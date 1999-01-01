В Литве вопреки законам по-прежнему дают компаниям нелитовские названия

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ВИДЕО: что читают, смотрят и слушают русские и поляки Литвы?
Linas Linkevičius

Глава МИД: Литва обеспокоена риторикой после визита МАГАТЭ в Островец (34) 1 ч

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс выразил беспокойство в связи с тем, что эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на минувшей неделе заявили, что Республика Беларусь должным образом учла угрозы, которые могут возникнуть для Белорусской АЭС (БАЭС).
Aušra Maldeikienė

Малдейкене: я езжу на подаренном супругом автомобиле (16) 3 ч

После того как в обществе начались обсуждения, как и на каких автомобилях ездят депутаты, депутат Аушра Малдейкене рассказала о своем автомобиле.
Известный литовский режиссер подрался с полицейскими и оказался в арестантской

Известный литовский режиссер подрался с полицейскими и оказался в арестантской (43) 3 ч

Поздно вечером в среду в эпицентре скандала оказался известный литовский режиссер Эмилис Веливис. Охранники одного из находящегося в центре Вильнюса ресторана не справились с буйным посетителем и вызвали полицию. Кстати, полиции также не удалось усмирить режиссера, в конечном итоге он был взят под стражу и закрыт в арестантской.
После внезапного похолодания снова потеплеет

После внезапного похолодания снова потеплеет (1) 3 ч

В четверг в Литву вернулись холода, однако надолго они не задержатся. В конце недели погода снова будет довольно мягкой. Будет пасмурно. Перемен не ожидается и в выходные.
Zigmantas Balčytis

На пост председателя ЛСДП будет претендовать Бальчитис (12) 17 ч

На пост председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) будет претендовать европарламентарий Зигмантас Бальчитис, его коллега по Европарламенту (ЕП) Вилия Блинкявичюте говорит, что, скорее всего, откажется выдвигаться на эту должность, потому что после получения важного поста председателя комитета ЕП сомневается в возможности совмещать его и высокий пост в партии.
Šaltis

Предупреждение: ночью температура упадет до 17 градусов мороза (1) 18 ч

В ночь на четверг температура в некоторых районах страны может упасть до 17 градусов мороза, однако уже на следующий день мороз начнет отступать, сказал в интервью ЛРТ синоптик Витаутас Сакалаускас.
Ramūnas Karbauskis

Карбаускис: такой единой фракции у нас еще не было (17) 18 ч

В среду глава парламентской фракции правящего Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис заявил, что фракция едина как никогда.
Donaldas Tuskas

Туск встретится в Эстонии с премьерами стран Балтии (10) 19 ч

Во встрече премьер-министров трех Балтийских стран в Эстонии на следующей неделе примет участие председатель Европейского Совета Дональд Туск.

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В Литве задумались о распределении в регионы после ВУЗов (16) 20 ч

"Литовская почта" реформирует свою сеть в сельской местности (4) 21 ч

Блинкявичюте избрана председателем Комитета ЕП по правам женщин и равенству полов (6) 1 д

В Литву прибывают два еврокомиссара для обсуждения здравоохранения и инвестиций ЕС (6) 1 д

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В индексе восприятия коррупции Литва опустилась на шесть позиций

В индексе восприятия коррупции Литва опустилась на шесть позиций (5) 1 д

В ежегодном индексе восприятия коррупции Литва опустилась на шесть позиций, сообщила в среду международная неправительственная организация Transparency International.

В Вильнюс из Германии прибыло командование батальона НАТО (110) 1 д

Во вторник в Литву прибыло командование международного батальона НАТО из Германии.
Власти ускорят процесс возвращения земли владельцам

Власти ускорят процесс возвращения земли владельцам (11) 1 д

Власть планирует установить конкретные сроки, до которых мэрии должны найти свободные территории и на них спроектировать участки земли, предназначенные для возвращения бывшим владельцам.
Цитата дня
"Финансирование обороны останется жизненно важным и в ближайшие годы. Его величина будет зависеть от геополитических вызовов и угроз, а также от финансовых возможностей страны".
Президент Литвы Даля Грибаускайте  (7)
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Бизнес

Эксперты: замедляется рост литовского экспорта (93)

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В Литве вопреки законам по-прежнему дают компаниям нелитовские названия (66)

В Литве вопреки законам по-прежнему дают компаниям нелитовские названия

Крупнейшие банки Литвы договорились о новой системе подключения к э-банкингу (5)

Крупнейшие банки Литвы договорились о новой системе подключения к э-банкингу
Astravyets nuclear power plant in Belarus

Инспекция: МАГАТЭ не оценивала вопросы, которые заботят Литву на Островецкой АЭС (27) 1 д

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на минувшей неделе не оценивали заботящие Литву вопросы по поводу Белорусской АЭС (БАЭС) в Островце, утверждает литовская Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ).
Работодатели привлекают и молодежь без образования

Работодатели привлекают и молодежь без образования (9) 20 ч

Ежегодно тысячи выпускников оканчивают школы в Литве. Часть молодежи сразу поступает в вузы, другие работают или путешествуют в поиске цели в жизни. Литовские работодатели приглашают молодежь без дипломов испытать свои силы в банковском деле, в гостиничном секторе или в секторе розничной торговли. Часть компаний западного капитала не скрывает: карьеру в них можно начать с низшей ступени, сказано в сообщении LITEXPO.
Жители Вильнюса за тепло могли переплатить около 100 млн. евро

Жители Вильнюса за тепло могли переплатить около 100 млн. евро (28) 1 д

Установленные в 2010 году Государственной комиссией по контролю над ценами и энергетикой базовые цены на тепло и горячую воду были неверными, во вторник постановил Главный административный суд Литвы.
Бизнес хочет ясности по поводу создания магазинов алкоголя

Бизнес хочет ясности по поводу создания магазинов алкоголя (8) 1 д

Литовский бизнес хочет ясности по поводу намерений правительства учредить сеть специализированных магазинов алкоголя.
Laivas „Ridgebury Captain Drogin“

В Клайпеду зашел самый длинный в истории порта танкер (15) 1 д

Во вторник в Клайпедский порт зашел самый длинный в истории порта танкер - длина танкера Ridgebury Captain Drogin составляет 285,41 метра.
Газовые компании стран Балтии начинают создание единого рынка газа

Газовые компании стран Балтии начинают создание единого рынка газа (58)

Газовые операторы трех стран Балтии создадут непрямую модель распределения мощностей, которая станет первым шагом к созданию единого газового рынка Литвы, Латвии и Эстонии.
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cementas

Потери в России завод Akmenes cementas компенсировал на других рынках (28)

Вступившее в силу в России с прошлого года обязательное сертифицирование цемента вытеснило с этого рынка литовское предприятие по производству цемента Akmenes cementas, которое получало доходы от экспорта в Калининградскую область, а также других производителей цемента из стран - членов Евросоюза (ЕС).

Больше всего грузов в Балтии привлек Клайпедский порт (12)

Клайпедский порт, который в прошлом году зафиксировал рекордно большой результат перевалки грузов, уверенно лидировал в Балтийских странах, показывают обнародованные портами данные погрузок.
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ЧП и криминал

Полиция ищет владельца денег (8)

Полиция ищет владельца денег

Спикер парламента Пранцкетис попал в ДТП авария могла произойти по вине водителя Департамента охраны руководства  (39)  

Шокирующее свидетельство об убийстве в "Психбарисе": все началось со слов "Путин - х..ло" (234)

Andrejus Kraučiūnas (kairėje) ir Mindaugas Šulinskas
Atliekų rūšiavimo linijos atidarymas

Полиция разыскивает женщину, выбросившую новорожденного в мусорный бак (2) 20 ч

Полиция просит у общества помощи в поисках женщины, которая родила и выбросила новорожденного в мусорный бак. О происшествии сообщили 20 января, труп младенца в помещении ЗАО Energesman был обнаружен в 19.30 ч. Труп был обнаружен на линии сортировки отходов.
Sergejus Peško

Полиция разыскивает пропавшего вильнюсца (1) 1 д

Вильнюсская полиция разыскивает пропавшего без вести вильнюсца Сергея Пешко (1972 г.р.), который 3 января 2017 года ушел из дома на ул. Соду 3-ои, и не вернулся.
На дороге Пагегяй-Клайпеда в ДТП погиб полицейский

На дороге Пагегяй-Клайпеда в ДТП погиб полицейский (12) 1 д

24 января, в 13.55 ч., по Единому номеру помощи 112 было получено сообщение о том, что на 3 км дороги Пагегяй-Клайпеда произошло ДТП, в машине зажат человек.

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К дому главы Pabradės kartonas съехалась полиция (1)

Вышедший на волю осужденный изнасиловал мальчика-инвалида (19)

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Житель Рокишкиса утопил автомобиль

Житель Рокишкиса "утопил" автомобиль (6)

21 января, во второй половине дня в деревне Аукштакальнис после автомотосостязаний, в 50-60 м от берега в озере утонул автомобиль, на котором по льду ехал житель Рокишкиса, пишет Gimtasis Rokiškis.

Каунас: в квартире обнаружен труп мужчины, дверь закрыта изнутри (6)

В воскресенье утром в находящейся по пр.Тайкос квартире в Каунасе был обнаружен труп убитого мужчины (1962 г.р.). Очевидно, что в квартире все перевернуто, похоже, что-то искали.
ВКЛ - актуальное наследие

Несвижский костел: место уникальной усыпальницы Радзивиллов (800)

Фото nesvizh-zapovednik.by

В Вильнюсе открыта выставка о старинном роде ВКЛ Вышневецких (12)

В Вильнюсе открыта выставка о старинном роде ВКЛ Вышневецких

"Острые слова" короля Сигизмунда Августа о пармезане, или сыр в большой политике (4)

Острые слова короля Сигизмунда Августа о пармезане, или сыр в большой политике
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Что читают, смотрят и слушают русские и поляки Литвы?
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2017 sausio mėn. 25 d.

Что читают, смотрят и слушают русские и поляки Литвы?

Батальон из Германии отправляется в Литву в рамках миссии НАТО
1:12 160
2017 sausio mėn. 20 d.

Батальон из Германии отправляется в Литву в рамках миссии НАТО

Литва построит двухметровый забор на границе с Россией
1:33 543
2017 sausio mėn. 19 d.

Литва построит двухметровый забор на границе с Россией

Авторы историй о компромате на Трампа хуже проституток - Путин
1:54 472
2017 sausio mėn. 18 d.

Авторы историй о компромате на Трампа хуже проституток - Путин

В Крыму развернули ракетные комплексы С-400
1:17 477
2017 sausio mėn. 17 d.

В Крыму развернули ракетные комплексы С-400

За рубежом

Еврокомиссия продлила пограничный контроль пяти странам Шенгена (1)

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Во Франции начато расследование скандала вокруг жены Франсуа Фийона (5)

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Сирийская оппозиция отвергла предложенный Россией проект конституции
Шведский ритейлер IKEA снизил цены в России

Шведский ритейлер IKEA снизил цены в России 25 мин

Шведский ритейлер IKEA снизил цены на более чем тысячу своих товаров, продающихся в России.
Вице-спикер Думы объяснил свои слова главе Федерации еврейских общин России

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил главе Федерации еврейских общин России Александру Бороде свои высказывания о протестах вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ, сообщает «Интерфакс».
Трамп решил полностью закрыть США для беженцев из Сирии

Трамп решил полностью закрыть США для беженцев из Сирии (12) 4 ч

Указ президента США Дональда Трампа об ограничении приема беженцев в США попал в СМИ: его опубликовала на своем сайте газета New York Times.
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Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в ответ на политику Трампа (17) 5 ч

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова стать мусульманкой в ответ на ужесточение президентом Дональдом Трампом политики в отношении мигрантов. Об этом она написала в своем Twitter в среду, 25 января.
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Британия отправила истребители сопровождать российский авианосец (123) 17 ч

Британский фрегат HMS St Albans и три истребителя Typhoon сопровождают сопровождают российскую ударную группу во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" во время их прохождения вдоль берегов Британии через Ла-Манш.

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Титул чемпионки Australian Open разыграют сестры Уильямс (4)

Serena ir Venus Williams (AP nuotr.)

Малкин не сыграет на Матче звезд НХЛ из-за травмы

Малкин не сыграет на Матче звезд НХЛ из-за травмы

Россиянка Лебедева лишена двух медалей Олимпиады, Болт остался без золота Пекина (3)

Usainas Boltas ir Tatjana Lebedeva (AP/RIA Scanpix nuotr.)
Serena Williams

Серене осталось два шага, чтобы вернуться на вершину рейтинга (4) 20 ч

В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии по теннису стали известны все полуфиналисты. Шестикратная чемпионка AusOpen американка Серена Уильямс обыграла британку Йоханну Конту и сделала очередной шаг к тому, чтобы вернуть себе звание первой ракетки мира.
Venus Williams

Винус Уильямс в 1/4 финала AusOpen выбила последнюю из россиянок 1 д

На Открытом чемпионате Австралии в женском одиночном разряде завершила выступления последняя из российских теннисисток. Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале уступила экс-первой ракетке мира американке Винус Уильямс.
Diego Costa

"Арсеналу" помог пенальти на 97-й минуте, а "Челси" оторвался на 8 очков 1 д

В 22-м туре чемпионата Англии по футболу лондонский "Челси" дома обыграл "Халл" (2:0) и оторвался от ближайших преследователей на восемь очков.
Roger Federeris

В полуфинале AusOpen будет битва чемпионов — Вавринка против Федерера 1 д

В мужском разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису первыми полуфиналистами стали швейцарцы — Роджер Федерер и Стэн Вавринка. В споре между собой они разыграют путевку в финал.
БольшеAрхив
Bernie Ecclestone'as

Многолетний глава "Формулы-1" Берни Экклстоун покинул свой пост

Многолетний промоутер и управляющий директор "Формулы-1" Берни Экклстоун покинул свой пост. Такое решение приняли новые владельцы гоночной серии — компания Liberty Media, сообщает Auto Motor und Sport.

Серена прошла в четвертьфинал AusOpen и может вернуться на вершину рейтинга (3)

В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии определились все участники четвертьфиналов. У женщин шестикратная чемпионка турнира американка Серена Уильямс в 1/8 финала переиграла чешку Барбору Стрыцову.
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Синоптик: этот морозец еще ничто по сравнению с грядущими холодами Синоптик: этот морозец еще ничто по сравнению с грядущими холодами  (10)
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