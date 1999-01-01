Россия решила прекратить переговоры с Литвой 1 д

Россия готовится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Она надеялась, что пассажирский поезд Калининград-Москва быстрее доедет до конечной точки, за счет того, что литовские пограничники и таможенники будут проверять пассажиров во время движения поезда, однако переговоры по этому вопросу затянулись, сообщает Lietuvos žinios.