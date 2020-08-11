"Ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно. Это лишь еще одно доказательство того, какие методы используют, чтобы сломить человека и дух народа. Мы на протяжении последних нескольких недель наблюдали эти попытки", – писал в фейсбуке Науседа.

Глава Литвы акцентирует, что сейчас Тихановской надо прийти в себя после пережитого шока и физических испытаний.

"Литва всегда предоставить убежище силам, готовым создавать свободу и демократию. Эту ситуацию и новые события в Беларуси я сегодня обсужу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем", – сказал он.

Напомним, что кандидат Тихановская распространила видео, на котором говорит о своем решении уехать в Литву. На втором видео она призывает белорусский народ прекратить протесты.