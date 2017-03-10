Президент Литвы Даля Грибаускайте "Мы понимаем и очень рады тому, что граждане тоже понимают эти вызовы так же, как власть, что мы видим приходящих на срочную службу в армию наших граждан на добровольной основе, (граждан) разных национальностей: и польской, и украинской, и русской национальностей, - наряду с литовцами, добровольно в стрелки тоже идут представители других национальностей".

Премьер Саулюс Сквернялис о написании нелитовских фамилий "Я не считаю, что эти три буквы разрушат литовский язык или поставят под угрозу сохранение нашей идентичности. Если это будет нужно, правительство представит такой вывод Сейму".

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас "Еврокомиссия будет стоять на той позиции, что отношения ЕС с Беларусью в энергетической сфере не могут развиваться до тех пор, пока не будут проведены основанные на методологии ЕС стресс-тесты (на Островецкой АЭС) в полном объеме".

Глава ДГБ Дарюс Яунишкис о вызовах для нацбезопасности "Я считаю, что основное - это учения "Запад"(...) которые пройдут, как соседней Беларуси, так и в самой России, а также на нашей границе"