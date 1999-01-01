Лидер Литовского союза крестьян и "зеленых" Рамунас Карбаускис сказал, что в своей декларации указал все объекты недвижимости, которые у него есть в Испании, а действующая там его компания никогда не торговала и не планирует торговать алкоголем.
5 февраля местами пройдет снег, температура будет около 0, однако на следующей неделе вернутся холода – во вторник ночью температура может опуститься до -19 градусов, сказала LRT синоптик Алва Нагелите.
Рамунас Карбаускис и его последователи считают эмбрионы людьми, поэтому распорядились вечно хранить их в замороженном виде. Однако совсем иначе в Литве относятся к плоду, рожденному до 22 недели. В таком случае недоношенный плод даже не отдают родителям, его приравнивают отходам и уничтожают вместе с другими медицинскими отходами.
Отношения России и Беларуси на фоне не улаженных моментов в сфере нефтегазовых договоренностей и действий России по установлению пограничной зоны на границе с Беларусью переходят в более острую фазу непонимания между странами. Так считают литовский и белорусский эксперты, к которым DELFI обратился за комментарием сложившейся ситуации.
Поскольку правоохранительные органы предоставили информацию о возможных проявлениях коррупции на состоявшемся конкурсе подрядчика реконструкции Вильнюсского дворца концертов и спорта, имущественный банк Turto bankas прекратил переговоры с его победителем - консорциумом компании Irdaiva.
Российский коммерческий банк "Альфа-Банк" стремится востребовать с одного из самых богатых литовских бизнесменов, акционера группы компаний по производству удобрений, кормов, сахара и индюшатины Arvi Видмантаса Кучинскаса 14,431 млн. евро.
Эгис, который ненадолго вернулся в Литву из Ирландии, пришел в ужас от цен на некоторые продукты в литовских магазинах. Вернувшись в предместье Дублина, где живет на данный момент, он не поленился и сфотографировал цены на продукты в ирландском магазине сети Lidl.
Литовская демография - главный вызов, с которым сталкивается Литва, считает президент Литовской конфедерации промышленников Робертас Даргис. Он сказал, что нужно в скорейшем времени принять решение о предоставлении родителям такой же помощи, как в Польше.
Основная часть литовских компаний не должна пострадать в связи с выходом Великобритании из Евросоюза, однако сократилось число предприятий, желающих расширить бизнес, свидетельствует опрос, проведенный Банком Литвы (Центробанком, БЛ).
Центристский кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон в первой программной речи пообещал объединить нацию на основе прагматических центристских ценностей, повысить расходы на оборону и безопасность и еще больше укрепить особые отношения с Германией.
Правительство Румынии отменило скандальный указ, который освобождал от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тыс. леев (47,5 тыс. долларов), сообщают агентства со ссылкой на источники в кабинете министров.
Вице-президент США Майк Пенс назвал условие для вероятного снятия санкций с России: в интервью ABC он заявил, что вопрос может быть решен "в ближайшие месяцы", а главной предпосылкой станет эффективное сотрудничество в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Ранее агентство Bloomberg, опросившее экспертов, выяснило, что две трети ожидают отмены американских санкций в течение ближайшего года.
Преподаватель медицины катастроф иранского происхождения из фламандского Свободного университета Брюсселя (VUB) 45-летний Ахмадреза Джалали осужден в Иране за шпионаж и приговорен к смертной казни, сообщил в воскресенье телеканал RTBF.
Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. В декабре прошлого года Всемирный боксерский совет из-за положительной допинг-пробы Поветкина отозвал разрешение на бой между ним и канадцем Бермейном Стиверном.
Известный российский вратарь Илья Брызгалов во время звездного уик-энда, завершившегося в Лос-Анджелесе, успел поработать в качестве телевизионного репортера и взять несколько флеш-интервью у приглашенных на "Матч звезд НХЛ" игроков.
Один из лучших теннисистов современности серб Новак Джокович доставил на личном самолете российского теннисиста Даниила Медведева к месту проведения матча Кубка Дэвиса в сербском Нише, сообщает аккаунт Федерации тенниса России (ФТР) в Facebook.