Карбаускис о декларации имущества в Испании: бывают ошибки 5 ч

Лидер Литовского союза крестьян и "зеленых" Рамунас Карбаускис сказал, что в своей декларации указал все объекты недвижимости, которые у него есть в Испании, а действующая там его компания никогда не торговала и не планирует торговать алкоголем.