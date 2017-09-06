Юкнявичене: могу подтвердить слова президента о встрече с Путиным

По словам Р.Юкнявичене, психологическая обстановка в ходе тех переговоров "была не самой дружелюбной", но взять вверх над Д.Грибаускайте российскому президенту тогда не удалось.

"Наш президент - сильная женщина", - сказала Р.Юкнявичне в комментарии телеканалу "Дождь" и добавила, что сделанные в интервью заявления президента в Литве никого не удивили, поскольку в стране знают, что энергетика - главный инструмент давления России на соседние государства.

У себя в фейсбуке политик отметила, что "еще в 2010 году наш президент мне рассказала о своей встрече с В.Путиным, поэтому могу подтвердить, что рассказала и о требованиях, и о психологическом давлении, которому Д.Грибаускайте не поддалась".

"Поэтому распространенный Песковым ответ, что в ходе встречи не было никаких требований, ничего не стоит. С той встречи прошло 7 лет, на их протяжении мы своими глазами видели, как Кремль противился японской атомной. Это подтвердила и информация, полученная при расследовании сотрудничества М.Бастиса с разведчиками России", - написала Р.Юкнявичене.

Напомним, что в интервью DELFI президент Литвы заявила, что уже после первой встречи с Владимиром Путиным она получила список требований, которые должна выполнить Литва.

"С самой первой встречи с господином Путиным я получила список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, сотрудничать с ними и т.д. Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом. Я не могла принять такие отношения", - сказала президент в интервью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вчера по этому поводу заявил агентству РИА Новости: "Нет. Это неправда".