ВИДЕО: Виктор Шендерович ответил на вопросы журналистов и читателей DELFI

Во второй части - писатель представит книгу «Изюм из булки» - сборник историй, печальных и смешных, парадоксальных и иронических, автобиографических и слышанных автором от современников.

В первом отделении концерта будет представлена его короткая ироническая проза и драматургия.

Напомним, что 4 февраля в зале Дома польской культуры в Вильнюсе состоится литературный концерт Виктора Шендеровича .

В пятницу, 27 января в редакции DELFI известный российский публицист, писатель, радио и телеведущий, драматург Виктор Шендерович ответил на вопросы журналистов и читателей портала.

Вильнюсу снова грозит кризис утилизации отходов Министерство охраны окружающей среды озабочено тем, что в Вильнюсе может повториться ситуация, которая имела место в сентябре прошлого года - "кризис утилизации отходов".

Потрясенные жители Литвы проводят акции в память об убитом в Кедайняй мальчике 27 января утром сообщили о том, что избитый в минувшую среду в Кедайняй 4-летний мальчик, скончался в больнице. Спустя несколько часов у зданий мэрий крупных городов люди стали зажигать свечи в память об убитом ребенке. В Вильнюсе люди несут свечи к зданию парламента.

Подозреваемые в убийстве ребенка рассказали, почему устроили экзекуцию 4-летний мальчик не смог выговорить названия цифр, за это мать с отчимом устроили экзекуцию, которая длилась весь день. В результате ребенок получил несовместимые с жизнью телесные повреждения. Об этой невероятно жестокой истории рассказали сами сожители.

Финляндия и Швеция рассмотрят возможности тренироваться в Литве с силами НАТО Финляндия и Швеция рассмотрят возможности проводить тренировки своих военных в Литве вместе с прибывающими силами НАТО, говорит главнокомандующий Вооруженными силами (ВС).