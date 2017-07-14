Объединенный банк Nordea и DNB начнет работу осенью

Кроме того, в течение пяти лет новый банк планирует завоевать пятую часть рынка, заявила в интервью газете Dienas Bizness руководитель латвийского подразделения банка Керли Габриловича.

По ее словам, для объединения банков необходимо согласие нескольких надзорных структур. В регуляторы и Европейскую комиссию поданы все необходимые документы, ожидается ответ.

"Но мы не видим препятствий для получения разрешения на объединение", - добавила Габриловича.

Она также отметила, что в целом процесс объединения может занять около 2,5-3 лет. Надо приложить большие усилия, так как все системы придется создавать заново.

Целевая аудитория банка Luminor – это местные предприятия и жители, которых интересуют вклады, замечает Габриловича.