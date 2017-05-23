Президентская служба: снижать масштабы потребления алкоголя нужно ответственно

Перед тем как предлагать средства снижения потребления алкоголя, нужно оценить их действенность, сказала советник президента Литвы Лина Антанавичене, заметив, что часть обсуждаемых поправок оправдывает себя, но есть и чрезмерные решения.

"У нас есть большая проблема, факт, что мы - много пьющий народ. Но точно ли все меры адекватны, нет ли чрезмерных? Если мы считаем, что решим проблему, построив высокий забор между обществом и алкоголем и загоним в его вершину много острых шипов, но если кто-то только найдет лазейку, сразу бросится пить. Нужно пытаться применять такие меры, чтобы общество принимало обдуманные решения", - сказала Антанавичене в интервью Žinių radijаs.

По словам советника президента, правительство сейчас склонно ориентироваться на ограничение предложения алкоголя, но проблема пьянства более сложная.

"Есть два нюанса: спрос и предложение. Правительство решительно борется с предложением, но есть и спрос, почему люди столько пьют. Это уже более сложный вопрос. Больше всего, наверное пьют люди, у которых нет работы, нет занятости. Не тот сегмент проблемный, который в театре выпьет бокал шампанского", - сказала Антанавичене, призывая выбрать самые действенные средства и предупредив о том, что может увеличиться "теневой" рынок алкоголя.

На вопрос о конкретные мерах ограничения потребления алкоголя, советник президента ответила, что глава страны выскажет свою позицию, когда будут подготовлены окончательные предложения.

"Президент выскажет свою окончательную позицию, когда увидит окончательные проекты законов, когда их передадут на одобрение. А сейчас заново регистрируют множество проектов, так что еще много будет", - сказала Антанавичене, которая по сути положительно оценивает предложение об ограничении рекламы алкоголя, повышение возрастного ценза до 20 лет, сокращение времени продажи алкоголя, возможность продажи алкоголя в специализированных магазинах или отделах. Однако советник президента подчеркнула, что предложения должны быть ясно сформулированы, поскольку именно детали могут внести хаос.