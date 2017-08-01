Предупреждение: Литва может стать дорогой страной, так и не став богатой

Старший экономист банка Nordea Жигимантас Маурицас напомнил, что он уже говорил, что есть угроза, что в Литве начнется рост цени зарплат.

"Как только повышаются зарплаты, растут и цены. С одной стороны растут доходы домашних хозяйств, а с другой - у них растут расходы.

Такая спираль ведет не к реальному росту доходов, а к пузырю инфляции и последующему затягиванию поясов. Это опыт Литвы в 2005–2007 гг. Это вызывает обеспокоенность", – сказал он DELFI.

По данным департамента, сегодня цены на 4,1% выше, чем были в июле 2016 года.

Как видно из индекса потребительских цен, быстрый рост цен наблюдался уже в августе 2016 года.

Как раз в июле 2016 г. минимальная зарплата увеличилась до 380 евро.

Однако и Маурицас и советник президента банка SEB Гитанас Науседа сказали DELFI, что повышение минималки и средней зарплаты - это лишь одна из причин роста инфляции.

"Основная причина - спрос, который довольно быстро растет во всех секторах. Это позволяет легко манипулировать ценами и если конкурентная ситуация позволяет, повышение расходов переносят в стоимость товаров и услуг, – сказал Науседа. – Сделать это было бы невозможно, если бы не растущий спрос. Сегодня во всей розничной торговле сложно найти сектор, где спрос не растет – практически все процветает".

Экономист прибавил, что годовой показатель инфляции на 1% увеличило повышение акцизов на алкоголь.

Маурицас обратил внимание на общее оживление экономики.

"Мы видим восстановление строительного сектора, появляется больше "теневых" средств, еще приходить помощь ЕС. Это такая - la dolce vita – сладкая жизнь.

Потребители покупают, сектор услуг цены повышает, но все равно видит рост спроса. Торговцы пользуются случаем и повышают цены. Но со временем это будет большим вызовом для Литвы", – сказал он.

Экономист заметил, что Литва может стать дорогой страной, не став богатой.

"Мы можем утратить международную конкурентоспособность, поскольку, когда зарплата растет на 10% в год, через несколько лет мы опередим такие страны как Польша и Чехия", – сказал Маурицас.

Центробанк Литвы прогнозирует, что в 2017 году инфляция в Литве составит 3,2%, а в 2018 году – 2,2%.