Лидер консерваторов выбрал своих заместителей

Председатель Союза Отечество-Христианские демократы Литвы Габриэлюс Ландсбергис назначил своих заместителей.
С прошлого срока на этой должности остались Ирена Дегутене, Дайнюс Кревис и Радвиле Моркунайте-Микуленене. Новыми заместителями были избраны Мантас Адоменас, Моника Навицкене и Адомас Бужинскас.
Позиции заместителей потеряли Айсте Гедвилене, Шарунас Вайткус и Винце Вайдевуте-Маргявичене.
Андрюс Кубилюс остался главой политическим комитетом.
На съезде избирался и комитет по надзору. Хотя большинство голосов набрал Стасис Шедбарас, Г.Ландсбергис выбрал председателем комитета Валду Бенкунску. Одна была на этом посту и ранее.