Несмотря ни на что: МИД Беларуси видит положительные тенденции в диалоге с ЕС

Однако ЕС не снимает с повестки дня своей обеспокоенности в отношении Беларуси по ряду существенных для сообщества вопросов. В свою очередь, эксперты по итогам года отмечали, что Беларусь все больше превращается в наконечник боевого копья в виде антизападной "Линии Путина" от Сухуми до Калининграда.

Как говорится в обзоре белорусского МИД, завершается согласование приоритетов партнерства Беларусь — ЕС, которые станут «дорожной картой» сотрудничества на 2018-2020 годы в четырех областях:

- укрепление системы государственного управления;

- экономическое развитие и рыночные возможности;

- транспортные коммуникации, энергетика, экология и климат;

- контакты между людьми, отмечает МИД РБ.

Для реализации проектов в упомянутых сферах в ближайшие три года ЕС только по линии страновой программы техпомощи планирует выделить Беларуси от 112 до 136 млн евро в виде грантов.

Подписав и ратифицировав соглашения о финансировании программ трансграничного сотрудничества ЕС «Польша — Беларусь — Украина» и «Латвия — Литва — Беларусь», страна на конкурсной основе получила доступ к грантовым средствам ЕС в размере 282,7 млн евро до 2020 года.

Заключение рамочного соглашения с Европейским инвестиционным банком позволит значительно нарастить приток в Беларусь западных капиталовложений. В 2018 году банк приступит к финансированию согласованных проектов развития инфраструктуры, энергоэффективности и поддержки бизнеса в Беларуси, отмечает МИД.

Ожидается, что с 2018 года Беларусь наряду с другими странами-соседями ЕС также сможет воспользоваться средствами нового Европейского фонда устойчивого развития, который должен стимулировать приток в экономику этих стран до 44 млрд евро инвестиций.

«В отлаженном и упорядоченном ключе продолжалась работа совместных механизмов сотрудничества: Координационной группы Беларусь — ЕС, отраслевых диалогов в области экономики и финансов, торговли, таможни и охраны окружающей среды, — говорится в обзоре. — 24 ноября между Беларусью и Евросоюзом подписана договоренность высокого уровня о расширении на нашу страну трансъевропейской транспортной сети ЕС, что станет предпосылкой для привлечения средств Евросоюза в транспортную систему Беларуси. Продолжается диалог с ЕС по правам человека, переговоры о заключении соглашений об упрощении визовых процедур и о реадмиссии».

Традицией становится проведение совместных с ЕС крупных экономических мероприятий, поступательно развиваются политические контакты, отмечается в обзоре МИД Беларуси.

Между тем, стоит напомнить, что у ЕС по-прежнему остается масса вопросов в сфере нарушения прав человека, свободы СМИ и собраний, а также избирательного процесса.

Кроме того, в ходе последнего саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер недвусмысленно и что крайне важно публично дал понять белорусской стороне, что ЕС крайне обеспокоен строительством Островецкой АЭС.

Много претензий к белорусским властям и со стороны Литвы. Президент Даля Грибаускайте в ходе того же саммита заявила, что отсутствие приглашенного на эту встречу глав ЕС Александра Лукашенко - это решение Москвы.

В данный момент главная проблема двусторонних отношений двух стран - это к возведение Островецкой АЭС, которую в Литве называются небезопасной, поскольку строительство, полагают литовские официальные лица, ведется без соблюдения, как полагает литовская сторона, международных стандартов. Парламент Литвы даже принял закон, который пресек в будущем покупку Литвой электроэнергии с небезопасных АЭС. В первую очередь, имелась в виду именно строящаяся АЭС.

В Литве также обеспокоены военным сотрудничеством РБ и России. Последние учения "Запад-2017" вызвали множество вопросов к белорусской стороне.