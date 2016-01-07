IBSF сняла временное отстранение с российских скелетонистов 13 ч

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) опубликовала информацию о снятии временного отстранения с четырех российских скелетонистов, на которых в конце 2016 года были наложены санкции по итогам доклада о допинге в российском спорте от независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.