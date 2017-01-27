Президент Литвы Даля Грибаускайте "Если вспомнить трагедию, которая произошла год назад в Кедайняй, то тогда я говорила, что нужно подумать о централизации надзора за правами детей. Будет ли это ведомство при министерстве, или при правительстве, но важно помочь местным органам власти и местным ведомствам по правам детей принимать решения. Кто решится принять быстрые решения, когда ребенок должен быть перемещен в более безопасную среду? Опыт многих государств свидетельствует о том, что быстро, оперативно и беспристрастно это может сделать централизованное ведомство".

Президент Литвы Даля Грибаускайте "Финансирование обороны останется жизненно важным и в ближайшие годы. Его величина будет зависеть от геополитических вызовов и угроз, а также от финансовых возможностей страны".

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис об ограждении на границе с Россией "В нашей программе четко указано: цель - чтобы к 2020 года граница с Беларусью и Калининградской областью охранялась при помощи современных средств. Это обеспечит прежде всего нашу экономическую безопасность, и если говорить о нелегальной миграции, то эти вопросы тоже были бы решены".

Бывший командующий войсками НАТО в Европе Филип Марк Бридлав "Все президенты США, по крайней мере последние 3-4, пытались начать диалог с Россией. все эти попытки провалились".