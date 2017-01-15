Четыре признака того, что ваш смартфон на Android нахватался вирусов и теперь грустит

Вирусы стали настоящим бичом смартфонов под управлением Android и все чаще и чаще людям хочется знать, стали ли их гаджеты уже жертвой, или же пока везет. Вот четыре признака того, что ваш "дроид" действительно нахватался какой-то заразы. И ему теперь очень, очень грустно.

1. На "фоне" работают странные приложения

Если ваш смартфон внезапно начал поглощать интернет-трафик и электроэнергию "как не в себя", это может значить несколько вещей и одна из них — наличие вируса, пишет Techlife.lv. Гадские приложения очень часто активно используют мобильный интернет и, будучи постоянно запущенными, сажают аккумулятор.

Чтобы проверить, не надо ли вам уже начинать волноваться, пройдите в настройки, найдите там что-то вроде Data Usage и смотрите категорию App Usage. Если там появились какие-то прожорливые неизвестные вам процессы — самое время начинать волноваться.

2. Постоянно выскакивают какие-то окошки и сообщения

Этот признак хорошо знаком каждому, кто хотя бы раз становился жертвой вируса на обычном компьютере. На смартфоне заражение таким вирусов выглядит ровно так же, как на PC — постоянно появляются странные сообщения, в браузере открываются порносайты и интернет-казино и т.д. и т.п.

3. Не авторизованные покупки или сообщения в Facebook и Twitter

Некоторые вирусы настолько продвинуты, что используют сохраненную в смартфоне информацию о кредитных картах для совершения покупок в Google Play. Другие зловреды пытаются себя распространить, спамя от вашего имени в Facebook и прочих социальных сетях. Если с кредитки списываются деньги, а друзья в Facebook жалуются вам на спам — грешите на вирус на смартфоне!

4. Телефон неожиданно сам выключается

Если смартфон начал сам выключаться или перезагружаться, это может быть как признаком "железной" поломки, так и доказательством наличия вируса. Происходит это не потому, что всякой дряни хочется выдать себя с головой перезагрузками, а потому, что она написана с ошибками, которые вызывают нестабильную работу устройства.

Бонус: как не стать жертвой вирусов на Android и как от них избавиться

Еще год назад мы бы сказали, что для того, чтобы не подцепить какую-нибудь заразу на смартфоне, достаточно просто ставить программы только из Google Play. Но, к сожалению, это время прошло — заразиться можно не только запустив зараженную программу, но и разными другими способами — хоть через сообщения от друзей, хоть через браузер.

Однако совет насчет установки программ только из Google Play все равно актуален — подавляющее большинство вирусов приходят на смартфоны с "левыми" программами, скаченными черт знает с каких ресурсов. Не доверяйте никому, кроме Google Play, и ваши шансы на чистый смартфон возрастут многократно!

Другой совет — используйте антивирусы для Android! Они уже есть, они стоят денег, однако суммы, которые за них просят, все равно намного меньше, чем цена нового смартфона. А ведь от некоторых вирусов невозможно избавиться и, если вы станете жертвой, придется покупать новый гаджет!

Разумеется, совет не ходить по каким попало сайта и не доверять странным ссылкам от друзей — актуален во все времена и на всех устройствах. Будьте немного параноиком!

Если же смартфон уже заражен вирусом, то от этого спасет либо антивирус, либо сброс настроек на заводские. Последнее средство — самое сильное, оно уничтожает на смартфоне буквально все, кроме… да, вирусов, которые прописывают себя на настолько низком уровне, что получают власть над операционной системой. От них могут помочь избавиться разные умельцы (как правило, тотальной перепрошивкой), либо торговцы новыми трубками.

Поэтому лучше не подхватывать заразу. Избавление от нее может влететь в копеечку.