Премьер Литвы объяснил, зачем понадобилось ограждение на границе с Россией

Ограждение, которое планируется возвести на границе с Россией, необходимо прежде всего для того, чтобы обеспечить экономическую безопасность Литвы, говорит литовский премьер Саулюс Сквернялис.



"В нашей программе четко указано: цель - чтобы к 2020 года граница с Беларусью и Калининградской областью (РФ) охранялась при помощи современных средств. Это обеспечит прежде всего нашу экономическую безопасность, и если говорить о нелегальной миграции, то эти вопросы тоже были бы решены", - сказал глава правительства журналистам в понедельник.

По его словам, эти средства необходимы и для того, чтобы гарантировать контроль восточной границы Евросоюза (ЕС).

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"Мы должны обеспечить надежный контроль нашей восточной границы ЕС, и те сроки, которые когда-то раньше были запланированы - они еще очень далеко", - сказал С. Сквернялис.

В госбюджете Литвы этого года заложено 3,6 млн. евро на возведение ограждения от Калининградской области России, сообщила газета Lietuvos zinios.

"Этих средств должно хватить на оборудование ограждения. Рядом с ограждением будет смонтирована и современная система наблюдения за границей, средства на нее будем искать в следующем году", - сказал министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

По его словам, это не будет китайская стена, а просто укрепленная ограда, которая позволит обеспечить, чтобы контрабандисты не могли нелегально попадать в нашу страну. Ограждение будет возведено на участке границы протяженностью примерно 135 километров от окрестностей Виштитиса (Выштынца), где пересекаются государственные границы трех стран - Польши, Литвы и России, до Немана.

До этого времени на суше госграница была помечена только специальными знаками и контрольно-следовой полосой шириной 13 метров.