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Охват угроз меняется и главной мишенью становятся Европейский Союз (ЕС) и НАТО, сказал после выездного заседания в Департаменте госбезопасности (ДГБ) председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас.
Литва призывает все стороны прекратить столкновения на востоке Украины

Литва призывает все стороны прекратить столкновения на востоке Украины ответственность за конфликт ложится на Россию  (117) 2 ч

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в среду призвал все стороны прекратить боевые столкновения на востоке Украины во избежание гуманитарного кризиса.
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В Литве приземлились самолеты с германскими военными батальона НАТО (5) 2 ч

В находящийся в Кармелаве Каунасский аэропорт в среду прибыли около 70 германских военных из создаваемого в Литве международного батальона НАТО.
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Правительство Литвы утвердило упрощенный порядок приобретения земли (6) 2 ч

Приняв во внимание начатую Еврокомиссией (ЕК) процедуру о нарушении, литовское правительство упростило порядок приобретения земли.
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В Минске обиделись на слова Линкявичюса о суверенитете Беларуси (65) 3 ч

В МИД Беларуси отреагировали на высказывания министра иностранных дел Линаса Линкявичюса по поводу того, что на пути интеграции России и Беларуси остается все меньше препятствий.
Консерваторы назвали кандидата мечты на пост президента Литвы

Консерваторы назвали кандидата мечты на пост президента Литвы (72) 4 ч

Политики Союза отечества-Христианских демократов Литвы назвали одного возможного кандидата на президентские выборы 2019 года. Во время дебатов, которые состоялись в библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса, депутат Миколас Маяускас сказал, что его фаворит - Ингрида Шимоните.
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Весна уже не за горами: прогнозируют, когда ожидается потепление (4) 4 ч

Дни становятся длиннее, поэтому мы чаще думаем о весне. Начало весны уже не за горами. DELFI интересовался, когда в этом году прогнозируют весеннюю погоду и какой вообще будет весна.
Комитет Сейма получил новую оценку угроз национальной безопасности

Комитет Сейма получил новую оценку угроз национальной безопасности (17) 5 ч

В среду Комитет парламента Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) ознакомится с готовящейся Департаментом госбезопасности (ДГБ) оценкой угроз нацбезопасности страны.

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Премьеры стран Балтии не опасаются сокращения финансирования Rail Baltic (5) 1 д

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Прогноз погоды на февраль: будет очень интересно

Прогноз погоды на февраль: будет очень интересно (2) 1 д

Согласно прогнозу, последний месяц зимы, по сравнению с январем, будет теплее.

Эксперт: для стран Балтии наступает время активной дипломатии (62) 1 д

Ожидать скорого прорыва в вопросе снятия санкции США с России вряд ли стоит, утверждает российский российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь" Константин Эггерт.
„nuo laiptų nukritęs“ vaikas, © R. Kėvalo nuotr.

Невероятная версия, которая убедила прокуроров (10) 1 д

После публикации на DELFI генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис указал возобновить расследование в связи с нанесением тяжелых увечий мальчику из Вилкавишкского района. Выясняется, что отчиму ребенка удалось убедить правоохрану и экспертов в том, что следы на теле появились в результате приведения в чувство поперхнувшегося ребенка.
Цитата дня
"Как мне кажется, в том, что касается и НАТО, и ЕС очень серьезным фактором будет позиция Берлина и Парижа, потому что если нынешняя политика американской администрации приведет к большей консолидации ЕС на базе осознания общих интересов, связанных с безопасностью и обороной, то это будет содействовать и укреплению натовских структур. Поэтому, мне кажется, что для Балтийских стран в этом отношении наступает время активной дипломатии"
Журналист Константин Эггерт  (1)
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Новый порядок: те, кто не выбрал план, будут платить за счет в банке (41)

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Будет изучена возможность увеличения скорости на участке Rail Baltica от Каунаса до Польши

Будет изучена возможность увеличения скорости на участке Rail Baltica от Каунаса до Польши (5) 1 ч

Совместное предприятие трех стран Балтии, координирующее проект железной дороги европейской колеи Rail Baltica, ищет консультантов, которые провели бы исследование возможностей повышения скорости поездов на уже проложенном участке железной дороги от Каунаса до литовско-польской границы.
Parduodami automobiliai Kijeve (Ukraina)

В Литве вырос рынок новых автомобилей (1) 1 ч

В Литве в первом месяце этого года зарегистрирован 2061 новый автомобиль - на 15% больше, чем в январе прошлого года (1785), сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные предприятия Regitra.
Плата за стоянку в центре Вильнюса увеличится больше, чем на треть

Плата за стоянку в центре Вильнюса увеличится больше, чем на треть (12) 4 ч

Через месяц в столице увеличится плата за стоянку - в Старом городе тариф увеличится больше, чем на треть.
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Евросоюз окончательно договорился об отмене платы за роуминг (3) 4 ч

В Евросоюзе будет установлен ценовой потолок оптовых цен роуминга мобильной связи, сообщает Euractiv.com. Достигнутое 31 января соглашение устранило последний барьер для отмены платы за звонки и sms-сообщения за границей.
До конца года операторы мобильной связи создадут инструмент для моментальных платежей

До конца года операторы мобильной связи создадут инструмент для моментальных платежей (3) 1 д

Три крупнейших оператора мобильной связи в Литве до конца года намерены создать платформу, которая позволит их клиентам быстро и просто рассчитываться за товары и услуги.
В Латвии разрешили выращивать местную коноплю

В Латвии разрешили выращивать местную коноплю (16) 1 д

Для того чтобы расширить возможности крестьян выращивать разные полевые культуры, традиционный список было решено пополнить местными сортами конопли, соевых и садовых бобов, говорится в сообщении Министерства земледелия Латвии.
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Office workers

Уровень безработицы в еврозоне опустился до минимума с 2009 года (2) 1 д

Экономика еврозоны продолжает демонстрировать рост, хотя несколько более медленный, чем ранее.

Латвия, Литва и Эстония выпустят общую монету (14) 1 д

В 2018 году страны Балтии планируют выпустить в обращение памятную монету, посвященную 100-летию независимости Латвии, Литвы и Эстонии.
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В Мариямполе поступило сообщение о насилии над ребенком (7)

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В ноябре прошлого года в Укмерге был до смерти забит ребенок

В ноябре прошлого года в Укмерге был до смерти забит ребенок (6) 1 д

В ноябре прошлого года в Укмерге был до смерти забит ребенок, избитый отцом. Об этом происшествии обществу не сообщили, пишет Lietuvos rytas.
Глава Каунасской полиции о насилии над малолетними: это необычное дело

Глава Каунасской полиции о насилии над малолетними: это необычное дело (7) 1 д

Каунасская полиция 30 января после обеда получила сообщение о сексуальном насилии в отношении малолетних детей.
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В Вильнюсе с места ДТП сбежал нетрезвый водитель, однако увидевшие это граждане заставили его вернуться назад. У очевидцев ДТП сразу же возникло подозрение, что водитель пьян, поэтому делает странные маневры.

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Благодаря действиям мужчины удалось спасти два транспортных средства, стоявших поблизости.

Задержаны подозреваемые в жестоком убийстве (6)

В Мариямполе задержаны двое мужчин, которых подозревают в совершении жестокого убийства.
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На Украине жители Донецка, Ясиноватой и отдельных районов Макеевки остались без воды в результате повреждения Верхнекальмиусской фильтровальной станции.
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Судья Ленинского районного суда Кирова предложил применить меру пресечения к Алексею Навальному и Петру Офицерову в виде подписки о невыезде из за ненадлежащего поведения, передает корреспондент Дождя из зала суда.
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Журналиста Сергея Лойко и белорусского фотографа Александра Васюковича вызвали в Следственное управление Следственного комитета РФ по Москве из-за открывшейся осенью прошлого года в Сахаровском центре их выставки, посвященной войне на Украине, сообщает радио "Свобода".
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Во вторник, 31 января, состоялись семь матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу, все лидеры турнира потеряли очки, а в центральном поединке встречались "Ливерпуль" и "Челси".
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Легкоатлетка Юлия Степанова, на информации которой о применении допинга в России базировались обвинения немецкого телеканала ARD и впоследствии Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявила о нежелании возвращаться в Россию, сообщает Associated Press.

В Матче звезд НХЛ победила команда Овечкина и Кросби

В Лос-Анджелесе завершился звездный уик-энд с участием лучших игроков Национальной хоккейной лиги. Финальным событием стал матч между сборными Столичного и Тихоокеанского дивизионов.
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