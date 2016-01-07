В выходные в Литве сообщили о скандале, с участием Асты Баукуте. В эфире одной из телепередач на LRT женщина продемонстрировала жесты, отсылающие к нацистам и Адольфу Гитлеру. За такой выпад Баукуте осудили, выясняли, как это вообще могло попасть в передачу, которую не показывают в прямом эфире.
В Госдуме России можно было бы "поторопиться" с созданием группы по межпарламентским связям с Литвой, и парламентам двух стран, возможно, стоит начать с того, чтобы подумать об улучшении атмосферы двусторонних отношений, говорит российский посол в Вильнюсе Александр Удальцов.
Литовские ведомства предприняли действия с тем, чтобы остановить реализацию планов предпринимателей по созданию недалеко от Вильнюса крупнейшего в стране центра данных. Разведка предупредила, что он может быть соединен с российским шпионским центром.
Если бы выборы проходили в следующее воскресенье, то на них победил бы Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ). Политолог Виргис Валентинавичюс предупреждает, что продолжение "медового месяца" может означать утверждение популистской политики.
Объемы литовского экспорта в январе-ноябре прошлого года составили 20,52 млрд. евро в денежном выражении, импорта - 22,316 млрд. евро или соответственно на 2,5% и на 4,3% меньше, чем за соответствующий период 2015 года.
При обновлении Национальной стратегии безопасности в качестве угроз будут особо отмечены коррупция, социальное отчуждение, завил глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас.
В первую неделю 2017 года цена на электроэнергию в литовской зоне торгов на бирже Nord Pool Spot составила 34 евро за мегаватт-час - почти на четверть больше, чем на предыдущей неделе, однако на о37% меньше, чем в первую неделю 2016 года.
В связи с введением антироссийских санкций и ответом на них со стороны Москвы в странах Евросоюза было сокращено около 400 тыс. рабочих мест, пишет Der Standart со ссылкой на исследование, проведенное институтом Wifo.
Издательский дом "Коммерсантъ" закрывает бумажные версии своих еженедельных журналов "Деньги" и "Власть". Об этом сообщили источники Rambler News Service и это подтвердил генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин.
Александр Лукашенко 9 января подписал указ № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск» для граждан 80 государств. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на новогодней елке в Кремле 8 января рассказал присутствующим о первокласснике московской школы N2083 Грише Вороничеве, который во время Страстной седмицы (последней недели перед Пасхой) отказался от престижных спортивных сборов в Австрии, чтобы провести это время в молитве, сообщает "Интерфакс-Религия".
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) опубликовала информацию о снятии временного отстранения с четырех российских скелетонистов, на которых в конце 2016 года были наложены санкции по итогам доклада о допинге в российском спорте от независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.