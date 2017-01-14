Литва построит на границе с Калининградской областью забор

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ru.DELFI.lt
суббота, 14 января 2017 г. 15:43
Деньги на строительство забора на границе с Калининградской областью выделены из бюджета. До сих пор границу между государствами обозначали лишь специальные знаки и 13-метровая контрольная полоса, пишет Lietuvos žinios.
Pasienis su Rusija
© DELFI (P.Garkausko nuotr.)

В этом году охрану границы с Россией будут укреплять не только за счет бюджета, но и за счет средств фонда публичной безопасности ЕС – на эти деньги приобретут современную систему наблюдения за границей. Надеются, что так эффективнее удастся защитить экономические интересы Литвы и других стран.

Возможность установить забор появилась после того как завершили работы по демаркации границы с Калининградской областью, начатые в 2011 году. Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас сказал Lietuvos žinios, что в этом году впервые за весь период независимости выделяют около 3,6 млн. евро на строительство физической стены на границе с Калининградской областью. "Этих средств должно быть достаточно. Рядом с забором будет установлена современная система наблюдения, на нее средства планируют найти в следующем году", – сказал Мисюнас.

По словам министра, это будет не китайская стена, а всего лишь укрепленная стена, чтобы не проникали контрабандисты, нелегалы. Вскоре планируют объявлять конкурсы на строительство стены, саму стену будут возводить, когда потеплеет. Работы должны завершить в этом году. Забор построят на участке 135 км - от Виштитиса до Немана (где пересекаются границы Польши, Литвы и России).

До сих пор Литва строила забор только на границе с Беларусью. Там она установлена на отрезке в 100 км, а общая граница с Беларусью составляет 600 км.

Нет сомнений в том, что забор на границе с Калининградской областью позволит снизить масштабы контрабанды и потоки нелегалов.

Министр Мисюнас сказал, что искать новые решения для защиты границы с Калининградской областью заставляет плохая геополитическая ситуация. Он напомнил о недавнем случае, когда российские служащие попали на территорию Эстонии и похитили эстонского служащего, а потом обвинили его в незаконном пересечении границы. Поэтому, по словам министра, важно пресечь подобные инциденты. "Забор – это знак, что соседнее государство мы расцениваем как агрессора", – подчеркнул Мисюнас.

Представитель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Раса Юкнявичене сказала, что забор имеет символическое значение. "Такой забор не остановит танки и другую военную технику, но он покажет, что мы в надежде на улучшение отношений с Россией, оцениваем ситуацию реально. Мы делаем все, чтобы снизить угрозы, которые представляет Россию".

Подобные заборы на границе с Россией планируют также установить Латвия и Эстония.

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Литва построит на границе с Калининградской областью забор (21)

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Деньги на строительство забора на границе с Калининградской областью выделены из бюджета. До сих пор границу между государствами обозначали лишь специальные знаки и 13-метровая контрольная полоса, пишет Lietuvos žinios.

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