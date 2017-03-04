Ландсбергис раскритиковал социал-демократов

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ru.DELFI.lt
суббота, 4 марта 2017 г. 14:09
Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис на съезде Союза отечества-Литовских христианских демократов заговорил словами журналиста Андрюса Тапинаса. Он обличал социал-демократов и говорил о государственных предприятиях, где устраивают своих, но почти не критиковал нынешние власти.
Saulius Skvernelis, Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Государственные предприятия уже давно стали гаванью номенклатуры и «усатых бобров». Кадровыми агентствами социал-демократов, которые не находят работу в других местах. Вы думаете, это совпадение, что они никак не могут выплатить государству дивиденды? Но тогда почему там до сих пор находят деньги на содержание роскошных офисов, финансирование поездок в теплые края? И мы все еще верим, что это способствует достижению «стратегических целей»?», - задается вопросом Г.Ландсбергис.

По его словам, самый распространенный аргумент: мы не можем прикрыть очередное место кормежки «усатых бобров», так как необходимо сохранить рабочие места в регионах.

"Государственная задача не сохранять рабочие места на государственных предприятиях, подчеркиваю - на государственных предприятиях. Компании должны не красть, а выплачивать дивиденды и выполнять другие функции, возложенные на них государством, если за них государство расчитывается отдельно и прозрачно поясняя, для чего это нужно", - сказал лидер консерваторов.

Это была первая речь Г.Ландсбергиса на съезде после того, как он был переизбран на прямых выборах председателя партии. Главным ее "гвоздем" стал лозунг "Литва может лучше", сменяющийся другим - "Мы можем лучше".

Г. Ландсбергис поблагодарил своих оппонентов на выборах, но предложил перейти к истинному единству.

"Мы единая партия. Но часто кажется, что нахождение в двух отдельных замках непреднамеренно стало для нас вечной ценностью, поэтому сегодня я говорю - я христианский демократ. Я также представитель политических заключенных и ссыльных, и являюсь внуком ссыльного", - сказал Ландсбергис.

Он почти не критиковал премьера и Саулюса Сквернялиса и Партию крестьян и зеленых, только отметил, что для него неприемлемо, что правительство уровень насилия в стране обязалось снизить всего на 3%, в то время, как всего несколько дней назад Литва узнала о насильственной смерти еще одного ребенка — семимесячной девочки.

«Тем не менее, в программе нового правительства мы читаем, что в ближайшие четыре года число лиц, подвергшихся насилию, собираются снизить с 29% до 26%. Это ли наше обещание другим страдающим от насилия? Сократить на три процента число смертей, число угнетенных?», - возмутился политик.

Впрочем, критика действий правящих, возможно, была ограничена тем фактом, что на съезде партии в субботу присутствовал сам премьер-министр С. Сквернялис.

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