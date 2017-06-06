Строительство ограждения на границе с Россией Лавров назвал "русофобскими действиями"

 (35)
ru.DELFI.lt
вторник, 6 июня 2017 г. 15:24
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал строительство Литвой ограждения на границе с Калининградской областью России. С.Лавров назвал действия Литвы "русофобскими", сообщает "Интерфакс".
Sergejus Lavrovas
© RIA/Scanpix

"Отрадно, что несмотря на, прямо говоря, русофобские действия этих стран (Литвы и Польши - прим. "Интерфакса"), местные власти, соседствующие с Калининградской областью, видят интерес со стороны своих жителей в том, чтобы продолжать общаться", - сказал С.Лавров на встрече с и.о. губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.

Статьи по теме:
Литва на границе с Россией начинает строительство ограждения  (82)
Cтраны Балтии отгораживаются от России двухметровыми заборами  (145)

"Не выстраивать стены, как это литовцы собираются делать, или не прерывать приграничное сообщение, как это сделало польское правительство", - отметил российский министр.

С.Лавров не уточнил, что имеет в виду под "местными властями".

По словам С.Лаврова, Россия будет предпринимать шаги с тем, чтобы "приграничные контакты между людьми, которые живут "через дорогу", по соседству друг с другом, не страдали от политической конъюнктуры".

Напомним, что в понедельник на границе Литвы с Россией, на территории деревни Рамонишкяй (Шакяйский район) началось строительство защитного ограждения.

До конца года это ограждение будет возведено на литовской стороне на участке протяженностью 44,6 км.

На отрезках вдоль госграницы с Калининградской областью будет сооружён металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием. Он будет возведён на участках от точки трёхстороннего пересечения госграниц Литвы, Польши и России в районе озера Виштитис (Виштынец) и отрезками будет продолжен в Шакяйском и Вилкавишкском районах до Немана.

На всей протяженности почти 109-километровой границы вдоль Немана погранслужба ещё ранее оборудовала технические системы наблюдения. Все предусмотренные договором работы по оборудованию инфраструктуры нового ограждения планируется завершить до 20 декабря этого года. Также планируется до 2020 года возвести забор на границе Литвы с Беларусью.

По утверждению правоохранительных органов, эти ограждения возводятся прежде всего в целях пресечения контрабанды и защиты от нелегальной миграции.

Между тем, принимавший участие в церемонии открытия строительства глава МВД Эймутис Мисюнас заявил, что данное ограждение защитит Литвы от провокаций со стороны России.

"В 2014 году эстонские органы обвинили россиян в том, что с их территории был похищен их сотрудник. Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, мы решили построить забор", - сказал журналиста Э.Мисюнас.

"На сегодняшний день большой проблемы в связи с нелегальной миграцией на этом отрезке нет, однако мы смотрим и в завтрашний день, анализируем все возможные факторы. Сегодня для нас большую головную боль представляют дела теневой экономики", - заявил в свою очередь глава Служба охраны государственной границы Ренатас Пожела.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Защита обещает довести дело Дмитриева до Верховного суда РФ (1)

Защита обещает довести дело Дмитриева до Верховного суда РФ
Члены комиссии по исторической памяти СПЧ при президенте РФ заявили о политическом характере уголовного преследования главы карельского "Мемориала", краеведа Юрия Дмитриеева.

Протест против реновации в Москве перерос в стихийное шествие (6)

Протест против реновации в Москве перерос в стихийное шествие
Протестующие против принятия законопроекта о сносе пятиэтажек в Москве вышли к администрации президента на Старой площади, передает корреспондент Русской службы Би-би-си.

Строительство ограждения на границе с Россией Лавров назвал "русофобскими действиями" (35)

Sergejus Lavrovas
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал строительство Литвой ограждения на границе с Калининградской областью России. С.Лавров назвал действия Литвы "русофобскими", сообщает "Интерфакс".

Путин предложил ввести присягу при получении гражданства РФ (5)

Vladimiras Putinas
Президент РФ Владимир Путин предложил ввести церемонию принесения клятвы или присяги для тех, кто принимает российское гражданство. Об этом Путин заявил на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Суд разъяснил, что должен удалить Навальный по иску Усманова (3)

Суд разъяснил, что должен удалить Навальный по иску Усманова
Люблинский суд Москвы выдал сторонам полный текст решения по иску бизнесмена Алишера Усманова к политику Алексею Навальному о защите чести и достоинства.
Facebook друзья
Rambler's Top100