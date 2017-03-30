Витаутас Ландсбергис о найденном оригинале Акта 16 февраля "Это очень много значит для нас как для народа и общества. Нас как государство никто не оспаривает из-за того, что у нас нет оригинала основного акта. Это не является чем-то очень важным новым в юридическом плане, но это очень важно в духовном, моральном и политическом смысле, мы уже не будем таким несчастным народом, который лишился оригинала своего основного государственного документа".

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис о беженцах "Это реально. Но не считаю, что мы это должны делать любой ценой, во вред своим интересам. Я придерживаюсь той же позиции, что и прежде - ни один из перемещаемых людей не может создавать угрозу безопасности государства. Искусственного, механического, перемещения, без учёта того, кто сюда едет, быть не может, и мы этого точно будем придерживаться".

Бывший президент Польши Лех Валенса "Нам суждено сотрудничать - Бог так все создал, что мы являемся соседями и обречены на сотрудничество. И давайте сделаем так, чтобы это сотрудничество было заметным".

Президент Литвы Даля Грибаускайте "Мы понимаем и очень рады тому, что граждане тоже понимают эти вызовы так же, как власть, что мы видим приходящих на срочную службу в армию наших граждан на добровольной основе, (граждан) разных национальностей: и польской, и украинской, и русской национальностей, - наряду с литовцами, добровольно в стрелки тоже идут представители других национальностей".