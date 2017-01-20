По данным синоптиков, в субботу утром местами, преимущественно в восточных районах, ожидаются небольшие осадки, местами возможны туман, гололедица. Ветер будет западного, северо-западного направлений, средней силы. Температура воздуха будет колебаться от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.
Депутат от Союза крестьян и зеленых Грета Килдишене отказывается от мандата члена Сейма Литвы. Соответствующее заявление она намерена вручить в понедельник, сообщил информационному агентству BNS председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.
Откуда у матери Греты Килдишене Владиславы Микалаускене деньги на дорогой Range Rover Evoque? По словам депутата Повиласа Урбшиса, это связано с трагическим происшествием – компенсация в размере 30 000 евро была выплачена за погибшего брата, служившего во Французском иностранном легионе. Однако в списке погибших военных этого легиона его фамилии нет. Почему?
Молдова может аннулировать заключенное с ЕС соглашение об ассоциации для заключения "дорожной карты" сотрудничества с Евразийским союзом. Такое заявление в ходе недавнего визита в Москву сделал молдавский президент Игорь Додон. Реализовать такие планы (Молдова - парламентская республика) И.Додону будет трудно, тем не менее своими действиями он может повлиять на общий тон дискуссии.
19 января лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис дополнил свою декларацию. В ней он указал, что 27 декабря 2016 года он купил в компании Kia Auto роскошный Cadillac Escalade. В Regitrа автомобиль был зарегистрирован 13 января 2017 года.
18 января состоялось собрание членов общины клайпедского квартала Паупю. Жители обсудили свои действия против строительства крематория на ул. Йонишкес. Было подготовлено заявление Агентству охраны природы при Министерстве охраны природы, в котором просят пересмотреть выводы относительно этого проекта, пишет Vakarų ekspresas.
Арендная плата на жилье, вероятно, уже достигла своего пика. Эксперты на ежегодной конференции, посвященной недвижимости, отмечали, что в связи с изменением демографической ситуации и увеличением предложения в будущем цены начнут падать.
В то время как Литва постоянно упрекает соседнюю Беларусь в непрозрачности вопроса строительства Белорусской АЭС в Островце, в Беларуси утверждают, что продолжают демонстрировать открытость и прилагают все усилия для налаживания диалога с Литвой по вопросу строительства Белорусской АЭС.
Литовские экономисты говорят, что мировая экономика может оказаться под угрозой, если новый президент США Дональд Трамп станет вести торговые войны, однако такой сценарий пока не выглядит очень вероятным.
Литовский Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) должен будет заново дать оценку, разрешить ли владеющей литовским новостным порталом 15min.lt и порталами объявлений эстонской компании Eesti Meedia провести в жизнь завершенную в 2014 году сделку на рынке объявлений, постановил суд.
Сотрудники литовской таможни в ночь на среду задержали в Каунасском районе грузовик Scania, провозивший контрабандные сигареты на сумму в 1,4 млн евро, за рулем которого находился гражданин Латвии, сообщает Leta.
18 января Паневежский окружной суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы 52-летнего жителя Пасвальского района П.Б., который облил бензином и поджег свою супругу. Мужчина был арестован в зале заседания.
Ученые пришли к выводу, что динозавры вымерли от резкого похолодания, вызванного скопившейся в верхних слоях атмосферы серной кислотой. Результаты исследования были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.
В Мельбурне во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису британец Энди Маррей переиграл 19-летнего россиянина Андрея Рублева. Лидер мирового рейтинга отдал сопернику, стоящему 156-м в рейтинге, всего пять геймом.