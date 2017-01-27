Президент Литвы Даля Грибаускайте

"Если вспомнить трагедию, которая произошла год назад в Кедайняй, то тогда я говорила, что нужно подумать о централизации надзора за правами детей. Будет ли это ведомство при министерстве, или при правительстве, но важно помочь местным органам власти и местным ведомствам по правам детей принимать решения. Кто решится принять быстрые решения, когда ребенок должен быть перемещен в более безопасную среду? Опыт многих государств свидетельствует о том, что быстро, оперативно и беспристрастно это может сделать централизованное ведомство".
"В нашей программе четко указано: цель - чтобы к 2020 года граница с Беларусью и Калининградской областью охранялась при помощи современных средств. Это обеспечит прежде всего нашу экономическую безопасность, и если говорить о нелегальной миграции, то эти вопросы тоже были бы решены".
"Можно злиться или тыкать пальцем на ограничения, но в отличие от предыдущих информационных поводов, риторики Лукашенко и различных встреч, это реальный шаг, который как минимум предоставит европейцам возможность посетить Беларусь, а для белорусов иметь больше общения с европейцами".