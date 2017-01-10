Виктор Шендерович выступит с концертом в Вильнюсе

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ru.DELFI.lt
вторник, 10 января 2017 г. 11:36
Виктор Шендерович - талантливый публицист, писатель, радио и телеведущий, журналист и драматург, обладатель яркой харизмы, сатирик и знаток истории юмора выступит с концертами в Вильнюсе, Риге и Таллине зимой 2017 года.
© ARU.tv

Литературный концерт Виктора Шендеровича в Вильнюсе состоится 4 февраля в зале Дома польской культуры в Вильнюсе.

В первом отделении концерта будет представлена короткая ироническая проза и драматургия Виктора Шендеровича, которые завоевали признание публики уже давно.

Писатель знаменит многими своими высказываниями: «Больше всего спонсоров у конца света», «В военное время ничто не ценится так дорого, как плоскостопие…», «Все можно пережить. Даже смерть»

Во втором отделении Виктор Шендерович представит книгу «Изюм из булки» - это сборник историй, печальных и смешных, парадоксальных и иронических, автобиографических и слышанных автором от современников… Эти истории, как кусочки мозаики, складываются в портреты разных людей и эпох.

Зрители смогут задать свои вопросы Шендеровичу практически обо всем, о чем не стыдно спросить.

Номера его программы постоянно меняются, и даже если вы внимательно следите за творчеством артиста-писателя-публициста, то все равно на этом концерте найдете для себя очень много интересного.

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