Участники акции требуют создания антикоррупционного суда, ограничения депутатской неприкосновенности и парламентских выборов по открытым партийным спискам.

Еще с вечера силовики перекрыли правительственный квартал. Подступы к парламенту заблокированы полицией и Нацгвардией. Участников протестов пропускают через рамки металлоискателей и проверяют содержимое сумок, сообщает корреспондент DW с места событий. Некоторые жалуются на задержание автобусов с протестующими на подступах к столице.

Активисты заявляют, что проведение митинга у стен Верховной рады - вынужденный шаг, поскольку президент и парламент за три года пребывания у власти практически не реформировали политическую систему Украины и не выполнили предвыборных лозунгов.

Саакашвили обрушился с критикой на Порошенко

На митинге у стен Верховной рады выступил Саакашвили. Он назвал нежелание властей удовлетворить требования протестующих "игрой наперсточников", а президента Порошенко - ответственным за блокирование реформ". Пока будет Порошенко, будет и Коррупция", - заявил политик. Он призвал протестующих не расходиться, а киевлян присоединиться к ним вечером, после рабочего дня с тем, чтобы добиться от властей уступок.

Ранее о намерении участвовать в акции 17 октября объявили "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, ВО "Свобода", общественное движение "Хвыля" Виктора Чумака, партии "Альтернатива", "Демократический альянс", "Самопомич", "Национальный корпус", "5.10", общественные организации "Центр противодействия коррупции", "ЧЕСНО", "Автомайдан", "Реанимационный пакет реформ". В заявке на проведение протестного мероприятия организаторы указали, что в митинге примет участие до 3 тысяч человек.