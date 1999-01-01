Латвийское правительство поддерживает позицию Литвы, которая считает, что следует применять высшие стандарты безопасности к строящейся в Островце Белорусской АЭС (БАЭС), однако не рассматривает законы, которые бы ограничили закупку электроэнергии с этой станции, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Участок земли и дом в роскошном квартале Лауру, усадьба в Молетском районе на берегу озера, дорогая квартира, еще один участок земли за несколько сотен тысяч, дом в Каунасе – так живет семья главы Литовского театра оперы и балета (ЛТОБ) Гинтаутаса Кевишаса.
Редван Эид, сирийский беженец, журналист, которому пришлось бежать из родной страны из-за военного конфликта, - один из первых принятые Литвой беженцев. Он рассказывает о своей временном пребывании в Греции, о том дне, когда узнал, что его отправляют в Литву и о своих первых впечатлениях о Литве.
Вместо ужина в кругу семьи в Сочельник – разрубленная бровь и поездка на скорой в больницу. Такую историю порталу DELFI рассказала студентка литовской филологии Ева Анцявичюте, которая в тот вечер отправилась за покупками в шяуляйский торговый центр Tilžė.
Переговоры о синхронизации электроэнергетических сетей стран Балтии и Польши могло бы ускорить решение не покупать электроэнергию с небезопасных электростанций, полагает литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
В будущем в систему залога планируют включить еще больше упаковок и тары – не только от алкоголя всех видов, но и от прохладительных напитков, это будет касаться не только стеклянной тары, пластиковой и металлической, но и так называемых TetraPak.
Суд справедливости Европейского Союза (ССЕС) просят дать ответ, может ли рассматриваться иск обанкротившейся авиакомпании flyLAL-Lithuanian Airlines (flyLAL) к латвийской авиакомпании Air Baltic и Рижскому аэропорту в литовских судах.
Российский бегун, чемпион Европы по легкой атлетике Максим Дылдин отказался возвращать бронзовую олимпийскую медаль, завоеванную на Играх-2008 в Пекине в эстафете 4х400 метров. Об этом спортсмен сказал в интервью Properm.ru.
Тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Яна Кудрявцева приняла окончательное решение завершить профессиональную карьеру, сообщается на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).
В матче от 8 января в чемпионате NCAA (Национальной ассоциации американского студенческого спорта) по баскетболу случилось просто волшебное спасение команды Университета Невады. Ее игрокам удалось отыграть в концовке матча за минуту с небольшим 14-очковое отставание, а затем и вырвать победу на последних секундах овертайма.