Дипломаты, литовские военные и политики почтили память погибших в ВМВ

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ru.DELFI.lt
понедельник, 8 мая 2017 г. 15:44
В городах Литвы почтили память погибших в годы Второй мировой войны. В Вильнюсе цветы и венки возложили на Антакальнисском кладбище, к мемориалу Панеряй и в месте упокоения солдат в парке Вингис.
© DELFI / Andrius Ufartas

На Антакальнисском кладбище был выставлен почетный караул, в том числе у мемориала павшим в годы Второй мировой войны советским воинам.

В церемонии возложения венков приняли участие представители Министерства обороны Литвы, литовской армии, администрации президента, посольств Украины, Грузии, Казахстана, США, России и других стран, а также некоторые политики, среди которых был лидер Избирательной акции поляков Литвы Вальдемар Томашевский.

Церемония прошла в тишине, по техническим причинам не горел и вечный огонь у мемориала. Рабочие пытались устранить неполадку, но до начала церемонии этого сделать не удалось.

Помимо участников церемонии еще несколько человек стояли неподалеку от места проведения церемонии.

В ходе возложения венков на Антакальнисском кладбище можно было наблюдать пожилого человека с георгиевской лентой, который снимал происходящее на видеокамеру, а также женщину, которая пришла на мероприятие с фотографией своего погибшего родственника, как происходит в рамках акции "Бессмертного полка".

Представители военной полиции пытались поговорить с ней, но она не покинула своего места, а после окончания церемонии громко пригласила всех придти сюда же завтра сложила свой транспарант и удалилась.

После мемориала советским воинам процессия переместилась к монументу литовским солдатам, погибшим в рядах иностранных армий. Венок возложил также и российский посол.

Завтра на Антакальнисском кладбище у мемориала советских воинов традиционно пройдет мероприятие празднования Дня победы, который в России отмечается 9 мая. Обычно в этот день у мемориала советским воинам собираются в большинстве своем русскоязычные жители, оставшиеся в живых ветераны, как русские, так и литовцы.

Окончание ВМВ в Европе отмечается 8 мая, в день безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

9 мая в Литве отмечается День Европы.

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