24 - крыло с изменяемой стреловидностью, которое позволяет более эффективно управлять самолетом на небольших скоростях при взлете и посадке, а также лететь на большой скорости, уменьшая угол стреловидности крыла.

Су-24М предназначен для нанесения ракетных и бомбовых ударов. Он может действовать на небольшой высоте, совершая полет с огибанием рельефа местности.

Серийное производство всех модификаций прекращено в 1993 году. В настоящее время он уже считается устаревшим и постепенно заменяется в составе ВКС России более современными Су-34, которые также применяются в Сирии, но в меньшем количестве.

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