Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что В.Путин в 2010 году выставил ей список требований, который должна выполнить Литва.

"Нет. Это неправда", — сказал Д.Песков РИА Новости.

Напомним, что в интервью DELFI президент Литвы заявила, что уже после первой встречи с Владимиром Путиным она получила список требований, которые должна выполнить Литва.

Статьи по теме: Грибаускайте: с первой встречи с Путиным я получила список требований

"С самой первой встречи с господином Путиным я получила список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, сотрудничать с ними и т.д. Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом. Я не могла принять такие отношения", - сказала президент в интервью.

"Пока Россия смотрит на своих соседей или малые страны подобным образом, хорошие и справедливые дружеские отношения никогда не смогут установиться с этой страной. Пока Россия, и особенно нынешняя Россия, не поймет, что все страны в первую очередь независимы, с их государственностью, какими бы большими или маленькими они ни были, что со всеми странами нужно сотрудничать с уважением, отношения будут сложными. Особенно, если она все еще в состоянии бороться, отторгать территории, действовать агрессивно, вмешиваться в политическую ситуацию или выборы в других странах, эта страна, несомненно, будет всегда рассматриваться как агрессор", - добавила Д.Грибаускайте.