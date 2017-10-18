Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что открыто уголовное производство по факту получения телесных повреждений военнослужащим Национальной гвардии и сотрудником полиции, а также по факту ограбления, где объектом посягательства является военное имущество, говорится в сообщении.
По словам Князева, ситуация на месте проведения массовых мероприятий в настоящее время контролируется властями. В центре столицы находится "достаточное количество полиции и военнослужащих Нацгвардии, чтобы обеспечить безопасность граждан и беспрепятственное функционирование государственных учреждений", сказал он.
Князев сообщил, что у некоторых правоохранителей украли имущество. Известно, что протестующие отобрали у силовиков защитные щиты. Глава Нацполиции также заявил, что полиция изъяла большое количество взрывных устройств, гранат, автоматов, дымовых шашек, балаклав, военной униформы, передает "Украинская правда".
17 октября несколько тысяч человек с флагами "Национального корпуса", созданного на базе батальона "Азов", партий "Свобода", "Батькивщины", "Самопомощь", "Гражданская позиция", партии бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили "Рух новых сил" начали бессрочный митинг протеста у Верховной Рады в центре Киева. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.
Ряд центральных улиц в Киеве был перекрыт еще до начала акции. К вечеру между силовиками и активистами произошли несколько стычек, организаторы акции обвинили правоохранительные органы в провокации, передает РИА "Новости".
Активисты к вечеру 17 октября разбили палаточный городок возле Рады и остались на ночь. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что киевская полиция не будет сносить палатки протестующих, но во избежание провокаций и для безопасности самих митингующих вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей.
Луценко отметил, что власть "терпеливо делает все", чтобы граждане использовали свое конституционное право на мирную акцию протеста. Луценко подчеркнул, что, по данным спецслужб, у некоторых митингующих есть оружие.
О том, что власти не будут сносить палатки протестующих, заявил и глава Нацполиции. "Мы не хотим повторить ошибок предыдущих. Мы хотим обеспечить волеизъявление граждан. олиция продолжит обеспечивать безопасность во время проведения массовых мероприятий и беспрепятственную работу Верховной Рады", — заверил Князев.
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