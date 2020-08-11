Протесты в Беларуси. День третий: баррикады, резиновые пули, силовики во дворах

Портал Delfi отслеживает ситуацию в Беларуси, публикуя актуальную информацию.

В Беларуси практически полностью пропал доступ к интернету. Основным источником информации в сети остается мессенджер Telegram, создатель которого Павел Дуров заявил, что вводит меры, разработанные специально для этой страны. Подписка на независимые белорусские каналы резко выросла, поскольку только так жители Беларуси и всего мира могут получать информацию.

В Минске было закрыто несколько станций метро.

Протесты в столице проходили на отдалении от центра. Самые яркие события произошли в Каменной горке, Серебрянке и Уручье.

Люди пытались строить баррикады, но их немедленно разрушал ОМОН.

Еще один предмет интереса ОМОНа сегодня — машины. По ним били дубинками, разбивали стекла и задерживали водителей. Накануне автомобилисты очень активно помогали протестующим, устраивали пробки на дорогах и поддерживали сигналами.

Силовики особенно активно работали во дворах жилых домов: догоняли людей и били дубинками.

Доставалось и людям, которые снимали все это с балконов своих квартир и выкрикивали угрозы в адрес ОМОНа. По ним тоже стреляли.

В Минске рядом с торговым центром "Корона" замечен бронеавтомобиль китайского производства Dajiang с установленным на крыше пулеметом.

В Минске рядом с одним из торговых центров «Корона» сфотографировали бронеавтомобиль Dajiang китайского производства с установленным на крыше пулеметом. В Беларуси он называется «Дракон» и, по некоторым данным, состоит на вооружении Сил специальных операций. pic.twitter.com/3HLZZxt7hb — CIT (@CITeam_ru) August 11, 2020



На третий день протесты переместились в спальные районы. После разгона силовики продолжают искать протестующих по дворам, и вот тут на них обрушивается град мата.

В ответ силовики стреляют в кричащих на них с балконов людей, следует, например, из видео, снятого на проспекте Дзержинского.

На проспекте Дзерджинского в Минске силовики избивают упавшего человека pic.twitter.com/qGxiTarLld — TJ (@tjournal) August 11, 2020



Аналогичный случай стрельбы по окнам и балконам зафиксирован в микрорайоне Каменная Горка, который стал одним из центров протеста третьего дня.

Ближе к ночи столкновения между протестующими и силовиками вновь перешли в жесткую фазу.

Как сообщает "Би-би-си", наиболее ожесточенные столкновения протестующих с силовиками в третью ночь после президентских выборов происходили в районе Каменная Горка.

Так, по данным издания "Наша Нiва" протестующие разбирают тротуары и броскают плитку в автозаки.

"Радио Свобода", в свою очередь, пишет о том, что протестующие строят баррикады из мусорных баков и камней.

В Минске закрыто несколько станций метро. На улице Революционной (старый центр Минска), по сообщениям очевидцев, стоят бронетранспортеры.

В ход пошли резиновые пули, передают очевидцы. Начались задержания. За спиной у ОМОНовцев стоят автозаки, меняясь по мере заполнения.

В городе стоит много автобусов, автозаков. Людей задерживают на улицах, во дворах, вытаскивают из машин.

Белорусский ОМОН начал штурмовать подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского в Минске, передает "РИА Новости". Милицейский спецназ выламывает двери при помощи тарана. Таким образом силовики пытаются схватить прячущихся в подъездах протестующих: ранее в Telegram-каналах появился список домофонных кодов в Минске, чтобы протестующие могли укрыться там от ОМОНа.

Как пишет BBC, двое ОМОНовцев задержали молодого человека, который кричал, что ему всего 15 лет. Всю эту сцену снимают два человека, одна из которых — женщина — постоянно обращается к силовикам с просьбой "послушать свою совесть".

На противоположной стороне улицы стоит группа протестующих, но они не приближаются. Заметно нервничая, ОМОНовец берется за гранату. Он постоянно просит по рации: "Скорее!"

Дальше вдвоем они уволакивают молодого человека. Их забирает подъехавшая машина.

Видео задержания юноши в Минске в районе метро Пушкинская. Молодой человек говорит, что ему 15 лет. Девушка рядом, снимающая происходящее на видео, просит ОМОН “послушать свою совесть хоть раз”. pic.twitter.com/FS4MTzk6ka — bbcrussian (@bbcrussian) August 11, 2020

СМИ сообщают о взрывах и стрельбе в минском микрорайоне Серебрянка. Протестующие там собрались рядом с торговым центром “Полесье”, туда же ранее приехал ОМОН, которые использовал светошумовые гранаты. Автомобилисты поддерживают протестующих, как и вчера, звуковыми сигналами, сообщает BBC.

Как отмечают очевидцы, протестующие стали более организованными, при появлении силовиков они разбегаются, а потом вновь собираются.

Сообщают о нападении на журналистов.

"Силовики целенаправленно нападают на журналистов. Не хотят, чтобы фото и видео с места событий попали в сеть" — пишет канал "Беларусь головного мозга".

"У фотографа TUT.BY Вадима Замировского сорвали бейдж и также забрали флешку. Флешки с рабочими материалами также забрали у фотографов TUT.BY Дарьи Бурякиной, Associated Press Сергея Грица (повреждена и камера) и "Нашей Нiвы" Надежды Бужан" — пишет Tut.by.

До сих пор неизвестно, где находится главный редактор "Нашай Нiвы". Прошли почти сутки.

Жена незарегистрированного кандидата в президенты Белaруси Валерия Цепкало и один из руководителей штаба Светланы Тихановской Вероника Цепкало записала видеообращение к Светлане Тихановской, силовикам, белорусам и всему миру.

Обращение Вероники Цепкало. Видео: объединенный штаб оппозиции. pic.twitter.com/3WX2W5dmRa — Алх Рамонэ (@alxramone) August 11, 2020



Она подчеркнула, что признает Тихановскую единственным легитимным президентом Беларуси и понимает ее решение покинуть страну: "Я знаю, какими грязными и мерзкими способами власти оказывают давление на нас. Они используют детей, мужей, родных и близких, чтобы снять с дистанции или дискредитировать в глазах общественности". Цепкало призвала силовиков перейти на сторону народа, а "мировое сообщество" — признать Тихановскую законно избранным президентом и "остановить кровопролитие" в Беларуси.

"Выборы в Беларуси были ни свободными, ни честными", — заявил Евросоюз. ЕС призвал власти немедленно отпустить всех задержанных во время протестов и вступить в диалог с оппозицией. "Народ Беларуси заслуживает лучшего", — говорится в заявлении.

Во вторник стало известно, что С.Тихановская покинула Беларусь и приехала в Литву. Свое решение она также объяснила в видеообращении. "И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - говорит С.Тихановская в этом обращении. - Люди, берегите себя, пожалуйста, - ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни".

Затем появилось еще одно обращение, в котором С. Тихановская призвала своих сторонников прекратить акции протеста в городах страны.

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что появившиеся во вторник видеозаписи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской были сделаны под давлением.

Это заявление было записано 10 августа.

Болгеры "опознали" кабинет главы ЦИКа Беларуси, в котором, судя по всему, записывалось видео, по дивану. Светлана Тихановская зачитывает обращение, сидя на диване. Такой же диван стоит в кабинете главы белорусского ЦИКа Лидии Ермошиной.