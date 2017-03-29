Ландсбергис: это очень важно в духовном, моральном и политическом смысле

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BNS
среда, 29 марта 2017 г. 22:08
Найденный оригинал Акта 16 февраля - это очень важная в духовном, моральном и политическом смысле весть для народа, сказал первый фактический глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис.
Vytautas Landsbergis
© DELFI / Domantas Pipas

"это очень много значит для нас как для народа и общества. Нас как государство никто не оспаривает из-за того, что у нас нет оригинала основного акта. Это не является чем-то очень важным новым в юридическом плане, но это очень важно в духовном, моральном и политическом смысле, мы уже не будем таким несчастным народом, который лишился оригинала своего основного государственного документа", – сказал BNS Ландсбергис.

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"Эта обида, этот недостаток, ущерб и постоянная забота, а может, найдем, может, не уничтожен, сейчас уже решена, это очень приятно", – продолжил он.

"Эта весть настолько хороша, что не стоит унижать ее размышлениями о том, что документа нет в руках. Самое главное - он есть, это подтверждено, другой момент, мы, наверное, будем исследовать материал документа, качество, обстоятельства, все то, что с ним связано, уже с другим чувством - он есть", – подчеркнул бывший глава Верховного Совета-Восстановительного сейма Литвы.

По его словам, Литва должна постараться вернуть оригинал себе, только не стоит форсировать события.

"Мы не можем требовать, Германия может сделать очень красивый жест доброй воли, может, сегодня, а может, это произойдет по случаю столетия. А если кто-то становит, что юридически, законно в рамках Конституции Германия не может извлечь документ из своего архива и передать другому государству, придется принять это как факт", – сказал Ландсбергис.

"Но я не думаю, что могут быть такие жесткие ограничения, которые власти демократической, дружественной нам Германии не могли бы решить. Быть может, нам стоит, не горячиться, не начинать требовать прямо с завтрашнего дня, а выразить нашу надежду и верить, что документ окажется в Вильнюсе, где он и был подписан", – продолжил патриарх консерваторов.

В дипломатическом архиве Германии 29 марта 2017 года был обнаружен оригинал Акта о независимости Литвы от 16 февраля на литовском языке. Эту информацию BNS подтвердил профессор университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.

Акт 16 февраля - документ, который был составлен и подписан Советом Литвы под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года в Вильнюсе.

Акт в политическом архиве МИД Германии хранился в группе дел под названием "Будущее балтийских провинций: Литва".

BNS
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