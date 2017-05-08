Посол Литвы в России не будет наблюдать за парадом в Москве 9 мая

Наблюдать за завтрашним военным парадом посол не намерен. Тем не менее, в понедельник, 8 мая, продолжая устоявшуюся традицию, посол Литвы вместе с сотрудниками дипломатического представительства посетили Могилу неизвестного солдата, находящуюся в Москве у стен Кремля.

Литовские дипломаты возложили венок, украшенный литовским триколором, и минутой молчания почтили память жертв Второй мировой войны.

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По словам Р.Мотузаса, такой шаг является знаком солидарности с русским народом, который эта война затронула особенно болезненно.

9 мая по всей России пройдут мероприятия, военные парады и шествия, посвященные окончанию Великой отечественной войны.

Напомним, что в Литве, как и во всей Европе, окончание Второй мировой войны отмечают 8 мая.

Сегодня в Вильнюсе дипломаты, военные и политики также почтили память жертв Второй мировой войны.

9 мая в Литве отмечают День Европы.