Президент Литвы: мы рады тому, что в нашей армии служат и русские, и поляки

Литовского президента Далю Грибаускайте радует, что на нарастание угроз для Литвы извне реагируют не только литовцы, но и граждане русской, польской национальностей, выбирающие добровольную службу в системе обороны страны.

В прозвучавшем в эфире польскоязычной радиостанции Znad Wilii накануне 11 марта интервью президент сказала, что геополитическая ситуация сейчас "намного агрессивнее и менее надежна", чем несколько лет назад.

"Мы понимаем и очень рады тому, что граждане тоже понимают эти вызовы так же, как власть, что мы видим приходящих на срочную службу в армию наших граждан на добровольной основе, (граждан) разных национальностей: и польской, и украинской, и русской национальностей, - наряду с литовцами, добровольно в стрелки тоже идут представители других национальностей. Таким образом, мы видим, что реакция адекватная, что люди понимают, что свободу нужно защищать и физически. И не только физически: мы видим и информацию пропагандистско-провокационного характера. Это не данность, и наша ответственность - защищать свободу каждый день", - сказала Д. Грибаускайте.

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На вопрос об участии польской диаспоры в жизни страны и общества глава государства ответила, что хотела бы видеть больше инициативы.

"Мне бы хотелось видеть больше инициативы, большего участия в жизни Литвы. Имеют место какие-то разборки, может, и недовольство, которое инспирируется по большей части разными политиками. Но Литва всегда была открыта людям разных национальностей и разной веры", - сказала она.

Д. Грибаускайте подчеркнула, что поляки незаменимы в разных областях жизни, в поддержании традиционного наследия, например, уникальных традиций изготовления верб (декоративные, обычно пасхальные изделия из сухих растений - ред.) Вильнюсского края. Президент сказала, что когда пару лет назад была в деревне Чяконишкес под Вильнюсом, то познакомилась с там с польскими женщинами, которые плели вербы и при этом пели уникальные традиционные песни своего края.

"Это просто неповторимо, и их никто не сможет заменить в Литве", - сказала она. - Мне бы очень хотелось, чтобы все наши граждане чувствовали себя важными, потому что они такие и есть - каждый человек в Литве важен, независимо от его происхождения. Главное, что 11 марта - праздник свободы всех наших национальностей".