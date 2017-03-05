Лидер консерваторов выбрал своих заместителей

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 5 марта 2017 г. 11:10
Председатель Союза Отечество-Христианские демократы Литвы Габриэлюс Ландсбергис назначил своих заместителей.
Mantas Adomėnas, Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

С прошлого срока на этой должности остались Ирена Дегутене, Дайнюс Кревис и Радвиле Моркунайте-Микуленене. Новыми заместителями были избраны Мантас Адоменас, Моника Навицкене и Адомас Бужинскас.

Позиции заместителей потеряли Айсте Гедвилене, Шарунас Вайткус и Винце Вайдевуте-Маргявичене.

Андрюс Кубилюс остался главой политическим комитетом.

На съезде избирался и комитет по надзору. Хотя большинство голосов набрал Стасис Шедбарас, Г.Ландсбергис выбрал председателем комитета Валду Бенкунску. Одна была на этом посту и ранее.

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Политика

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