Работодатели привлекают и молодежь без образования 20 ч

Ежегодно тысячи выпускников оканчивают школы в Литве. Часть молодежи сразу поступает в вузы, другие работают или путешествуют в поиске цели в жизни. Литовские работодатели приглашают молодежь без дипломов испытать свои силы в банковском деле, в гостиничном секторе или в секторе розничной торговли. Часть компаний западного капитала не скрывает: карьеру в них можно начать с низшей ступени, сказано в сообщении LITEXPO.