Политический обозреватель Роман Яковлевский подводит итоги 2017 года в интервью "Беларускай праўдзе".

-Каким выдался уходящий год для белоруской дипломатии?

– Естественно, в официальных рапортах будут преобладать мнения о ее достижениях. Например, что сохраняется "минская площадка" для обсуждения вопросов войны и мира в соседней Украине. Правда, к концу года все чаще стали звучать мнения о переносе такой площадки в другое место. Среди них называется и Вена – столица нейтральной Австрии. Как известно, Беларусь такого международного статуса не имеет, оставаясь стратегическим союзником Москвы, которую в Киеве считают агрессором.

Достижением белорусской дипломатии в уходящем году среди прочих событий можно было бы считать и прошедшие в Минске международные форумы ПА ОБСЕ, РБ- ФРГ и Центрально-европейской инициативы (ЦЕИ), где председательствовала Беларусь. Однако таковыми их однозначно назвать весьма затруднительно. Насколько известно, приехавшие на летнюю сессию парламентарии ОБСЕ были больше настроены на отдых и туризм. Видимо, поэтому многих из них сопровождали родные и близкие, получившие яркие впечатления от времяпровождения на земле белорусской. Имиджевая реклама получилась. Что касается других итогов минской сессии ПА ОБСЕ, то о них уже мало кто и вспоминает за пределами Минска в силу нынешнего состояния самой ОБСЕ, остро нуждающейся в кардинальном реформировании.

Довольно странное впечатление, мягко говоря, оставил и форум ЦЕИ, на который так и не приехали предполагавшиеся гости в рангах глав государств и правительств. Ну, разве что молдавский премьер-министр…

Конечно, трубадуры внешнеполитических достижений могут напомнить, что на форум РБ-ФРГ заглянул глава МИД Германии. Но, как оказалось, его встреча с руководителем РБ не принесла результатов стратегическому замыслу минских стратегов. Встречи канцлера с белорусским президентом, на этот раз в Брюсселе, не произошло. Лукашенко там не оказалось. Как оказалось, он вдруг решил туда не ехать. Как бы кто из пропагандистов не старался представить некое значение сидению главы МИД РБ на брюссельском саммите Восточного партнерства рядом с бундес-канцлером, никакого эффекта не произвело. С нынешним, антипутинским Берлином и кремлевскому стратегическому союзнику должно быть не так просто, как он себе это пытается представить, говоря о своем суверенитете и даже некоем нейтралитете. Для западных собеседников такие представления официальных и неофициальных представителей Минска не являются очевидными и убедительными. Но апологеты и мозговеды правящего режима продолжают себя упорно вести по принципу «божья роса», надеясь на политическое долголетие правящего режима.

Пожалуй, вот в таких реалиях 2017 года и "плавали" белорусская дипломатия со своими помощниками-добровольцами из разных секторов гражданского сообщества.

-Как изменились позиции официального Минска на западном направлении?

-Надо признать, что возникший диалог с Европой на разных уровнях приобрел собственную динамику. Чиновники и политики стран-членов ЕС стали демонстрировать интерес к встречам с представителями официального Минска. К сожалению, этот евроэнтузиазм проявлялся в заметной степени за счет снижения интереса к тем, кто преподносит себя в Европе гражданским обществом Беларуси и политической оппозицией. А большинство иностранных фондов и других структур переключились на реальную поддержку проправительственных и зачастую фейковых НГО. Одним из результатов такого рода перемен стал появившийся политический иллюзион для западной аудитории под вывеской "Минский диалог". Некогда в подобной роли пытался выступать общественно-консультативный совет при АП РБ, куда власти определяли некоторых оппозиционных политиков, мозговедов и гражданских активистов. Вся такого рода "либерализация" закончилась событиями в Минске 19 декабря 2010 года.

Теперь же время от времени протекает время от времени "минский диалог", посредством которого режим пытается продвигать свое видение мира в западном направлении. Примечательно, что белорусским чиновникам даже запрещено во время обмена мнениями использовать термин "реформы". Они предпочитают говорить лишь о модернизации существующей системы только в сфере экономики. И ни слова о политической системе, во многом чуждой фундаментальным европейским ценностям. А они остаются, как нас заверяют европейские собеседники, в фокусе внимания идущего диалога. Позиции официального Минска на западном направлении одни из них признают, другие нет. Его политика остается неизменной, "ненаклоняемой".

-Наиболее уязвимым местом для Минска стали отношения с Украиной, которые со второй половины года стали стремительно ухудшаться: “Запад-2017”, исчезновение украинского гражданина Павла Гриба в Гомеле, шпионский скандал. Насколько устойчиво и опасной выглядит тенденция ухудшения двусторонних отношений?

-Если накануне учений "Запад-2017" наблюдалось ухудшение отношений с Вильнюсом, то под конец этих учений стали заметно ухудшаться уже отношения Минска с Киевом. Повод для этого, конечно, внешне виделся по-разному. Но причины представляются все же общими— Беларусь все больше превращается в, образно говоря, наконечник боевого копья антизападной "Линии Путина" от Сухуми до Калининграда. И совершенствование этого далеко не мифического бастиона будет происходить уже в рамках так называемого Союзного государства. А между похищением украинского гражданина в одной из частей этого государства и обвинением в шпионаже другого украинского гражданина произошло еще одно событие, которое характеризует общий нездоровый настрой в отношениях с Украиной. По некоторым данным, в НАТО, Вашингтоне и Киеве не громко, но весьма внимательно наблюдали за пусками из Гомельской области модернизированных РСЗО "Полонез" с дальностью полета до 300 км. При этом заинтересованные наблюдатели отметили, что до Киева с места пуска всего 265 км. Вот такой ракетный километраж и может выглядеть как угрожающая тенденция ухудшения двусторонних отношений.

-Официальный Минск не заинтересован в ухудшении отношений с Украиной, прежде всего по экономическим причинам. Чем объяснить такой парадокс?

– Я бы не стал абсолютизировать значение торгово-экономических отношений в данной ситуации. Их значение заметно снижается. В том числе и в силу открытости украинского рынка, все больше ориентирующегося на европейский. Места для белорусской продукции там практически не остается. Пока еще как-то "дышат" кооперативные связи между некоторыми остатками советской промышленности. Похоже, грохнулся и мегаплан Минска по привлечению украинских специалистов к белорусской оборонке. Сегодня эти спецы предпочитают работать в России. Вот и весь парадокс.

-Ухудшение белорусско-украинских отношений объясняют давлением Москвы. Насколько велико влияние Кремля на Минск в украинском вопросе?

-Оно настолько значительно, что в Минске уже не так громко говорят о своем нейтралитете и стремлении выступать в роли миротворца. В Киеве подобным заверениям Минска уже почти не верят, видя как тот ведет себя в решении в ООН и других международных структурах украинских проблем. Не стоит питать иллюзий, что нынешнее ужесточение паспортного контроля при въезде в Украину для российских граждан в обозримой перспективе не коснется и жителей Беларуси. Вообще-то, их всех в будущем ожидает визовый режим с Украиной. Сегодня сомневающихся на этот счет украинцев в Киеве найти трудно.

-Москва в уходящем году заметно усилила давление на белорусскую власть. Какие тенденции наиболее ярко проявились в белорусско-российских отношениях в 2017 году?

-Если кратко, то усиление роли министра Шойгу в этих отношениях и требования Кремля к исполнительной дисциплине уже подписанных союзных документов.

Как это происходит, можно было убедиться после недавних двусторонних встреч глав оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран в Москве. Кремль открыто улыбался…

-Военные учения “Запад-2017” превратились в масштабную гибридную провокацию против Беларуси. Извлек ли официальный Минск уроки из действий партнера?

-Мне не очень понятно значение термина "гибридная провокация". А вот уроки матерые политики должны, конечно, извлекать из любых ситуаций. Так вот, после этих учений, в ходе которых на белорусской земле мельком появилась всего лишь небольшое подразделение российских десантников, в Минске должны были вспомнить, как небольшая группа советских десантников как-то оказалась в Кабуле. Как известно, после этого там появился новый руководитель страны.

-Как скажутся на отношениях с Минском президентские выборы в России? Как вероятная победа Путина (в чем почти никто не сомневается) скорректирует взаимоотношения внутри треугольника “Москва-Минск-Киев”?

– Как сегодня говорят некоторые московские мозговеды и политики, все и может начаться после чемпионата мира по футболу в РФ, а не президентских выборов. При этом никто толком не может сказать – что именно. Может быть и очередной грандиозный распил всего и вся в России. В этом и заключается угроза, а может, и надежда, для окружающего Россию мира. В том числе и внутри упомянутого треугольника.