Президент: решения о изъятии ребенка из семьи нужно принимать централизовано

"Если вспомнить трагедию, которая произошла год назад в Кедайняй, то тогда я говорила, что нужно подумать о централизации надзора за правами детей. Будет ли это ведомство при министерстве, или при правительстве, но важно помочь местным органам власти и местным ведомствам по правам детей принимать решения. Кто решится принять быстрые решения, когда ребенок должен быть перемещен в более безопасную среду? Опыт многих государств свидетельствует о том, что быстро, оперативно и беспристрастно это может сделать централизованное ведомство", - сказала президент в пятницу во время визита в Каунас.

В этом втором по величине городе Литвы президент интересовалась реформой опеки над детьми и отвечала на вопросы о произошедшей на этой неделе трагедии в Кедайняй, когда дома был насмерть забит четырехлетний мальчик. Несчастье случилось в Кедайняйском районе и год назад, когда отец бросил двоих своих детей в колодец.

"Я думаю, что пока у нас не будет решений, принимаемых централизованно, у которых будут полные полномочий и права принимать решения и они не будут связаны с регионом, только тогда система будет действовать быстро, оперативно и обеспечивать безопасность наших детей", - сказала Д. Грибаускайте.

Спикер Сейма: широкий вопрос

Борьба с насилием против детей - пока более широкий вопрос, чем одни лишь поправки к закону, это и проблема безразличия общества, отмежевания, сказал спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис.

"Должны быть определенные правовые поправки, это факт, но это более широкий вопрос - как мы выглядим, как общество? Сейчас видим, что соседи комментируют, что слышали, что ребенка били, но не ходили разбираться", - передала BNS позицию находящегося в Швеции В. Пранцкетиса пресс-секретарь спикер Даля Вянцявичене.

По словам спикера, возникает много таких вопросов, и чтобы избежать подобных болезненных случаев в будущем, нужны более широкие дискуссии, общение с ведомствами чтобы изменить ситуацию по существу.

После возвращения из Швеции спикер планирует обсудить ситуацию с контролером по правам ребенка Эдитой Жёбене.

После насилия над ребенком в Кедайняй, которое закончилось его смертью, в Сейме планируется созвать внеочередную сессию для принятия изменений к закону о защите прав ребенка. Новую редакцию закона подготовило министерство социальной защиты и труда.