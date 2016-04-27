Двух офицеров ФСБ арестовали за госизмену 11 ч

В декабре 2016 года были арестованы по подозрению в государственной измене два сотрудника ФСБ и менеджер «Лаборатории Касперского». Об этом стало известно из разных источников, официальных сведений о деле нет; по некоторым данным, один из задержанных — бывший хакер, а вся группа, возможно, получала деньги от иностранной организации. Есть версия, также неподтвержденная, что сотрудники ФСБ имеют отношение ко взломам переписки высокопоставленных чиновников, ответственность за которые брала на себя хакерская группа «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай»). «Медуза» рассказывает, что — и из каких источников — известно о задержании сотрудников ФСБ.