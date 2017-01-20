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Созданный литовцами Шарунасом Мяшкисом и Шарунасом Мажейкой видеоклип на международном конкурсе им. французского композитора Яна Тьерсена занял первое место и был признан лучшим клипом конкурса.
Инициатива: новый Музей Вильнюса расскажет о многонациональной столице Литвы

Инициатива: новый Музей Вильнюса расскажет о многонациональной столице Литвы Шимашюс поддерживает  (59) 15 ч

Мэр литовской столицы либерал Рямигиюс Шимашюс получил призыв группы парламентариев создать Музей Вильнюса.
В выходные в Литву придет тепло

В выходные в Литву придет тепло 19 ч

По данным синоптиков, в субботу утром местами, преимущественно в восточных районах, ожидаются небольшие осадки, местами возможны туман, гололедица. Ветер будет западного, северо-западного направлений, средней силы. Температура воздуха будет колебаться от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.
Зачем Германия отправляет своих солдат в Литву

Зачем Германия отправляет своих солдат в Литву (657) 20 ч

Более 500 солдат бундесвера отправляются в Литву для усиления НАТО в Восточной Европе. По словам литовского президента Дали Грибаускайте, для ее страны это "исторический рубеж".
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Карбаускис: Килдишене откажется от мандата члена Сейма (75) 1 д

Депутат от Союза крестьян и зеленых Грета Килдишене отказывается от мандата члена Сейма Литвы. Соответствующее заявление она намерена вручить в понедельник, сообщил информационному агентству BNS председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.
Франция подтвердила: это была выплата за смерть брата Килдишене

Франция подтвердила: это была выплата за смерть брата Килдишене (21)  1 д

Откуда у матери Греты Килдишене Владиславы Микалаускене деньги на дорогой Range Rover Evoque? По словам депутата Повиласа Урбшиса, это связано с трагическим происшествием – компенсация в размере 30 000 евро была выплачена за погибшего брата, служившего во Французском иностранном легионе. Однако в списке погибших военных этого легиона его фамилии нет. Почему?
Аналитик: президент Молдовы не главная фигура, но он может задать тон дискуссии

Аналитик: президент Молдовы не главная фигура, но он может задать тон дискуссии (21) 1 д

Молдова может аннулировать заключенное с ЕС соглашение об ассоциации для заключения "дорожной карты" сотрудничества с Евразийским союзом. Такое заявление в ходе недавнего визита в Москву сделал молдавский президент Игорь Додон. Реализовать такие планы (Молдова - парламентская республика) И.Додону будет трудно, тем не менее своими действиями он может повлиять на общий тон дискуссии.
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Специалисты оценили приобретение Карбаускиса: в провинции могут попадать в обморок (34) 1 д

19 января лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис дополнил свою декларацию. В ней он указал, что 27 декабря 2016 года он купил в компании Kia Auto роскошный Cadillac Escalade. В Regitrа автомобиль был зарегистрирован 13 января 2017 года.

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Жители Клайпеды восстали против строительства крематория (24) 1 д

18 января состоялось собрание членов общины клайпедского квартала Паупю. Жители обсудили свои действия против строительства крематория на ул. Йонишкес. Было подготовлено заявление Агентству охраны природы при Министерстве охраны природы, в котором просят пересмотреть выводы относительно этого проекта, пишет Vakarų ekspresas.

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В связи со стартом реформы высшего образования следует обсуждать его качество, а не количество высших школ, говорит президент Даля Грибаускайте.
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Несмотря на то, что в программе правящих декларируется единение c природой, новый автомобиль Рамунаса Карбаускиса не только роскошный, но и расходует немало бензина.
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В Литве - самый быстрый в ЕС рост продаж автомобилей

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В декабре в странах Евросоюза продажа новых автомобилей выросла на 3%, а в 2016 году в общем продажи выросли на 6,8%, сообщает AMTEL.
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Арендная плата на жилье, вероятно, уже достигла своего пика. Эксперты на ежегодной конференции, посвященной недвижимости, отмечали, что в связи с изменением демографической ситуации и увеличением предложения в будущем цены начнут падать.
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На прилавках магазинов новогодние гирлянды сменились плакатами, возвещающими о скидках, пишет Savaitraštis Kaunui.
Пассажиропоток аэропортов Литвы вырос на 13%

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В прошлом году аэропорты Литвы обслужили 4,788 млн. пассажиров - на 13,3% больше, чем в 2015 году.
Беларусь демонстрирует открытость в вопросе Островецкой АЭС

Беларусь "демонстрирует открытость" в вопросе Островецкой АЭС у Литвы есть вопросы  (5) 1 д

В то время как Литва постоянно упрекает соседнюю Беларусь в непрозрачности вопроса строительства Белорусской АЭС в Островце, в Беларуси утверждают, что продолжают демонстрировать открытость и прилагают все усилия для налаживания диалога с Литвой по вопросу строительства Белорусской АЭС.
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Власти Беларуси должным образом учли все внешние угрозы при проектировании БелАЭС. При этом миссия SEED МАГАТЭ сделала ряд рекомендаций для подготовки к получению лицензии на эксплуатацию станции.
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Литовские экономисты говорят, что мировая экономика может оказаться под угрозой, если новый президент США Дональд Трамп станет вести торговые войны, однако такой сценарий пока не выглядит очень вероятным.

Суд: Совет по конкуренции должен заново дать оценку сделке Eesti Meedia

Литовский Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) должен будет заново дать оценку, разрешить ли владеющей литовским новостным порталом 15min.lt и порталами объявлений эстонской компании Eesti Meedia провести в жизнь завершенную в 2014 году сделку на рынке объявлений, постановил суд.
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Сотрудники литовской таможни в ночь на среду задержали в Каунасском районе грузовик Scania, провозивший контрабандные сигареты на сумму в 1,4 млн евро, за рулем которого находился гражданин Латвии, сообщает Leta.
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