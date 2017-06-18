Самые высокие зарплаты в Литве: счастливчиков не так уж мало

В Литве не один и не два работника получают на первый взгляд впечатляющие зарплаты. Специалисты по подбору персонала признают, что людям с высокими зарплатами предложения о работе обычно предлагают лично.

В 2016 г. 145 человек хотя бы один месяц получали зарплату в размере более 50 000 евро "на бумаге".

За шесть первых месяцев 2016 г. самые большие зарплаты колебались в пределах 21 400-41 100 евро.

DELFI сообщал, что по данным "Соды" за 2016 год, самая высокая месячная зарплата (в другие месяцы она была ниже) была больше 250 000 евро.

Если месячная зарплата "на бумаге" составляет, скажем, 150 000 евро, "на руки" человек получает 114 000 евро.

Работодателю такое рабочее место обходится в 196 770 евро.

Представитель компании Cv-Online Рита Каравайтене сказала DELFI, kad что предложений с такими зарплатами на порталах обычно не бывает. С подобными кандидатами договариваются лично, без посредников. Размер зарплат в объявлениях не указывают.

По мнению экономиста банка Nordea Жигимантаса Маурицаса, людей, которые официально получают такую зарплату и платят налоги, можно назвать героями.

"Каждый человек "на руки" получает 58%, остальные 42% работодатель выплачивает государству. Большая часть средств идет на социальное страхование, – сказал экономист. – В Литве нет максимального взноса по социальному страхованию, есть только максимальные выплаты, поэтому людей с такими зарплатами можно назвать героями. Они содержат сотни пенсионеров, матерей, воспитывающих детей и т.п.".

Маурицас не скрывал, что в Литве налоговая система такая, что компаниям выгоднее выплачивать работникам такие деньги не в виде зарплат, а в виде дивидендов.

Экономист подчеркнул, что государство будет лучше жить только тогда, когда как можно больше работодателей будут платить зарплаты легально, будет больше работающих, которые своими взносами будут пополнять бюджет.

"Теоретически, чем меньше человек зарабатывает, тем больше тратит", - заметил Маурицас.

На вопрос, кто может получать такие большие зарплаты, экономист сказал, что, скорее всего, это работники крупных компаний иностранного капитала.

Советник президента банка SEB Гитанас Науседа предполагает, что такие большие зарплаты платят специалистам, которых нанимают на короткое время для выполнения определенной работы.