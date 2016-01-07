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Вызов Ландсбергису бросили четыре консерватора (22)

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Истребители НАТО в этом году еще ни разу не поднимались сопроводить российские самолеты (21)

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Погода: на смену леденящей стуже придет небольшое потепление

Главы Литвы и Израиля подчеркивают важность памяти о Холокосте (89)

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Кибернетические атаки учащаются, заявил глава ДГБ (10) 4 ч

Кибернетические атаки в Литве учащаются, и в будущем эта тенденция сохранится, заявил глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.
Ignas Krupavičius, „Labas rytas“ laidos akimirka

На LRT череда скандалов: в эфире - еще один выпад (42) 4 ч

В выходные в Литве сообщили о скандале, с участием Асты Баукуте. В эфире одной из телепередач на LRT женщина продемонстрировала жесты, отсылающие к нацистам и Адольфу Гитлеру. За такой выпад Баукуте осудили, выясняли, как это вообще могло попасть в передачу, которую не показывают в прямом эфире.
Выяснили, кого в Литве можно считать средним классом

Выяснили, кого в Литве можно считать средним классом (36) 5 ч

За последние 4 года неравенство доходов в Литве увеличилось – разница между богатыми и бедными росла. Кто в Литве может считать себя представителями среднего класса?
Полиция: пьяных водителей меньше не становится

Полиция: пьяных водителей меньше не становится (24) 6 ч

Policija teigia, kad sugriežtintos bausmės už eismo taisyklių pažeidimus girtų vairuotojų skaičiaus kol kas nesumažino, сообщает LRT.
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Объявлен новый список призывников (54) 6 ч

Министерство обороны Литвы объявило новый список призывников. В нем – чуть больше 25 000 молодых людей 1991-1997 года рождения (с 19 до 26 лет включительно).
Aleksandras Udalcovas ir Viktoras Pranckietis

Посол России в Литве доложит в Москву "о том, что можно поторопиться" (62) 9 ч

В Госдуме России можно было бы "поторопиться" с созданием группы по межпарламентским связям с Литвой, и парламентам двух стран, возможно, стоит начать с того, чтобы подумать об улучшении атмосферы двусторонних отношений, говорит российский посол в Вильнюсе Александр Удальцов.
Литва останавливает создание центра данных из-за связей с ФСБ России

Литва останавливает создание центра данных из-за связей с ФСБ России (71) 11 ч

Литовские ведомства предприняли действия с тем, чтобы остановить реализацию планов предпринимателей по созданию недалеко от Вильнюса крупнейшего в стране центра данных. Разведка предупредила, что он может быть соединен с российским шпионским центром.
Ramūnas Karbauskis ir Saulius Skvernelis

Новые рейтинги: тенденции вызывают беспокойство (13)  12 ч

Если бы выборы проходили в следующее воскресенье, то на них победил бы Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ). Политолог Виргис Валентинавичюс предупреждает, что продолжение "медового месяца" может означать утверждение популистской политики.

В Литве рады: ООН сняла со стран Балтии этикетку "восточных европейцев" (197)  13 ч

Зарубежные СМИ не обошли вниманием скандал с жестами Баукуте (298) 1 д

Глава МВД одобряет учет SIM-карт предварительной регистрации (32) 1 д

Наименьший отрицательный прирост населения среди стран Балтии наблюдался в Эстонии (90) 1 д

На пограничном пункте в Ниде - неожиданные гости (23) 1 д

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В Венгрии скончался известный литовский путешественник Нормантас (26) 1 д

В субботу ночью в Венгрии после тяжелой болезни скончался известный литовский путешественник и фотограф Паулюс Нормантас.

Карбаускис назвал главную проблему партии (20)

Лидер Партии крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис на съезде партии в субботу в Каунасе назвал основную проблему партии.
В Германию прибыли американские танки для Польши и стран Балтии

В Германию прибыли американские танки для Польши и стран Балтии (289)

В немецком порту Бремерхафен идет разгрузка сотен танков, самоходных гаубиц и других военных машин, которые прибыли в Германию морем из США.
Цитата дня
"Мы никогда не можем быть уверены в том, что какой-то волк-одиночка или какой-то человек неясного ментального направления не совершит теракты. Давайте не будем забывать и гибридную войну. (...) Могут просто прикрываться терроризмом для осуществления определенных целей и планов именно с восточного направления".
Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис  (4)
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Глава налоговой инспекции Литвы мог действовать в пользу MG Baltic и Vilniaus prekyba (13)

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Исчезающая Литва: эмигранты продают последнее жилье и увозят родителей (254)

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Известный белорусский пекарь переехал в Вильнюс: в Беларуси загоняют в угол (123)

Известный белорусский пекарь переехал в Вильнюс: в Беларуси загоняют в угол
Литовский экспорт в январе-ноябре сократился

Литовский экспорт в январе-ноябре сократился (4) 2 ч

Объемы литовского экспорта в январе-ноябре прошлого года составили 20,52 млрд. евро в денежном выражении, импорта - 22,316 млрд. евро или соответственно на 2,5% и на 4,3% меньше, чем за соответствующий период 2015 года.
При обновлении стратегии безопасности Литвы - внимание к коррупции

При обновлении стратегии безопасности Литвы - внимание к коррупции (3) 2 ч

При обновлении Национальной стратегии безопасности в качестве угроз будут особо отмечены коррупция, социальное отчуждение, завил глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас.
Из-за морозов выросла цена на электроэнергию в Литве

Из-за морозов выросла цена на электроэнергию в Литве (4) 2 ч

В первую неделю 2017 года цена на электроэнергию в литовской зоне торгов на бирже Nord Pool Spot составила 34 евро за мегаватт-час - почти на четверть больше, чем на предыдущей неделе, однако на о37% меньше, чем в первую неделю 2016 года.
Министр: чтобы получить средства на закрытие ИАЭС, понадобятся огромные усилия

Министр: чтобы получить средства на закрытие ИАЭС, понадобятся огромные усилия (27) 3 ч

Получить средства на закрытие Игналинской АЭС (ИАЭС) в новой финансовой перспективе Евросоюза (ЕС) возможно, однако для этого понадобятся огромные усилия, считает литовский министр энергетики.
Исследование: 400 000 европейцев потеряли работу из-за санкций против России

Исследование: 400 000 европейцев потеряли работу из-за санкций против России (64)

В связи с введением антироссийских санкций и ответом на них со стороны Москвы в странах Евросоюза было сокращено около 400 тыс. рабочих мест, пишет Der Standart со ссылкой на исследование, проведенное институтом Wifo.
Зарплата 500 евро. Сколько из нее не облагается в Литве, Латвии, Эстонии?

Зарплата 500 евро. Сколько из нее не облагается в Литве, Латвии, Эстонии? (21)

С нового года меняется необлагаемый минимум в трех балтийских странах, и судя по всему, Литва оказывается в самом выгодном положении в Балтии.
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Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут (24)

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов.

Евростат: годовой рост торговли в Литве один из крупнейших в ЕС (46)

Годовой рост розничной торговли в Литве продолжает оставаться одним из крупнейших среди 28-ми стран Евросоюза, сообщил Евростат.
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На магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда погиб мужчина (1)

На магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда погиб мужчина

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В Каунасе в многоквартирный дом врезался автомобиль

ДТП на дороге Via Baltica: водители сообщают, что стоит выбирать другой путь (1)

ДТП на дороге Via Baltica: водители сообщают, что стоит выбирать другой путь
Авария в центре Каунаса - автомобиль сбил женщину

Авария в центре Каунаса - автомобиль сбил женщину (8) 1 д

В воскресенье в Каунасе произошла авария. Читатели портала Kas vyksta Kaune сообщили, что на ул.Муйтине водитель автомобиля Ford переехал женщину преклонного возраста.
Taksi automobilis

От разбушевавшейся пассажирки досталось и таксисту, и его автомобилю (12)

В ночь на 7-е января, примерно в 1.45 час., в Вильнюсе на ул. Габийос агрессивная пассажирка ногами повредила автомобиль такси Volkswagen Sharan.
Трагедия в Йонишкелисе: в пожаре погиб ребенок

Трагедия в Йонишкелисе: в пожаре погиб ребенок (5)

В субботу в 14.40 час. пожарные получили сообщение, что в Йонишкелисе, на ул. Витауто, горит одноэтажный дом.

Музыкант военного оркестра доездился – начато расследование (12)

Операцию по спасению автомобиля сняли на видео (21)

Сообщается о взорванном складе в Каунасском районе, введен план "Щит" (24)

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В Каунасе из-за пожара перекрыто движение

В Каунасе из-за пожара перекрыто движение

В четверг после обеда каунасские пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в горящем доме может находится человек.

Пожарным пришлось буксировать автомобили и убирать сломанные ветки (2)

Из-за ветреной погода и обильного снегопада в Литве в среду и в ночь на четверг пожарным пришлось буксировать съехавшие с дороги автомобили и убирать сломанные ветром ветки деревьев.
ВКЛ - актуальное наследие

Несвижский костел: место уникальной усыпальницы Радзивиллов (642)

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В Вильнюсе открыта выставка о старинном роде ВКЛ Вышневецких (12)

В Вильнюсе открыта выставка о старинном роде ВКЛ Вышневецких

"Острые слова" короля Сигизмунда Августа о пармезане, или сыр в большой политике (4)

Острые слова короля Сигизмунда Августа о пармезане, или сыр в большой политике
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США перебросили в Европу танки для сдерживания России

Два российских корабля прибыли в Манилу
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2017 sausio mėn. 4 d.

Два российских корабля прибыли в Манилу

Тысячи россиян приехали в Москву на новогодние праздники
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Тысячи россиян приехали в Москву на новогодние праздники

Мы будем добиваться персональных санкций против Путина - сенаторы США
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2017 sausio mėn. 2 d.

Мы будем добиваться персональных санкций против Путина - сенаторы США

Утраты 2016 года - от музыкантов и спортсменов до политиков
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2017 sausio mėn. 2 d.

Утраты 2016 года - от музыкантов и спортсменов до политиков

За рубежом

Асад заявил о готовности вести переговоры по всем вопросам (12)  

Асад заявил о готовности вести переговоры по всем вопросам

Глава Пентагона назвал "нулевым" вклад России в борьбу с ИГ (24)

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Каковы настроения немцев после теракта в Берлине? (8)

Berlyne sunkvežimis įvažiavo į žmonių minią

Тереза Мэй: Британия защитит Литву и Эстонию от возможной агрессии (67)

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Жертвами сильных морозов в Европе стали 16 человек

Жертвами сильных морозов в Европе стали 16 человек
Pinigai, doleriai

Центробанк РФ резко снизил курсы доллара и евро (1) 1 ч

В России официальный курс доллара на вторник 10 января установлен в размере 59,8961 рублей за доллар. Курс евро составит 63,1125 рублей за один евро, сообщает НТВ.
Коммерсантъ закрыл бумажные версии журналов Деньги и Власть

"Коммерсантъ" закрыл бумажные версии журналов "Деньги" и "Власть" (2) 3 ч

Издательский дом "Коммерсантъ" закрывает бумажные версии своих еженедельных журналов "Деньги" и "Власть". Об этом сообщили источники Rambler News Service и это подтвердил генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин.
Alexander Lukashenko

Беларусь приглашает: установлен безвизовый режим для стран Европы и еще 41 государства (87) 4 ч

Александр Лукашенко 9 января подписал указ № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск» для граждан 80 государств. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Патриарх Кирилл рассказал о мальчике, ради молитвы отказавшемся от поездки в Европу

Патриарх Кирилл рассказал о мальчике, ради молитвы отказавшемся от поездки в Европу (17) 4 ч

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на новогодней елке в Кремле 8 января рассказал присутствующим о первокласснике московской школы N2083 Грише Вороничеве, который во время Страстной седмицы (последней недели перед Пасхой) отказался от престижных спортивных сборов в Австрии, чтобы провести это время в молитве, сообщает "Интерфакс-Религия".
Meryl Streep

Трамп назвал Мерил Стрип переоцененной актрисой (4) 5 ч

Избранный президент США Дональд Трамп назвал Мерил Стрип одной из самых переоцененных актрис Голливуда в ответ на ее критические комментарии на церемонии вручения премии "Золотой глобус".

Песков назвал доклад США о российских хакерах любительским (21) 6 ч

Кремль: контакты Путина и Трампа будут планироваться "весьма тщательно и аккуратно" (7) 6 ч

Впервые сделан снимок Земли и Луны с орбиты Марса 6 ч

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Месси спасает "Барселону" на 90-й минуте, "Реал" увеличивает отрыв

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МЮ разгромил Рединг Ракеля, Плимут Булвитиса удивил Энфилд

Устюгов поставил жирную точку и выиграл многодневку "Тур де Ски" (3)

Устюгов поставил жирную точку и выиграл многодневку Тур де Ски
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На финише масс-старта Фуркад проморгал немцев 12 ч

8 января, в немецком Оберхофе масс-стартом на 15 км у мужчин и на 12,5 км у женщин завершился 4-й этап Кубка мира по биатлону.
IBSF сняла временное отстранение с российских скелетонистов

IBSF сняла временное отстранение с российских скелетонистов (2) 13 ч

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) опубликовала информацию о снятии временного отстранения с четырех российских скелетонистов, на которых в конце 2016 года были наложены санкции по итогам доклада о допинге в российском спорте от независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
Фуркад отыграл в пасьюте минуту и привез еще одну преследователям

Фуркад отыграл в пасьюте минуту и "привез" еще одну преследователям 1 д

В немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону сегодня состоялась гонка преследования на 12,5 км, которая завершилась уверенной победой лидера сезона Мартена Фуркада.
Novakas Djokovičius

Джокович прервал 28-матчевую победную серию Маррея и взял титул в Дохе 1 д

В Дохе (Катар) завершился турнир АТР с призовым фондом $1,33 млн. В финале встретились сильнейшие теннисисты мира британец Энди Маррей и серб Новак Джокович.
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С шестого раза Сундбю опередил Устюгова в Тур де Ски

С шестого раза Сундбю опередил Устюгова в "Тур де Ски" (5)

Сегодня, 7 января, в итальянском Валь-ди-Фьемме в гонке "Тур де Ски" на 15 км классическим стилем с общего старта россиянин Сергей Устюгов впервые уступил победу норвежцу Мартину Сундбю.

Долго не игравшая российская теннисистка завершила карьеру (1)

Экс-третья ракетка мира россиянка Надежда Петрова официально завершила карьеру, сообщает официальный сайт ITF. Теннисистка выиграла 13 турниров WTA в одиночном разряде и 24 в парном.
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Синоптик: этот морозец еще ничто по сравнению с грядущими холодами Синоптик: этот морозец еще ничто по сравнению с грядущими холодами  (9)
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ФОТО: В Лос-Анджелесе вручили премии "Золотой глобус"

В день рождения Дэвида Боуи вышло его новое видео на песню No Plan

В день рождения Дэвида Боуи вышло его новое видео на песню No Plan

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На Кафедральной площади отметили православное Рождество

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Скончался звезда Танцора диско

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Письма принцессы Дианы бывшему дворецкому уйдут с молотка

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