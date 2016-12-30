Еще один год мы оставляем за символической временной чертой. Многое из того, что случилось с нами в 2016-ом с удовольствием заберем с собой в наступающий, будет и то, что предпочтем забыть, чтобы начать снова или продолжить без лишнего груза и напряжения.
Теракты, войны, беженцы, санкции, тупые политики и ужасная погода, смерть любимых музыкантов и актеров, да еще и Новый год в ночь на воскресенье. Можно ли придумать год, который был бы хуже, чем 2016-й?
Традиционная церемония поднятия государственного флага, которая в Литве ежегодно проходит 1 января на горе Гедиминаса, в этом году состоится у подножия горы, рядом с памятником Гедиминасу, пишет lrt.lt.
Сколько раз вам доводилось слышать о том, что полиция ловит пьяных водителей? Сколько раз вы видели, как пьяный садится за руль? Сколько раз сами садились за руль, выпив? Полиция напоминает, что после Нового года недисциплинированным водителям придется худо.
Партию труда (ПТ) следовало судить в уголовном деле о двойной бухгалтерии, однако ответственность к ней применить уже нельзя, потому что вышел срок давности, объявил в пятницу Верховный суд Литвы (ВСЛ).
Если попытаемся представить себе самые ужасные условия труда, то скорее всего они все равно не будут такими ужасными, в которых приходилось работать Юстасу (настоящие имя и фамилия редакции известны). В 18 лет он уехал из Литвы в Англию, где оказался в настоящем рабстве.
Литовские экономисты полагают, что на фоне роста мировых цен на нефть и доходов людей в следующем году должны дорожать многие товары и услуги. Следствие этого процесса - рост инфляции. Прогнозируется, что она будет колебаться между 2% и 3%.
4 января 2017 года в Вильнюсском окружном административном суде будут рассматривать дело, исход которого решит, ситуацию на рынке квалифицированных объявлений. Eesti Meedia, которой принадлежит портал 15min.lt оспорила решение Антимонопольной службы, согласно которому действия компании на рынке повлияли на концентрацию на рынке, несмотря на то, что потребители уже высказали свои замечания о скачке цен на объявления на сайтах.
Может ли быть, что комнаты в литовских гостиницах в новогоднюю ночь стоят тысячи евро? В фейсбуке распространяют фотографии с такими предложениями, однако, оказывается, что это технические ошибки или желание гостиниц показать, что все комнаты в них забронированы.
Жители стран Европейского Союза разочарованы тем, в каком направлении развиваются их страны, однако идея и выходе из ЕС после "брекзита" не стала более популярной. Об этом свидетельствуют итоги социологического опроса, проведенного компанией WIN/Gallup International.
Представлять Литву в споре относительно неблагоприятного для неё решения Стокгольмского арбитража по делу о переплате за газ российскому энергетическому концерну ГАЗПРОМ 1,4 млрд евро Министерство энергетики поручило одной из крупнейших адвокатских контор мира - американской Shearman &Sterling LLP, которая уже защищала интересы Литвы в арбитраже, что стоило почти 9 млн евро.
С начала следующего года в Литве вступают в силу установки, осуществляющие директиву ЕС. По этой причине изменится порядок торговли в магазинах беспошлинной торговли (дьюти-фри). Большая часть таких магазинов будет закрыта, а их работники - уволены.
Представлять Литву в споре по неблагоприятному для неё решению Стокгольмского арбитража по делу о переплате за газ российскому энергетическому концерну "ГАЗПРОМ" 1,4 млрд евро Министерство энергетики поручило одной из крупнейших адвокатских контор мира - американской Shearman&Sterling LLP, которая уже защищала интересы Литвы в арбитраже, что стоило почти 9 млн евро.
На прошлой неделе сотрудники Криминальной службы Таможенного департамента (КСТ) на расположенных в Клайпедской свободной экономической зоне складах обнаружили свыше 3 млн пачек различных сигарет. Это самое большое количество задержанных в этом году контрабандных сигарет, сообщает КСТ.
В столице Великобритании Лондоне в канун празднования Нового года появилось рекордное количество бетонных барьеров на улицах. Как сообщает Sky News, эти меры должны сократить возможности для террористов-подражателей на грузовиках, которые могут планировать атаки подобные берлинской. Накануне стало известно, что проблема терроризма станет одной из ключевых тем в новогоднем поздравлении канцлера Германии Ангелы Меркель.
Известная сербская теннисистка Ана Иванович объявила о завершении карьеры. Свое решение экс-первая ракетка мира и одна из самых красивых теннисисток современности объяснила хроническими физическими проблемами, больше не позволяющими ей выступать на высоком уровне.
Известный аргентинский футболист Карлос Тевес в прошедшие выходные сыграл свадьбу с Ванессой Мансиллой. С невестой Тевес знаком с 13-летнего возраста. Правда, неприятное известие заставило Карлоса прервать медовый месяц, сообщает Ole.
"Это был институциональный сговор", - сказала и.о. гендиректора РУСАДА о жульнических схемах, применявшихся в российском спорте. Власти сменили тон, желая помириться с глобальными антидопинговыми регуляторами.