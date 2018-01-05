Несмотря ни на что: МИД Беларуси видит положительные тенденции в диалоге с ЕС

Однако ЕС не снимает с повестки дня своей обеспокоенности в отношении Беларуси по ряду существенных для сообщества вопросов. В свою очередь, эксперты по итогам года отмечали, что Беларусь все больше превращается в наконечник боевого копья в виде антизападной "Линии Путина" от Сухуми до Калининграда.
Как говорится в обзоре белорусского МИД, завершается согласование приоритетов партнерства Беларусь — ЕС, которые станут «дорожной картой» сотрудничества на 2018-2020 годы в четырех областях:
- укрепление системы государственного управления;
- экономическое развитие и рыночные возможности;
- транспортные коммуникации, энергетика, экология и климат;
- контакты между людьми, отмечает МИД РБ.
Для реализации проектов в упомянутых сферах в ближайшие три года ЕС только по линии страновой программы техпомощи планирует выделить Беларуси от 112 до 136 млн евро в виде грантов.
Подписав и ратифицировав соглашения о финансировании программ трансграничного сотрудничества ЕС «Польша — Беларусь — Украина» и «Латвия — Литва — Беларусь», страна на конкурсной основе получила доступ к грантовым средствам ЕС в размере 282,7 млн евро до 2020 года.
Заключение рамочного соглашения с Европейским инвестиционным банком позволит значительно нарастить приток в Беларусь западных капиталовложений. В 2018 году банк приступит к финансированию согласованных проектов развития инфраструктуры, энергоэффективности и поддержки бизнеса в Беларуси, отмечает МИД.
Ожидается, что с 2018 года Беларусь наряду с другими странами-соседями ЕС также сможет воспользоваться средствами нового Европейского фонда устойчивого развития, который должен стимулировать приток в экономику этих стран до 44 млрд евро инвестиций.
«В отлаженном и упорядоченном ключе продолжалась работа совместных механизмов сотрудничества: Координационной группы Беларусь — ЕС, отраслевых диалогов в области экономики и финансов, торговли, таможни и охраны окружающей среды, — говорится в обзоре. — 24 ноября между Беларусью и Евросоюзом подписана договоренность высокого уровня о расширении на нашу страну трансъевропейской транспортной сети ЕС, что станет предпосылкой для привлечения средств Евросоюза в транспортную систему Беларуси. Продолжается диалог с ЕС по правам человека, переговоры о заключении соглашений об упрощении визовых процедур и о реадмиссии».
Традицией становится проведение совместных с ЕС крупных экономических мероприятий, поступательно развиваются политические контакты, отмечается в обзоре МИД Беларуси.
Между тем, стоит напомнить, что у ЕС по-прежнему остается масса вопросов в сфере нарушения прав человека, свободы СМИ и собраний, а также избирательного процесса.
Кроме того, в ходе последнего саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер недвусмысленно и что крайне важно публично дал понять белорусской стороне, что ЕС крайне обеспокоен строительством Островецкой АЭС.
Много претензий к белорусским властям и со стороны Литвы. Президент Даля Грибаускайте в ходе того же саммита заявила, что отсутствие приглашенного на эту встречу глав ЕС Александра Лукашенко - это решение Москвы.
В данный момент главная проблема двусторонних отношений двух стран - это к возведение Островецкой АЭС, которую в Литве называются небезопасной, поскольку строительство, полагают литовские официальные лица, ведется без соблюдения, как полагает литовская сторона, международных стандартов. Парламент Литвы даже принял закон, который пресек в будущем покупку Литвой электроэнергии с небезопасных АЭС. В первую очередь, имелась в виду именно строящаяся АЭС.
В Литве также обеспокоены военным сотрудничеством РБ и России. Последние учения "Запад-2017" вызвали множество вопросов к белорусской стороне.
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