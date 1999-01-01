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Лидер Литовского союза крестьян и "зеленых" Рамунас Карбаускис сказал, что в своей декларации указал все объекты недвижимости, которые у него есть в Испании, а действующая там его компания никогда не торговала и не планирует торговать алкоголем.
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5 февраля местами пройдет снег, температура будет около 0, однако на следующей неделе вернутся холода – во вторник ночью температура может опуститься до -19 градусов, сказала LRT синоптик Алва Нагелите.
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В Литве не разрешают хоронить плод, если ему меньше 22 недель (26) 8 ч

Рамунас Карбаускис и его последователи считают эмбрионы людьми, поэтому распорядились вечно хранить их в замороженном виде. Однако совсем иначе в Литве относятся к плоду, рожденному до 22 недели. В таком случае недоношенный плод даже не отдают родителям, его приравнивают отходам и уничтожают вместе с другими медицинскими отходами.
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Получившая работу женщина была ошарашена: Биржа труда потребовала вернуть пособие (46) 10 ч

"Хочу предать огласке мою историю, чтобы не пострадали другие люди". Такими словами свой рассказ начала 38-летняя жительница Алитуса Инга Белецкене, пишет alytusplius.lt.
Погода: восточный ветер принесет стужу

Погода: восточный ветер принесет стужу (5) 14 ч

Согласно прогнозам, в воскресенье будет ветрено, станет холоднее. Однако по сравнению с началом следующей недели, температура будет довольно сносной.
В Сартай установлен новый рекорд

В Сартай установлен новый рекорд (22) 1 д

4 февраля на скачках "Стартай 2017" был установлен новый рекорд. В это году на праздник собралось около 30 000 зрителей.
Aleksandras Lukašenka

Лукашенко: я литовцам говорю: зачем вы воюете против нас? (71) 2 д

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Литва политизирует вопрос о строительстве БелАЭС.
Один кричит, другой молчит. Отношения Минска и Москвы переходят в острую фазу непонимания

Один кричит, другой молчит. Отношения Минска и Москвы переходят в острую фазу непонимания (147)

Отношения России и Беларуси на фоне не улаженных моментов в сфере нефтегазовых договоренностей и действий России по установлению пограничной зоны на границе с Беларусью переходят в более острую фазу непонимания между странами. Так считают литовский и белорусский эксперты, к которым DELFI обратился за комментарием сложившейся ситуации.

Cтраны Балтии отгораживаются от России двухметровыми заборами сигнал "зеленым человечкам"  (142)

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Nėštumas, mama, nėščia

В Литве собираются узаконить роды на дому (12)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сформировал рабочую группу, которая к лету должна выработать предложения по узакониванию родов на дому.

Глава МИД Литвы об Украине: ситуация вернулась на уровень 2014 года (123)

Положение на Украине в последнее время похоже на ситуацию в 2014 году, когда шли самые активные боевые действия, говорит литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
Внеочередная сессия Сейма Литвы по вопросам защиты детей созывается 14 февраля

Внеочередная сессия Сейма Литвы по вопросам защиты детей созывается 14 февраля (2)

Правление Сейма Литвы 14 февраля созывает внеочередную сессию, на повестке дня которой - вопросы, связанные с защитой прав ребенка.
Цитата дня
"Как мне кажется, в том, что касается и НАТО, и ЕС очень серьезным фактором будет позиция Берлина и Парижа, потому что если нынешняя политика американской администрации приведет к большей консолидации ЕС на базе осознания общих интересов, связанных с безопасностью и обороной, то это будет содействовать и укреплению натовских структур. Поэтому, мне кажется, что для Балтийских стран в этом отношении наступает время активной дипломатии"
Журналист Константин Эггерт  (1)
pl.delfi.lt
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В январе – рекордное количество банкротств (43)

В январе – рекордное количество банкротств

Неутешительный прогноз: продукты будут дорожать еще быстрее (65)

Неутешительный прогноз: продукты будут дорожать еще быстрее

Прототип литовского электроавтобуса появится уже весной этого года (34)

Permatomą elektrinį troleibusą-autobusą Dancer įmonė Vėjo projektai pristatė praeitą pavasarį
В Польшу – не только за продуктами: сравнили цены на стройматериалы

В Польшу – не только за продуктами: сравнили цены на стройматериалы (31)

Литовские строительные компании и строители частных домов все чаще везут стройматериалы из Польши.
Sports Palace

Скандал вокруг реконструкции Вильнюсского дворца концертов и спорта (12) 2 д

Поскольку правоохранительные органы предоставили информацию о возможных проявлениях коррупции на состоявшемся конкурсе подрядчика реконструкции Вильнюсского дворца концертов и спорта, имущественный банк Turto bankas прекратил переговоры с его победителем - консорциумом компании Irdaiva.
Российский Альфа-Банк пытается взыскать c литовского бизнeсмена 14,4 млн. евро

Российский "Альфа-Банк" пытается взыскать c литовского бизнeсмена 14,4 млн. евро (17)

Российский коммерческий банк "Альфа-Банк" стремится востребовать с одного из самых богатых литовских бизнесменов, акционера группы компаний по производству удобрений, кормов, сахара и индюшатины Arvi Видмантаса Кучинскаса 14,431 млн. евро.
Стрельба в отеле Таллина: воры в законе из Грузии пробуют обосноваться в Эстонии

Стрельба в отеле Таллина: "воры в законе" из Грузии пробуют "обосноваться" в Эстонии (32)

2 февраля в центре столицы Эстонии, в отеле Metropol случилась перестрелка.
За год цены на промпродукцию выросли в Литве и Эстонии

За год цены на промпродукцию выросли в Литве и Эстонии (7)

За год цены на промышленную продукцию в странах Балтии росли в Литве и Эстонии, а в Латвии они снизились, сообщил Евростат.
Эмигрант сравнил цены на продукты в литовском и ирландском Lidl

Эмигрант сравнил цены на продукты в литовском и ирландском Lidl (82)

Эгис, который ненадолго вернулся в Литву из Ирландии, пришел в ужас от цен на некоторые продукты в литовских магазинах. Вернувшись в предместье Дублина, где живет на данный момент, он не поленился и сфотографировал цены на продукты в ирландском магазине сети Lidl.
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Глава промышленников Литвы предлагает значительно увеличить выплаты родителям

Глава промышленников Литвы предлагает значительно увеличить выплаты родителям (21)

Литовская демография - главный вызов, с которым сталкивается Литва, считает президент Литовской конфедерации промышленников Робертас Даргис. Он сказал, что нужно в скорейшем времени принять решение о предоставлении родителям такой же помощи, как в Польше.

Опрос: Brexit не повлияет негативно на большинство литовских компаний (14)

Основная часть литовских компаний не должна пострадать в связи с выходом Великобритании из Евросоюза, однако сократилось число предприятий, желающих расширить бизнес, свидетельствует опрос, проведенный Банком Литвы (Центробанком, БЛ).
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В Гаргждай убит мужчина 14 ч

По данным Департамента полиции, в воскресенье ночью, около 2 ч. в Гаргждай, на ул. Й.Янонё, в квартире был обнаружен труп мужчины (1954 г.р.) с колотыми ранами в области живота и шеи.
Шяуляйца подозревают в сексуальном насилии над падчерицей

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3 февраля, около 11 ч., Главный комиссариат полиции Шяуляйского округа получил информацию о том, что отчим регулярно насилует свою падчерицу.
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Пострадавший в гимназии 8-летний мальчик: я сам упал с лестницы (9) 1 д

Сообщается, что 2 февраля, в 11:00 ч., в гимназии Шедувы в помещении особого воспитательного отдела пострадал малолетний ребенок.

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В Радвилишкском районе подросток сообщила о том, что мать один раз ее ударила - в результате мать оказалась в арестантской, а девочка в доме опеки, ей назначена временная опека.

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Мажейкяйские врачи несколько часов боролись за жизнь девочки, к сожалению, спасти ее не удалось.
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McDonald's откроет 50 новых ресторанов в России

Эксперты подтвердили факт сотрудничества Леха Валенсы со спецслужбами
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Эксперты подтвердили факт сотрудничества Леха Валенсы со спецслужбами

За рубежом

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Центристский кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон в первой программной речи пообещал объединить нацию на основе прагматических центристских ценностей, повысить расходы на оборону и безопасность и еще больше укрепить особые отношения с Германией.
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Власти Румынии отменили указ о коррупционерах после протестов (1) 5 ч

Правительство Румынии отменило скандальный указ, который освобождал от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тыс. леев (47,5 тыс. долларов), сообщают агентства со ссылкой на источники в кабинете министров.
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Вице-президент США Майк Пенс назвал условие для вероятного снятия санкций с России: в интервью ABC он заявил, что вопрос может быть решен "в ближайшие месяцы", а главной предпосылкой станет эффективное сотрудничество в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Ранее агентство Bloomberg, опросившее экспертов, выяснило, что две трети ожидают отмены американских санкций в течение ближайшего года.
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Преподаватель бельгийского университета приговорен к казни в Иране (2) 6 ч

Преподаватель медицины катастроф иранского происхождения из фламандского Свободного университета Брюсселя (VUB) 45-летний Ахмадреза Джалали осужден в Иране за шпионаж и приговорен к смертной казни, сообщил в воскресенье телеканал RTBF.
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В Турции задержаны более 350 подозреваемых в связях с ИГ (2) 7 ч

Турецкая полиция провела спецоперацию по задержанию предполагаемых сторонников ИГ по всей стране. Среди 362 задержанных много иностранцев.

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В матче регулярного чемпионата НХЛ между клубами "Вашингтон Кэпиталс" и "Бостон Брюинс" не без участия Александра Овечкина досталось главного арбитру встречи Гаррету Ранку.
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Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. В декабре прошлого года Всемирный боксерский совет из-за положительной допинг-пробы Поветкина отозвал разрешение на бой между ним и канадцем Бермейном Стиверном.
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Прекрасные голы Суареса и Месси обеспечили победу "Барселоны" в Мадриде

В среду, 1 февраля, в Мадриде прошел первый матч полуфинала Кубка Испании по футболу, в котором встретились "Атлетико" и "Барселона".
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Брызгалов задал звездам НХЛ простой математический пример

Известный российский вратарь Илья Брызгалов во время звездного уик-энда, завершившегося в Лос-Анджелесе, успел поработать в качестве телевизионного репортера и взять несколько флеш-интервью у приглашенных на "Матч звезд НХЛ" игроков.
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Женская эстафетная команда России лишена медалей Игр в Лондоне (6)

Международный олимпийский комитет лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4х400 метров, сообщает пресс-служба организации.

Джокович на личном самолете подвез российского теннисиста на матч против сербов

Один из лучших теннисистов современности серб Новак Джокович доставил на личном самолете российского теннисиста Даниила Медведева к месту проведения матча Кубка Дэвиса в сербском Нише, сообщает аккаунт Федерации тенниса России (ФТР) в Facebook.
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