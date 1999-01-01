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Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис сказал, что идею покупки фортепьяно для парламента выдвинул не он, а депутат профессор Витаутас Юозапайтис.
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Премьер Литвы объяснил, зачем понадобилось ограждение на границе с Россией (32) 1 ч

Ограждение, которое планируется возвести на границе с Россией, необходимо прежде всего для того, чтобы обеспечить экономическую безопасность Литвы, говорит литовский премьер Саулюс Сквернялис.
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Глава МИД Латвии: понимаем беспокойство по поводу БАЭС, но вопрос эмбарго не рассматриваем (18) 2 ч

Латвийское правительство поддерживает позицию Литвы, которая считает, что следует применять высшие стандарты безопасности к строящейся в Островце Белорусской АЭС (БАЭС), однако не рассматривает законы, которые бы ограничили закупку электроэнергии с этой станции, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Однополое партнерство в Литве одобрили бы 11% жителей

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Регистрацию однополого партнерства одобряют 11% опрошенных жителей Литвы, а возможность заключения брака между гомосексуалами положительно готовы оценить 7% респондентов, свидетельствует опрос.
G. Kėvišo namas

"Не на зарплату": невидимая сторона жизни главы театра оперы и балета (29) 7 ч

Участок земли и дом в роскошном квартале Лауру, усадьба в Молетском районе на берегу озера, дорогая квартира, еще один участок земли за несколько сотен тысяч, дом в Каунасе – так живет семья главы Литовского театра оперы и балета (ЛТОБ) Гинтаутаса Кевишаса.
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В выходные дни в Вильнюсе жители заметили, что Нерис (Вилия) вышла из берегов. Горожане приходят к реке, чтобы взглянуть на необычное явление.
Драма доктора наук: все из-за моего постыдного возраста

Драма доктора наук: все из-за моего постыдного возраста (81) 1 д

Работники с научной степенью, лишившись работы, иногда не могут устроиться даже в торговый центр или им приходится работать таксистами – такими наблюдениями поделилась преподаватель философии.
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Беженец из Сирии: узнав, что меня отправляют в Литву, я был потрясен (62)  1 д

Редван Эид, сирийский беженец, журналист, которому пришлось бежать из родной страны из-за военного конфликта, - один из первых принятые Литвой беженцев. Он рассказывает о своей временном пребывании в Греции, о том дне, когда узнал, что его отправляют в Литву и о своих первых впечатлениях о Литве.

Место застреленного при исполнении обязанностей служебного пса Рамзиса займет Марсас (18) 1 д

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Пострадавшую в ТЦ молодую женщину обвинили в желании нажиться

Пострадавшую в ТЦ молодую женщину обвинили в желании нажиться (41)

Вместо ужина в кругу семьи в Сочельник – разрубленная бровь и поездка на скорой в больницу. Такую историю порталу DELFI рассказала студентка литовской филологии Ева Анцявичюте, которая в тот вечер отправилась за покупками в шяуляйский торговый центр Tilžė.

Погода: ожидается похолодание

В ближайшие дни ожидается снежная погода. А после осадков снова прогнозируют сильное похолодание.
Обвиняемым в деле о шпионаже в Литве грозит 6 и 13 лет лишения свободы

Обвиняемым в деле о шпионаже в Литве грозит 6 и 13 лет лишения свободы (11)

Шяуляйский окружной суд (ШОС) в пятницу завершил рассмотрение дела о шпионаже бывшего офицера Литвы и гражданина России - прокуратура просит приговорить обвиняемых к 6 и 13 годам лишения свободы.
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"Все президенты США, по крайней мере последние 3-4, пытались начать диалог с Россией. все эти попытки провалились".
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Что надо знать о финском эксперименте с базовым доходом - 560 евро "просто так" (18)

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Страны Восточной Европы "экспортируют" свою безработицу в Австрию, и такую практику нужно прекратить. Об этом заявил на этой неделе канцлер Австрии Кристиан Керн, сообщает Euobserver.
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Глава МИД: ускорить переговоры о синхронизации с Польшей может и бойкот небезопасной электроэнергии (51)

Переговоры о синхронизации электроэнергетических сетей стран Балтии и Польши могло бы ускорить решение не покупать электроэнергию с небезопасных электростанций, полагает литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
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Россия резко сократит транзит нефтепродуктов по латвийскому трубопроводу (40)

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На рынке недвижимости в Вильнюсе появляются исключительные объекты. Уже полгода как нового владельца ждет трехэтажный дом, находящийся рядом с президентским дворцом.
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В будущем в систему залога планируют включить еще больше упаковок и тары – не только от алкоголя всех видов, но и от прохладительных напитков, это будет касаться не только стеклянной тары, пластиковой и металлической, но и так называемых TetraPak.
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Спор flyLAL и Air Baltic просят рассмотреть в Европейском суде справедливости

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Суд справедливости Европейского Союза (ССЕС) просят дать ответ, может ли рассматриваться иск обанкротившейся авиакомпании flyLAL-Lithuanian Airlines (flyLAL) к латвийской авиакомпании Air Baltic и Рижскому аэропорту в литовских судах.

В Клайпеде планируют построить крематорий (35)

В Клайпеде планируют реконструкцию похоронного бюро Aterna на ул. Йонишкес. Там планируют открыть линию для кремации, пишет Vakarų ekspresas.
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Департамент полиции информирует, что 15 января 2017 г. в 11.22 ч., поступило сообщение о том, что во время охоты произошел несчастный случай.
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Несмотря на то, что транспортное средство и полуприцеп ремонту уже не подлежат, люди во время ДТП не пострадали.
TV3: Во время шторма на Балтике пострадал член команды парома Tallink

TV3: Во время шторма на Балтике пострадал член команды парома Tallink (3)

Во время сильного шторма в ночь на четверг серьезные травмы получил один из членов команды парома Isabelle, выполнявшего рейс из Риги в Стокгольм. Об этом сообщает телеканал TV3.

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12 января, около 8 ч. недалеко от латвийско-литовской границы произошло трагическое ДТП. Погибли два человека.
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Острые слова короля Сигизмунда Августа о пармезане, или сыр в большой политике
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Военный Литовской армии: слаженный вывод российских войск — заслуга не Ельцина, а наша
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Бронетехника и солдаты армии США прибывают в Польшу для сдержваиния России

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23 года назад президент США Клинтон посетил Беларусь

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68% россиян считают, что у России есть враги. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра», на которые ссылается «Интерфакс».
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Художник Петр Павленский уехал из России во Францию вместе со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и детьми.
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Строительство любых прогнозов по поводу будущих отношений между трамповской Америкой и путинской Россией среди прочего затрудняется разноголосием на новых американских верхах.
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Рекорд мадридского "Реала": 40 матчей без поражений

Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Севильей" (3:3) в матче Кубка Испании и побил рекорд "Барселоны" по длительности беспроигрышной серии.
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В немецком Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону и сегодня прошла женская эстафета 4х6 км, завершившаяся победой хозяек соревнований.
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Российский бегун, чемпион Европы по легкой атлетике Максим Дылдин отказался возвращать бронзовую олимпийскую медаль, завоеванную на Играх-2008 в Пекине в эстафете 4х400 метров. Об этом спортсмен сказал в интервью Properm.ru.
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Российская прима гимнастики в 19 лет окончательно решила завершить карьеру (3)

Тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Яна Кудрявцева приняла окончательное решение завершить профессиональную карьеру, сообщается на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

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