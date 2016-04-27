Прогнозируют, что Вильнюс станет крупнейшей столицей Балтии

Прогнозируют, что Вильнюс станет крупнейшей столицей Балтии (67)

В каких странах жилье покупают граждане Литвы?

В каких странах жилье покупают граждане Литвы? (12)

Artūras Mažrimas

Бывший советник министра – проигравшаяся в казино яркая личность (5)

Greta Kildišienė Greta Kildišienė 12 klasėje, nuotr. saltinio.panevezys.lm.lt

История Золушки из Паневежиса (89)

Депутат предлагает государству оплатить похороны убитого 4-летнего мальчика

Депутат предлагает государству оплатить похороны убитого 4-летнего мальчика (133)

Paukščiai Kaune

Каунасцев озадачили десятки мертвых птиц (17)

D. Trumpas telefonu kalbasi su V. Putinu

Трамп обсудил с Путиным борьбу с ИГ и ситуацию в Сирии (347)

Ужесточение закона пользы не принесло - жители Литвы по-прежнему ездят за рулем пьяные

Ужесточение закона пользы не принесло - жители Литвы по-прежнему ездят за рулем пьяные (34)

JAV teisėjo sprendimu laikinai pristabdyta imigrantų deportacija

Суд разрешил прибывшим в США мигрантам не исполнять указ Трампа (16)

Осколки

<strong style="color: #ff0000;">Осколки.</strong> Жизнь в непризнанных ДНР и ЛНР: чисто, но бедно
Осколки. Жизнь в непризнанных ДНР и ЛНР: чисто, но бедно  (22)
<span style="color: #ff0000;"><strong>Осколки.</strong></span> Страна души с мечтой о маленькой Швейцарии. Как сейчас живет Абхазия
Осколки. Страна души с мечтой о маленькой Швейцарии. Как сейчас живет Абхазия  (39)
Абхазия
Осколки. Как живет непризнанная 24 года Абхазия  (25)

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Vladimiras Laučius
В.Лаучюс. Как дружить с Россией  (156)
М.Гамзаев. Баку - Вильнюс: январские события на пути свободы
М.Гамзаев. Баку - Вильнюс: январские события на пути свободы  (6)
И.Макарайтите. Россияне смеются, а мы дружим
И.Макарайтите. Россияне смеются, а мы дружим  (124)
Jekaterina Rojaka
Е.Рояка. 2017 год – год роста цен в Литве  (30)
М.Солонин. Почему результат падения Ту-154 так не похож на все прочие подобные аварии?
М.Солонин. Почему результат падения Ту-154 так не похож на все прочие подобные аварии?  (36)
В.Радионов. Диванным аналитикам не смотреть, остальным рекомендую
В.Радионов. Диванным аналитикам не смотреть, остальным рекомендую  (4)
Kaliningrado uostas
Военный полигон рядом с Литвой, который беспокоит Кремль своими сюрпризами  (86)
Astravyets nuclear power plant
Т.Новикова. Новогодний "подарок" белорусских атомщиков  (9)
У Литвы, Беларуси, Украины и Польши есть ответ на концепцию "Русского мира"
У Литвы, Беларуси, Украины и Польши есть ответ на концепцию "Русского мира"  (169)
Константин Эггерт. Мораль военного времени
Константин Эггерт. Мораль военного времени  (9)
Arvydas Anusauskas
А.Анушаускас. Политическое гетто, или когда "русские (не)нападают", а эмигрируют  (482)
Константин Эггерт. Вечная Пальмира Путина и Трампа
Константин Эггерт. Вечная Пальмира Путина и Трампа  (1)
Леонид Рагозин: Россию выдворили из Европы, но есть возможность ее интегрировать
Леонид Рагозин: Россию выдворили из Европы, но есть возможность ее интегрировать  (158)
Станислав Шушкевич: у меня была чернильная ручка, которой я с удовольствием все это подписывал
Станислав Шушкевич: у меня была чернильная ручка, которой я с удовольствием все это подписывал  (255)
Deutsche Welle: почему Вильнюс останется адвокатом Украины в ЕС
Deutsche Welle: почему Вильнюс останется адвокатом Украины в ЕС  (21)

DELFI Pекомендует

Подозреваемые в убийстве ребенка рассказали, почему устроили экзекуцию
Подозреваемые в убийстве ребенка рассказали, почему устроили экзекуцию  (69)
Покупатели заметили изменение цен в магазинах сети Lidl
Покупатели заметили изменение цен в магазинах сети Lidl  (73)
Automobilių turgus (asociatyvi nuotr.)
Заполонившие литовский автомобильный рынок украинцы идут на хитрость  (36)
Историческая справедливость: спустя 25 лет – заочно вынесен приговор в деле омоновцев
Историческая справедливость: спустя 25 лет – заочно вынесен приговор в деле омоновцев  (190)
Julija Mackevič
Юлия Мацкевич: мы наконец должны стать своими в Литве  (181)
Aušra Maldeikienė
Малдейкене о плане Килдишене: она копирует модель литовского бизнеса  (32)
Абсурдный порядок: налоги взимали, а выплат не дадут
Абсурдный порядок: налоги взимали, а выплат не дадут  (28)
Житель Рокишкиса "утопил" автомобиль
Житель Рокишкиса "утопил" автомобиль  (6)
Кильдишене попросила Главизбирком аннулировать свой парламентский мандат
Кильдишене попросила Главизбирком аннулировать свой парламентский мандат  (49)
Житель Вильнюса вывесил на доме флаг СССР: я хотел его высушить
Житель Вильнюса вывесил на доме флаг СССР: я хотел его высушить  (134)
Литовский политолог: для Беларуси наступает момент истины
Литовский политолог: для Беларуси наступает момент истины  (89)
Daniel Fried
Представитель США: мы не будем заключать плохую сделку с Россией  (89)
В Вильнюсе из окна выпрыгнул испугавшийся угроз гражданин России
В Вильнюсе из окна выпрыгнул испугавшийся угроз гражданин России  (29)
Покупатели квартир в Литве побили рекорд
Покупатели квартир в Литве побили рекорд  (25)
Драма доктора наук: все из-за моего постыдного возраста
Драма доктора наук: все из-за моего постыдного возраста  (82)
Свежие
Популярные
Литва

В Литву прибыли бельгийские военные с техникой для батальона НАТО (43)

2016 04 27 Šiauliuose, Zoknių oro bazėje leidžiasi moderniausi NATO, 5-osios kartos naikintuvai “F22 Raptor” © DELFI / Orestas Gurevičius

Россия предоставила Баранаускасу политическое убежище (101)

Raimondas Baranauskas

Скандал с Килдишене сказался на рейтингах "крестьян" и самого Карбаускиса (28)

Скандал с Килдишене сказался на рейтингах крестьян и самого Карбаускиса

Погода: в воскресенье выглянет солнце (4)

Погода: в воскресенье выглянет солнце

Прогнозируют, что Вильнюс станет крупнейшей столицей Балтии (67)

Прогнозируют, что Вильнюс станет крупнейшей столицей Балтии
Paukščiai Kaune

Каунасцев озадачили десятки мертвых птиц (17) 7 ч

29 января в Шилайняй каунасцы зафиксировали картину, которую многие видели только в фильмах о приближении Апокалипсиса – рядом с перекрестком ул. Куршю и шоссе Жемайчю лежало множество мертвых птиц.
Artūras Mažrimas

Бывший советник министра – проигравшаяся в казино яркая личность (5) 8 ч

"Я не хотел прятаться за чью-то спину", - сказал бывший советник министра здравоохранения Артурас Мажримас, объясняя, почему он по собственному желанию ушел с занимаемого поста, пишет Lietuvos sveikata.
Saulius Skvernelis

Премьер-министр надеется, что удастся вернуть отпуск в 22 рабочих дня (32) 9 ч

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис выразил надежду на то, что на Трехстороннем совете удастся договориться об отпуске в 22, а не 20 рабочих дней. Глава правительства подчеркнул, что это важно для благосостояния общества и борьбы с насилием в семье.
Greta Kildišienė

История Золушки из Паневежиса (89) 12 ч

История бывшего депутата Греты Килдишене напоминает сказку о Золушке, жизнь которой изменилась после встречи с принцем. DELFI взглянул на жизнь Греты до ее прихода в парламент.
Депутат предлагает государству оплатить похороны убитого 4-летнего мальчика

Депутат предлагает государству оплатить похороны убитого 4-летнего мальчика (133) 15 ч

Похороны жестоко убитого 4-летнего мальчика должно оплатить государство, а не бабушка ребенка. Так считает депутат Юстас Джюгялис – он намерен выяснить с правлением парламента возможность похоронить ребенка на деньги государства, он также организовал сбор средств в помощь бабушке покойного.
Вильнюсцы, празднующие день рождения столицы в Каунасе: надеемся, что и наш город сделает что-то похожее

Вильнюсцы, празднующие день рождения столицы в Каунасе: надеемся, что и наш город сделает что-то похожее (51) 1 д

На Каунасском автовокзале сегодня – большое оживление: город встречает сотни вильнюсцев, которые решили воспользоваться предложением и бесплатно посетить Каунас, пишет Kas vyksta Kaune.
Байсогала готовится проститься с убитым мальчиком

Байсогала готовится проститься с убитым мальчиком (19) 1 д

Жестоко избитого 4-летнего мальчика, который скончался от полученных травм в больнице, похоронят в родной деревне – жители Байсогалы (Радвилишкский район) готовятся проститься с умершим.
В фейсбуке на странице матери убитого мальчика – истинное лицо жителей Литвы

В фейсбуке на странице матери убитого мальчика – истинное лицо жителей Литвы (74) 1 д

После смерти избитого в Кедайняй отчимом 4-летнего мальчика на странице матери ребенка в Facebook жители Литвы изливают свое возмущение и злобу. Рассерженные жители даже неанонимно призывают к насилию и расправе.

Подозреваемый в убийстве 4-летнего мальчика: я работал, поэтому на "травку" денег хватало (11) 1 д

ВИДЕО: Виктор Шендерович ответил на вопросы журналистов и читателей DELFI (101)  

Спикер: борьба с насилием – не только вопрос поправок к закону (4)

Жители Литвы положительно оценивают членство в НАТО и дислокацию сил союзников (250)

Дискуссия: СМИ Литвы на польском и русском - влиять, балансировать или учить английский? (36)

БольшеAрхив
Dalia Grybauskaitė

Президент: решения о изъятии ребенка из семьи нужно принимать централизовано (61)

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что нужно возобновить дискуссию о централизации защиты прав детей.

Вильнюс "растет": за год число жителей увеличилось на 7500 человек (43)

В 2016 году место жительства в Вильнюсе декларировали 7503 жителя. Сейчас в столице более 620 000 жителей, сообщает мэрия.
Nepriimamos rūšiuoti miesto atliekos

Вильнюсу снова грозит кризис утилизации отходов (4)

Министерство охраны окружающей среды озабочено тем, что в Вильнюсе может повториться ситуация, которая имела место в сентябре прошлого года - "кризис утилизации отходов".
Цитата дня
"Если вспомнить трагедию, которая произошла год назад в Кедайняй, то тогда я говорила, что нужно подумать о централизации надзора за правами детей. Будет ли это ведомство при министерстве, или при правительстве, но важно помочь местным органам власти и местным ведомствам по правам детей принимать решения. Кто решится принять быстрые решения, когда ребенок должен быть перемещен в более безопасную среду? Опыт многих государств свидетельствует о том, что быстро, оперативно и беспристрастно это может сделать централизованное ведомство".
Президент Литвы Даля Грибаускайте  (13)
pl.delfi.lt
Бизнес

В каких странах жилье покупают граждане Литвы? (12)

В каких странах жилье покупают граждане Литвы?

Вильнюсцы едут в Каунас: бесплатные билеты идут нарасхват (46)

Вильнюсцы едут в Каунас: бесплатные билеты идут нарасхват

Предложение для желающих купить жилье на взморье: очень маленькие квартиры (32)

Šventosios apartamentų vizualizacijos
Automobilių turgus (asociatyvi nuotr.)

Заполонившие литовский автомобильный рынок украинцы идут на хитрость (36)

Не удивляйтесь, если вы приехали в центр Киева на своем автомобиле с литовскими регистрационными номерами, а вам предложат уезжать, откуда приехали. С такой ситуацией столкнулся глава компании Varanas, которая управляет Каунасским авторынком, Валентинас Науянис.
Rail Baltica

Представитель RB Rail надеется на скорейшую реализацию проекта (2)

Глава литовского филиала совместной компании Балтийских стран RB Rail Артурас Вилимас надеется, что в связи со сменой руководства министерства коммуникаций и транспорта и литовской ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai, проект европейской железнодорожной колеи Rail Baltica будет реализован быстрее.
В Клайпеду прибудет второй малогабаритный газовоз с СПГ

В Клайпеду прибудет второй малогабаритный газовоз с СПГ (19)

В предстоящие выходные в литовскую Клайпеду прибудет второй малогабаритный газовоз со сжиженным природным газом (СПГ), принадлежащий скандинавскому поставщику газа Skangass.
Arvydas Avulis

Авулис представил свою версию роста цен на жилье (7)

По данным компании Hanner, в 2016 году средняя цена на квадратный метр жилья на столичном рынке увеличилась на 6,8% и составляла 1417 евро/м2 – эта цена по-прежнему была на 28% ниже, чем х декабре 2007 года.
Каунаcцы, основавшие компанию в Чикаго, инвестируют в Вильнюсе

Каунаcцы, основавшие компанию в Чикаго, инвестируют в Вильнюсе (4)

Американская компания Devbridge Group, предоставляющая услуги программирования, 27 января открыла в Вильнюсе свой офис, в котором будут работать больше 200 специалистов в сфере информационных технологий.
Министр: виза для стартапов будет стимулировать инновации в Литве

Министр: виза для стартапов будет стимулировать инновации в Литве (7)

В Литве начали действовать визы для стартапов, которые могут получить иностранцы, намеревающиеся учредить в Литве новые занимающиеся сферой технологий предприятия или предприятия важные для развития экономики страны.
БольшеAрхив
Покупатели заметили изменение цен в магазинах сети Lidl

Покупатели заметили изменение цен в магазинах сети Lidl (73)

Немецкая сеть Lidl, открывшая первые магазины в Литве в июне прошлого года и купившая сердца жителей бананами по 0,66 евро/кг, намерена продолжать борьбу за высокое место на розничном рынке. Правда, покупатели уже замечают перемены в магазинах этой сети.

Вскоре банки предложат клиентам новинку (16)

Действующие в Литве коммерческие банки при совместном сотрудничестве создали новый способ идентификации клиентов, который позволит им пользоваться услугами э-банкинга. В первом квартале этого года новшество - приложение Smart-ID - своим клиентам предложат банки SEB и Swedbank.
  • GBP
    0.851700
    0.0003
  • JPY
    123.0100
    0.6100
  • PLN
    4.340000
    -0.0035
  • RUB
    64.16300
    -0.5640
  • USD
    1.068100
    -0.0019
Калькулятор валют
ЧП и криминал

Ночью в Вильнюсе горели автомобили - подозревают поджог (12)

Ужесточение закона пользы не принесло - жители Литвы по-прежнему ездят за рулем пьяные (34)

Ужесточение закона пользы не принесло - жители Литвы по-прежнему ездят за рулем пьяные

В Вильнюсе была избита 12-летняя девочка (8)

В Вильнюсе была избита 12-летняя девочка
Ночной рейд в Вильнюсе: еще раз доказано, что не стоит нарушать закон даже ради благих намерений

Ночной рейд в Вильнюсе: еще раз доказано, что не стоит нарушать закон даже ради благих намерений (1) 1 д

Трое водителей хотели помочь друзьям и близким, однако выбрали не лучший для этого способ, сейчас им придется ответить за это.
Šuliniuose šiemet labai mažai vandens

Задержаны подозреваемые в жестоком убийстве (5) 1 д

В Мариямполе задержаны двое мужчин, которых подозревают в совершении жестокого убийства.
В Лаздияй за насилие над ребенком задержан бывший сотрудник полиции

В Лаздияй за насилие над ребенком задержан бывший сотрудник полиции (10) 1 д

В Лаздияй в насилии над малолетним ребенком подозревают бывшего многолетнего сотрудника Лаздияйской полиции, а сейчас пенсионера системы МВД – Видаса Сораку.

Задержан мужчина, избивший двух малолетних пасынков (16) 1 д

Задержана женщина, высыпавшая наркотики в емкость с фекалиями (3)

Выпад в Каунасе: пятеро людей в масках похитили мужчину и угнали его автомобиль (3)

БольшеAрхив
Избитый в Кедайняй 4-летний ребенок не выжил

Избитый в Кедайняй 4-летний ребенок не выжил (53)

Врачи подтвердили, что жестоко избитый матерью и ее сожителем 4-летний мальчик не выжил. Мальчик умер в пятницу утром, в 7.30 ч. в Каунасской клинике.

Шаг за шагом: что привело к тому, что жертвой стал четырехлетний ребенок? (18)

Все яснее становится, что стало причиной трагедии в Кедайняй. Медики не скрывают, что спасти жестоко избитого четерыхлетнего ребенка уже практически невозможно.
ВКЛ - актуальное наследие

Несвижский костел: место уникальной усыпальницы Радзивиллов (873)

Фото nesvizh-zapovednik.by

В Вильнюсе открыта выставка о старинном роде ВКЛ Вышневецких (12)

В Вильнюсе открыта выставка о старинном роде ВКЛ Вышневецких

"Острые слова" короля Сигизмунда Августа о пармезане, или сыр в большой политике (4)

Острые слова короля Сигизмунда Августа о пармезане, или сыр в большой политике
БольшеAрхив
Виктор Шендерович ответил на вопросы журналистов и читателей DELFI
45:53 37082
2017 sausio mėn. 27 d.

Виктор Шендерович ответил на вопросы журналистов и читателей DELFI

Что читают, смотрят и слушают русские и поляки Литвы?
57:24 467
2017 sausio mėn. 25 d.

Что читают, смотрят и слушают русские и поляки Литвы?

Батальон из Германии отправляется в Литву в рамках миссии НАТО
1:12 225
2017 sausio mėn. 20 d.

Батальон из Германии отправляется в Литву в рамках миссии НАТО

Литва построит двухметровый забор на границе с Россией
1:33 678
2017 sausio mėn. 19 d.

Литва построит двухметровый забор на границе с Россией

Авторы историй о компромате на Трампа хуже проституток - Путин
1:54 576
2017 sausio mėn. 18 d.

Авторы историй о компромате на Трампа хуже проституток - Путин

За рубежом

Трамп обсудил с Путиным борьбу с ИГ и ситуацию в Сирии (347)

D. Trumpas telefonu kalbasi su V. Putinu

Канада готова принять отвергнутых Трампом мигрантов (13)

Liberalų partijos vadovas Justinas Trudeau

Трамп провел первые переговоры с Меркель (7)

Трамп провел первые переговоры с Меркель

Названо имя соперника Меркель на предстоящих выборах канцлера (13)

Martinas Schulzas

В Йемене погиб десантник США и убиты 14 боевиков "Аль-Каиды" (14)

Karas Jemene
Big Ben in London, UK

В Британии запущена петиция против приема Трампа королевой Елизаветой (33) 10 ч

На сайте британского Парламента, где подаются официальные обращения для рассмотрения депутатами и правительством, опубликован текст новой петиции, которая призывает запретить президенту Дональду Трампу въезд в страну в рамках государственного визита, когда глава иностранного государства принимается королевой.
Иран запретит въезд американцам

Иран запретит въезд американцам 11 ч

Иран запретит въезд американцам в ответ на отказ США пускать в страну граждан Ирана, Сирии, Ирака, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Когда иранцы введут запрет, в министерстве иностранных дел не уточнили. Об этом пишет Meduza.io.
Двух офицеров ФСБ арестовали за госизмену

Двух офицеров ФСБ арестовали за госизмену (17) 11 ч

В декабре 2016 года были арестованы по подозрению в государственной измене два сотрудника ФСБ и менеджер «Лаборатории Касперского». Об этом стало известно из разных источников, официальных сведений о деле нет; по некоторым данным, один из задержанных — бывший хакер, а вся группа, возможно, получала деньги от иностранной организации. Есть версия, также неподтвержденная, что сотрудники ФСБ имеют отношение ко взломам переписки высокопоставленных чиновников, ответственность за которые брала на себя хакерская группа «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай»). «Медуза» рассказывает, что — и из каких источников — известно о задержании сотрудников ФСБ.
Эксперты: Политика Трампа угрожает 1,6 млн рабочих мест в ФРГ

Эксперты: Политика Трампа угрожает 1,6 млн рабочих мест в ФРГ (25) 11 ч

Берлину грозит торгово-экономическая война с США, предупреждают немецкие эксперты. Под угрозой находится благополучие всего мира, но ФРГ может пострадать сильнее остальных стран.
D. Trumpas

Трамп поручил Пентагону разработку новой стратегии против ИГ (6) 11 ч

Президент США планирует изменить "политические ограничения" в применении силы, отступив от норм международного законодательства. Министр обороны должен представить проект документа через 30 дней.

Двоюродного брата маленького Путина решили назвать Шойгу (35) 11 ч

Следователи по делу MH17 не могут расшифровать переданные РФ снимки с радаров (55) 13 ч

Тереза Мэй: Британия активизирует торговлю с Турцией (5) 15 ч

БольшеAрхив
ПОРТАЛЫ DELFI
DELFI в Латвии
Политика
Общество
Бизнес
ЧП и криминал
DELFI в Эстонии
Политика
Общество
Экономика
Происшествия
DELFI в Украине
Политика
Общество
ЧП и криминал
Шоу-Biz
Woman
СПЕКТР
В пучине оппозиции. Виктор Шендерович - в прямом радиоэфире
Способность мыслить против зубрежки. Что ждет латвийцев после школьной реформы?
Дональд Трамп назвал Мадонну отвратительной - и другие события дня
Спорт

Впервые за 6 лет в финале "Большого шлема" сыграют Федерер и Надаль (2)

Rafaelis Nadalis

"МЮ" впервые проиграл за 18 матчей, а "Ливерпуль" остался без трофея

МЮ впервые проиграл за 18 матчей, а Ливерпуль остался без трофея

"Сельта" выбила "Реал" из Кубка Испании, Суарес помог "Барсе" хет-триком

Denisas Suarezas
Овечкин вышел на 28-е место по голам в истории НХЛ

Овечкин вышел на 28-е место по голам в истории НХЛ (1)

В чемпионате НХЛ капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в матче против "Нью-Джерси" (5:2) набрал 2 (1+1) очка. Россиянин забросил 548-ю шайбу в регулярных чемпионатах и теперь делит 28-е место в истории лиги с Мишелем Гуле.
Jevgenija Tarasova ir Vladimiras Morozovas

Российские фигуристы Тарасова и Морозов победили на ЧЕ (1)

В чешской Остраве на чемпионате Европы по фигурному катанию спортивные пары показали произвольные программы. В итоге золотые медали выиграли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Rogeris Federeris

Рекордсмен Федерер в 28-й раз вышел в финал турнира "Большого шлема"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах переиграл своего соотечественника Стэна Вавринку и в 28-й раз в карьере (рекорд всех времен) сыграет в финале на турнирах "Большого шлема".
Россия потеряла 19 олимпийских медалей после перепроверки допинг-проб

Россия потеряла 19 олимпийских медалей после перепроверки допинг-проб (9)

По итогам перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне команда России лишилась уже 19 медалей.
БольшеAрхив
Сельта выбила мадридский Реал из Кубка Испании

"Сельта" выбила мадридский "Реал" из Кубка Испании

В ответном матчах 1/4 финала Кубка Испании по футболу мадридский "Реал" сыграл вничью в Виго против "Сельты" (2:2) и вылетел из турнира по сумме двух матчей.

Чиновники FIS не сняли допинговые обвинения с российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение россиян Александра Легкова и Евгения Белова из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
Погода
Синоптик: этот морозец еще ничто по сравнению с грядущими холодами Синоптик: этот морозец еще ничто по сравнению с грядущими холодами  (10)
Cегодня
Завтра
Послезавтра
Вильнюс  
-2°
-2°
-2°
Каунас
-1°
Клайпеда
-1°
Шяуляй
-3°
-1°
Паневежис
-1°
-3°
Гороскопы
Именины: 
Антоний (Антон), Sirtautas, Mirga, Bronislovas, Bronislava
Шоу-парк

Репертуар Русского драматического театра на февраль (6)

Репертуар Русского драматического театра на февраль

ВИДЕО: Беременная Ирина Шейк снялась в рекламе Bally

ВИДЕО: Беременная Ирина Шейк снялась в рекламе Bally

Виктория Боня опровергла расставание с миллионером и обещает сюрприз

Виктория Боня опровергла расставание с миллионером и обещает сюрприз

Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе

Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе

Искусственный интеллект опознает рак кожи (1)

Искусственный интеллект опознает рак кожи
Умерла жена недавно скончавшегося актера Владимира Зельдина

Умерла жена недавно скончавшегося актера Владимира Зельдина (6)

ФОТО: Никита Джигурда показал подросшую дочь

ФОТО: Никита Джигурда показал подросшую дочь (3)

ФОТО: Беременная Полина Гагарина показала шпагат а-ля Волочкова

ФОТО: Беременная Полина Гагарина показала шпагат а-ля Волочкова (1)

4 продукта, которые спасут зимой от набора веса

4 продукта, которые спасут зимой от набора веса

ВИДЕО: Тейлор Свифт и Зейн Малик выпустили клип для сиквела 50 оттенков серого

ВИДЕО: Тейлор Свифт и Зейн Малик выпустили клип для сиквела "50 оттенков серого"

Liana Ruokytė – Jonsson

Министр культуры Литвы поддерживает идею музея Вильнюса (6)

Мадонна опровергла слухи об усыновлении еще двух детей из Малави

Мадонна опровергла слухи об усыновлении еще двух детей из Малави (1)

Виктор Шендерович выступит с концертом в Вильнюсе

Виктор Шендерович выступит с концертом в Вильнюсе (141)

Куда исчезла программа Давай поженимся!?

Куда исчезла программа "Давай поженимся!"? (33)

ВИДЕО: 52-летняя Алена Апина пообещала, что разденется снова

ВИДЕО: 52-летняя Алена Апина пообещала, что разденется снова (13)

Известный литовский режиссер подрался с полицейскими и оказался в арестантской

Известный литовский режиссер подрался с полицейскими и оказался в арестантской (58)

ФОТО: Из-за развода Брэд Питт заметно похудел

ФОТО: Из-за развода Брэд Питт заметно похудел

Bella Hadid

ФОТО: Эротический снимок с топ-моделями раскритиковали за вульгарность

В Германии будет открыт мемориал евреям Литвы

В Германии будет открыт мемориал евреям Литвы (18)

БольшеAрхив
Facebook друзья
Rambler's Top100