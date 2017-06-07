Посол РФ подсчитал: Литва должна России $72 млрд за советский период

После вчерашних высказываний главы МИД России Сергея Лаврова о строительстве Литвой ограждения на границе с Калининградской областью России (он назвал это "русофобскими действиями") не остался в стороне и посол России в Литве Александр Удальцов. Он обвинил Литву в том, что "усилиями официального Вильнюса, фактически прервавшего все контакты на межгосударственном уровне, наше сотрудничество загнано в тупик".

"Напомню, что на днях МИД России устами своего официального представителя охарактеризовал курс литовских властей в отношении нашей страны как враждебный", - заявил посол в интервью еженедельнику "Литовский курьер".

"Вот картинка всего лишь нескольких последних недель – здесь прошли сразу два "слета" несистемной российской оппозиции, а точнее разномастных противников Кремля (...), международная конференция, посвященная положению крымских татар (...), началось строительство забора на границе с Калининградской областью, принято окончательное решение о закрытии еще одной русской школы в столице Литвы. Не говоря уже о глубинной русофобии, а также очередном ежегодном докладе литовских спецслужб об оценках угроз национальной безопасности, нашпигованном, как обычно, шпиономанией и другими страшилками с попытками обвинить наших дипломатов в ведении разведывательной деятельности", - утверждал посол.

Напомним, что не так давно в Вильнюсе проходил "Российский форум", в котором принимали участие Михаил Ходорковский и Владимир Кара-Мурза, а также ряд известных российских оппозиционеров. Немногим позже состоялся "Третий форум свободной России", с участие Гарри Каспарова, оппозиционных политиков и экспертов.

Литва должна России, а не Россия Литве

Никто из российских официальных лиц не будет обсуждать вопрос ущерба, понесенного Литвой в годы СССР, "тем более в контексте оккупации", - также заявил А.Удальцов в интервью "ЛК". По его словам, это не Россия должна Литве, а Литва России. И не много не мало, а 72 млрд. долларов.

"На мой взгляд, это скорее внутриполитический вопрос самих Прибалтийских стран. Могу заверить литовских коллег: никто из российских официальных лиц эту бессмысленную и бесперспективную затею обсуждать не будет, тем более в контексте «оккупации»", - утверждает российский дипломат.

По его словам, на момент "вхождения" Литвы в состав СССР (что в Литве именуют не иначе, как оккупацией) — это была аграрная страна, "небольшой социально-экономический потенциал" которой был уничтожен в годы Второй мировой войны.

"Находясь же в составе СССР, Литва получила возможность развивать свое народное хозяйство в больших масштабах, чем позволяли объемы производимого ею национального дохода. Это способствовало не только быстрому восстановлению уничтоженного во время войны, но и созданию промышленного производства заново", - уверен дипломат.

Согласно его данным, за 1940–1990 гг. в развитие экономики Литвы было направлено около 65 млрд долларов США капитальных вложений.

"В результате здесь были созданы химическая и нефтехимическая отрасли промышленности, построены наиболее крупные предприятия — Мажейкский нефтеперерабатывающий завод, Кедайнский химзавод, Йонавский завод минеральных удобрений, Игналинская АЭС.Таким образом, очевидно, что возможная постановка вопроса литовской стороной о компенсации Россией как продолжателя Советского Союза ущерба, якобы причиненного ЛР в годы ее вхождения в СССР, неправомерна и даже абсурдна", - убежден А.Удальцов.

Более того, он полагает, что это не Литва, а Россия, "как наиболее крупная республика в рамках бывшего Союза, вносившая основной вклад в общий бюджет, вправе поставить Литовской Республике встречный вопрос о компенсации нам средств, собранных, кстати, и за счет других союзных республик и перераспределенных в пользу Литвы, а также за счет поставок из России энергоресурсов, минерального сырья по ценам значительно ниже мировых, на сумму более 72 млрд долларов США".

Напомним, что еще весной 2000-го года Сейм Литвы принял закон, обязывающий правительство вести с Москвой переговоры по возмещению ущерба от советской оккупации. В 1995 году была создана комиссия, которая оценила его в 80 млрд. литов (23 млрд. евро).

За требование компенсации нанесенного в годы оккупации ущерба в 1992 году в ходе референдума высказались 90% граждан Литвы. В Москве не считают требования Литвы, как, впрочем, и других стран Балтии, обоснованными. Россия до сих пор не ведет переговоров по поводу ущерба, равно как не признает и оккупации Литвы.

Требования по поводу возмещения ущерба от советской оккупации выдвигают и другие страны Балтии. В ноябре 2012 года в Риге министры юстиции стран Балтии подписали меморандум о сотрудничестве, в котором они договорились о деятельности по предъявлению требований о возмещении советского оккупационного ущерба.