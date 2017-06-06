Строительство ограждения на границе с Россией Лавров назвал "русофобскими действиями"

"Отрадно, что несмотря на, прямо говоря, русофобские действия этих стран (Литвы и Польши - прим. "Интерфакса"), местные власти, соседствующие с Калининградской областью, видят интерес со стороны своих жителей в том, чтобы продолжать общаться", - сказал С.Лавров на встрече с и.о. губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.

"Не выстраивать стены, как это литовцы собираются делать, или не прерывать приграничное сообщение, как это сделало польское правительство", - отметил российский министр.

С.Лавров не уточнил, что имеет в виду под "местными властями".

По словам С.Лаврова, Россия будет предпринимать шаги с тем, чтобы "приграничные контакты между людьми, которые живут "через дорогу", по соседству друг с другом, не страдали от политической конъюнктуры".

Напомним, что в понедельник на границе Литвы с Россией, на территории деревни Рамонишкяй (Шакяйский район) началось строительство защитного ограждения.

До конца года это ограждение будет возведено на литовской стороне на участке протяженностью 44,6 км.

На отрезках вдоль госграницы с Калининградской областью будет сооружён металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием. Он будет возведён на участках от точки трёхстороннего пересечения госграниц Литвы, Польши и России в районе озера Виштитис (Виштынец) и отрезками будет продолжен в Шакяйском и Вилкавишкском районах до Немана.

На всей протяженности почти 109-километровой границы вдоль Немана погранслужба ещё ранее оборудовала технические системы наблюдения. Все предусмотренные договором работы по оборудованию инфраструктуры нового ограждения планируется завершить до 20 декабря этого года. Также планируется до 2020 года возвести забор на границе Литвы с Беларусью.

По утверждению правоохранительных органов, эти ограждения возводятся прежде всего в целях пресечения контрабанды и защиты от нелегальной миграции.

Между тем, принимавший участие в церемонии открытия строительства глава МВД Эймутис Мисюнас заявил, что данное ограждение защитит Литвы от провокаций со стороны России.

"В 2014 году эстонские органы обвинили россиян в том, что с их территории был похищен их сотрудник. Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, мы решили построить забор", - сказал журналиста Э.Мисюнас.

"На сегодняшний день большой проблемы в связи с нелегальной миграцией на этом отрезке нет, однако мы смотрим и в завтрашний день, анализируем все возможные факторы. Сегодня для нас большую головную боль представляют дела теневой экономики", - заявил в свою очередь глава Служба охраны государственной границы Ренатас Пожела.