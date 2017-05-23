Президент Литвы Даля Грибаускайте

"У нас есть большая проблема, факт, что мы - много пьющий народ. Но точно ли все меры адекватны, нет ли чрезмерных? Если мы считаем, что решим проблему, выстроив высокий забор между обществом и алкоголем и загоним на его вершину много острых шипов, но если кто-то только найдет лазейку, сразу бросится пить. Нужно пытаться применять такие меры, чтобы общество принимало обдуманные решения".
"Это очень много значит для нас как для народа и общества. Нас как государство никто не оспаривает из-за того, что у нас нет оригинала основного акта. Это не является чем-то очень важным новым в юридическом плане, но это очень важно в духовном, моральном и политическом смысле, мы уже не будем таким несчастным народом, который лишился оригинала своего основного государственного документа".
"Это реально. Но не считаю, что мы это должны делать любой ценой, во вред своим интересам. Я придерживаюсь той же позиции, что и прежде - ни один из перемещаемых людей не может создавать угрозу безопасности государства. Искусственного, механического, перемещения, без учёта того, кто сюда едет, быть не может, и мы этого точно будем придерживаться".