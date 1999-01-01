Отношения России и Беларуси на фоне не улаженных моментов в сфере нефтегазовых договоренностей и действий России по установлению пограничной зоны на границе с Беларусью переходят в более острую фазу непонимания между странами. Так считают литовский и белорусский эксперты, к которым DELFI обратился за комментарием сложившейся ситуации.
В ближайшее время сохранится похожая погода. Более серьезные перемены прогнозируют в воскресенье ночью, похолодает, а днем во многих районах выглянет солнце. На следующей неделе вернутся холода. Снова вспомним, что такое настоящая зима.
Представитель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Грета Килдишене, которая отказалась от депутатского мандата, на последнее заседание Главизбиркома (ГИК) приехала в пальто из новой коллекции дизайнера Юозаса Статкявичюса.
Ранее мать покойного 4-летнего мальчика Моника К. защищала своего сожителя Гедиминаса Контяниса, сейчас ее позиция изменилась. Другую версию представил и Контянис. Они обвиняют друг друга. Правда, роль главного палача приписывается Контянису.
Россия готовится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Она надеялась, что пассажирский поезд Калининград-Москва быстрее доедет до конечной точки, за счет того, что литовские пограничники и таможенники будут проверять пассажиров во время движения поезда, однако переговоры по этому вопросу затянулись, сообщает Lietuvos žinios.
Поскольку правоохранительные органы предоставили информацию о возможных проявлениях коррупции на состоявшемся конкурсе подрядчика реконструкции Вильнюсского дворца концертов и спорта, имущественный банк Turto bankas прекратил переговоры с его победителем - консорциумом компании Irdaiva.
Российский коммерческий банк "Альфа-Банк" стремится востребовать с одного из самых богатых литовских бизнесменов, акционера группы компаний по производству удобрений, кормов, сахара и индюшатины Arvi Видмантаса Кучинскаса 14,431 млн. евро.
Эгис, который ненадолго вернулся в Литву из Ирландии, пришел в ужас от цен на некоторые продукты в литовских магазинах. Вернувшись в предместье Дублина, где живет на данный момент, он не поленился и сфотографировал цены на продукты в ирландском магазине сети Lidl.
Литовская демография - главный вызов, с которым сталкивается Литва, считает президент Литовской конфедерации промышленников Робертас Даргис. Он сказал, что нужно в скорейшем времени принять решение о предоставлении родителям такой же помощи, как в Польше.
Основная часть литовских компаний не должна пострадать в связи с выходом Великобритании из Евросоюза, однако сократилось число предприятий, желающих расширить бизнес, свидетельствует опрос, проведенный Банком Литвы (Центробанком, БЛ).
Совместное предприятие трех стран Балтии, координирующее проект железной дороги европейской колеи Rail Baltica, ищет консультантов, которые провели бы исследование возможностей повышения скорости поездов на уже проложенном участке железной дороги от Каунаса до литовско-польской границы.
В Вильнюсе с места ДТП сбежал нетрезвый водитель, однако увидевшие это граждане заставили его вернуться назад. У очевидцев ДТП сразу же возникло подозрение, что водитель пьян, поэтому делает странные маневры.
"Российский ультранационалист, которого издание Breitbart News под началом Стива Бэннона (ныне главного стратега президента Трампа) прозвало "путинским Распутиным", неожиданно сделался внешнеполитическим "посредником" для Кремля", - утверждают журналисты Bloomberg Генри Мейер и Онур Ант.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 3 февраля, во время встречи "Большой разговор с президентом" заявил, что его страна может обойтись без российской нефти. Белорусский лидер пояснил, что свобода и независимость важнее.
Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. В декабре прошлого года Всемирный боксерский совет из-за положительной допинг-пробы Поветкина отозвал разрешение на бой между ним и канадцем Бермейном Стиверном.
Известный российский вратарь Илья Брызгалов во время звездного уик-энда, завершившегося в Лос-Анджелесе, успел поработать в качестве телевизионного репортера и взять несколько флеш-интервью у приглашенных на "Матч звезд НХЛ" игроков.
Один из лучших теннисистов современности серб Новак Джокович доставил на личном самолете российского теннисиста Даниила Медведева к месту проведения матча Кубка Дэвиса в сербском Нише, сообщает аккаунт Федерации тенниса России (ФТР) в Facebook.