Президент: пусть имя Литвы вызывает в наших сердцах чувство гордости

Президент: пусть имя Литвы вызывает в наших сердцах чувство гордости (72)

В 2017 году будет меньше долгих выходных

В 2017 году будет меньше долгих выходных (9)

Happy new years!

26 причин, по которым "ужасный високосный 2016-й год" на самом деле был не таким уж плохим (16)

Naujųjų 2016 metų sutikimas Vilniuje

Ждет безумная ночь, как не попасть впросак (19)

Naujametiniai fejerverkai Australijoje Naujametiniai fejerverkai Australijoje

Мир встречает Новый 2017 год великолепными фейерверками (15)

Прогноз от Financial Times на 2017 год — по Brexit, Трампу, Сирии и нефти

Прогноз от Financial Times на 2017 год — по Brexit, Трампу, Сирии и нефти (21)

Slenkantis Gedimino pilies kalnas

Меняется место проведения церемонии поднятия флага (38)

Policija

Поднимая бокал за Новый год, не забудьте, что вас ждет утром (8)

Seniavos kapinės Kaune

С Нового года ждут новшества в сфере похорон близких (24)

Осколки

<span style="color: #ff0000;"><strong>Осколки.</strong></span> Страна души с мечтой о маленькой Швейцарии. Как сейчас живет Абхазия
Осколки. Страна души с мечтой о маленькой Швейцарии. Как сейчас живет Абхазия  (37)
Абхазский подход к жизни в фотографиях Евгения Фельдмана
Абхазский подход к жизни в фотографиях Евгения Фельдмана  (13)
Абхазия
Осколки. Как живет непризнанная 24 года Абхазия  (22)

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Astravyets nuclear power plant
Т.Новикова. Новогодний "подарок" белорусских атомщиков  (6)
Kaliningrado uostas
Военный полигон рядом с Литвой, который беспокоит Кремль своими сюрпризами  (87)
У Литвы, Беларуси, Украины и Польши есть ответ на концепцию "Русского мира"
У Литвы, Беларуси, Украины и Польши есть ответ на концепцию "Русского мира"  (167)
Константин Эггерт. Мораль военного времени
Константин Эггерт. Мораль военного времени  (9)
Arvydas Anusauskas
А.Анушаускас. Политическое гетто, или когда "русские (не)нападают", а эмигрируют  (479)
Константин Эггерт. Вечная Пальмира Путина и Трампа
Константин Эггерт. Вечная Пальмира Путина и Трампа  (1)
Леонид Рагозин: Россию выдворили из Европы, но есть возможность ее интегрировать
Леонид Рагозин: Россию выдворили из Европы, но есть возможность ее интегрировать  (156)
Станислав Шушкевич: у меня была чернильная ручка, которой я с удовольствием все это подписывал
Станислав Шушкевич: у меня была чернильная ручка, которой я с удовольствием все это подписывал  (255)
Deutsche Welle: почему Вильнюс останется адвокатом Украины в ЕС
Deutsche Welle: почему Вильнюс останется адвокатом Украины в ЕС  (21)
Ситуация изменилась. Константин фон Эггерт расшифровал новую концепцию внешней политики России
Ситуация изменилась. Константин фон Эггерт расшифровал новую концепцию внешней политики России  (13)
Vytautas Landsbergis
Из прошлого. К приближающейся годовщине Беловежского Соглашения  (38)
Alexander Lukashenko
Р.Яковлевский. Полонез Лукашенко
Agnė Širinskienė
Ширинскене. О "наказании" Божьем и избирателей  (28)
Выкати-поле, или ЧМО-18
Выкати-поле, или ЧМО-18  (21)
Dmitrijus Kiseliovas
Без права на существование — взгляд кремлевской пропаганды на страны Балтии  (211)

DELFI Pекомендует

Перемены, которые ждут жителей Литвы с 2017 года
Перемены, которые ждут жителей Литвы с 2017 года  (30)
V. Putinas ir A. Lukašenka
Отношения Минска и Москвы: такого обострения еще не было  (223)
Январь отыграется за декабрь: год начнется с трескучего мороза
Январь отыграется за декабрь: год начнется с трескучего мороза  (14)
Новости для водителей: что изменится после Нового года
Новости для водителей: что изменится после Нового года  (44)
Рождество по-литовски: переедать научились давно, а пить - при оккупации
Рождество по-литовски: переедать научились давно, а пить - при оккупации  (265)
У Литвы, Беларуси, Украины и Польши есть ответ на концепцию "Русского мира"
У Литвы, Беларуси, Украины и Польши есть ответ на концепцию "Русского мира"  (167)
С нового года повысятся пенсии
С нового года повысятся пенсии  (30)
Николай Куделко
Как и за что бизнесмен из Литвы отсидел 3 года в российском СИЗО  (89)
После того, как на дороге образовалась яма – мэр обратился к горожанам
После того, как на дороге образовалась яма – мэр обратился к горожанам  (32)
Виктор Матизен: в России нарастает антикультурная реакция
Виктор Матизен: в России нарастает антикультурная реакция  (153)
Head Quaters of the Lietuvos geležinkeliai
"Литовская железная дорога" останавливает процесс выделения помощи  (3)
Опрос: взятку в Литве дают реже, чем два года назад
Опрос: взятку в Литве дают реже, чем два года назад  (34)
Литва проигрывает Польше в борьбе за украинских специалистов
Литва проигрывает Польше в борьбе за украинских специалистов  (59)
Еще одна странная сделка с Россией: заговорили об угрозе нацбезопасности
Еще одна странная сделка с Россией: заговорили об угрозе нацбезопасности  (145)
Центробанк: Литва из-за сокращения населения сталкивается с проблемами
Центробанк: Литва из-за сокращения населения сталкивается с проблемами  (75)
Свежие
Популярные
Литва

Жители Литвы выбрали человеком года президента Грибаускайте (375)

Жители Литвы выбрали человеком года президента Грибаускайте

Погода: Новый год принесет долгожданные перемены (5)

Погода: Новый год принесет долгожданные перемены

Нарушающих правила водителей на проспекте Гедиминаса ждут неприятности (3)

Eismas Gedimino prospekte

Трагедия в Вильнюсе: от менингококковой инфекции скончался годовалый ребенок (4)

Reanimacija

Министр обороны: Литва приобретёт боевые вертолёты (51)

Raimundas Karoblis
Dalia Grybauskaitė

Важнейшим событием года президент Литвы называет выборы в Сейм (53) 2 д

Давая оценку уходящему 2016 году, президент Литвы Даля Грибаускайте важнейшим событием для внутренней политики страны назвала прошедшие в октябре парламентские выборы.
Президент: пусть имя Литвы вызывает в наших сердцах чувство гордости

Президент: пусть имя Литвы вызывает в наших сердцах чувство гордости (72) 9 ч

Президент Даля Грибаускайте обратилась к жителям Литвы с новогодним поздравлением, в котором пожелала всем найти в себе много новых сил и радость жизни.
Naujųjų metų sutiktuvės Katedros aikštėje

С Новым 2017-ым годом! (46) 9 ч

Еще один год мы оставляем за символической временной чертой. Многое из того, что случилось с нами в 2016-ом с удовольствием заберем с собой в наступающий, будет и то, что предпочтем забыть, чтобы начать снова или продолжить без лишнего груза и напряжения.
Happy new years!

26 причин, по которым "ужасный високосный 2016-й год" на самом деле был не таким уж плохим (16) 16 ч

Теракты, войны, беженцы, санкции, тупые политики и ужасная погода, смерть любимых музыкантов и актеров, да еще и Новый год в ночь на воскресенье. Можно ли придумать год, который был бы хуже, чем 2016-й?
Slenkantis Gedimino pilies kalnas

Меняется место проведения церемонии поднятия флага (38) 17 ч

Традиционная церемония поднятия государственного флага, которая в Литве ежегодно проходит 1 января на горе Гедиминаса, в этом году состоится у подножия горы, рядом с памятником Гедиминасу, пишет lrt.lt.
Naujametiniai fejerverkai Australijoje

Мир встречает Новый 2017 год великолепными фейерверками (15) 17 ч

Сегодня весь мир встречает Новый - 2017 - год. Правда, одни встречают его раньше, другие - позже.
Seniavos kapinės Kaune

С Нового года ждут новшества в сфере похорон близких (24) 17 ч

С Нового года в Литве не будут выдавать бумажные свидетельства о рождении, смерти, браке или разводе. Поэтому, если умрет близкий, сейчас не нужно будет ехать в ЗАГС, пишет Vakarų ekspresas.
Policija

Поднимая бокал за Новый год, не забудьте, что вас ждет утром (8) 20 ч

Сколько раз вам доводилось слышать о том, что полиция ловит пьяных водителей? Сколько раз вы видели, как пьяный садится за руль? Сколько раз сами садились за руль, выпив? Полиция напоминает, что после Нового года недисциплинированным водителям придется худо.

Ждет безумная ночь, как не попасть впросак (19) 22 ч

В 2017 году будет меньше долгих выходных (9) 22 ч

В вильнюсском микрорайоне Фaбийонишкес пропало электричество (85) 1 д

Вильнюсцы недовольны: остается ехать в Каунас (50) 1 д

Синоптик: на следующей неделе ждет необычная ночь (2) 1 д

БольшеAрхив
Vitalija Vonžutaitė, Vytautas Gapšys, Viktoras Uspaskichas

Верховный суд: Партию труда следовало судить Бывшие лидеры осуждены обоснованно  (27) 1 д

Партию труда (ПТ) следовало судить в уголовном деле о двойной бухгалтерии, однако ответственность к ней применить уже нельзя, потому что вышел срок давности, объявил в пятницу Верховный суд Литвы (ВСЛ).

В первый день Нового года отмечают День литовского флага (44) 1 д

1 января по традиции вильнюсцев и гостей столицы приглашают на празднование Дня литовского флага. Это памятный день - 1 января 1919 года впервые на башне Гедиминаса был поднят литовский триколор.
emigracija

Только спустя 11 лет рассказали обо всем: есть другое лицо эмиграции (74)  2 д

Если попытаемся представить себе самые ужасные условия труда, то скорее всего они все равно не будут такими ужасными, в которых приходилось работать Юстасу (настоящие имя и фамилия редакции известны). В 18 лет он уехал из Литвы в Англию, где оказался в настоящем рабстве.
Цитата дня
"Мы никогда не можем быть уверены в том, что какой-то волк-одиночка или какой-то человек неясного ментального направления не совершит теракты. Давайте не будем забывать и гибридную войну. (...) Могут просто прикрываться терроризмом для осуществления определенных целей и планов именно с восточного направления".
Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис  (4)
pl.delfi.lt
Бизнес

В 2017 году из Европы в США можно будет долететь за 66 евро (26)

Norwegian Air Shuttle Boeingas Oslo (Gardermoen) oro uoste

Предприятия Эстонии и Финляндии очистят грунт в Клайпедском порту (8)

Предприятия Эстонии и Финляндии очистят грунт в Клайпедском порту

В следующем году ожидается прорыв на газовом рынке (67)

LNG Terminal
Moteris apsipirkinėja

Экономисты: в 2017 году в Литве продолжится рост цен на товары и услуги (57) 1 д

Литовские экономисты полагают, что на фоне роста мировых цен на нефть и доходов людей в следующем году должны дорожать многие товары и услуги. Следствие этого процесса - рост инфляции. Прогнозируется, что она будет колебаться между 2% и 3%.
Lietuvos energija треть необходимого ей газа купит у Газпрома

Lietuvos energija треть необходимого ей газа купит у "Газпрома" (92)  1 д

Литовская группа энергетических предприятий Lietuvos energija и российский концерн "Газпром" договорились о купле-продаже газа в 2017 году.
Skelbimų portalai

Спор владельцев "15min" с Антимонопольной службой будет решаться в суде (5) 1 д

4 января 2017 года в Вильнюсском окружном административном суде будут рассматривать дело, исход которого решит, ситуацию на рынке квалифицированных объявлений. Eesti Meedia, которой принадлежит портал 15min.lt оспорила решение Антимонопольной службы, согласно которому действия компании на рынке повлияли на концентрацию на рынке, несмотря на то, что потребители уже высказали свои замечания о скачке цен на объявления на сайтах.
В FB рассказывают о баснословных ценах на гостиницы в новогоднюю ночь

В FB рассказывают о баснословных ценах на гостиницы в новогоднюю ночь (16) 1 д

Может ли быть, что комнаты в литовских гостиницах в новогоднюю ночь стоят тысячи евро? В фейсбуке распространяют фотографии с такими предложениями, однако, оказывается, что это технические ошибки или желание гостиниц показать, что все комнаты в них забронированы.
Европейцы недовольны ЕС, но повторять брекзит не хотят

Европейцы недовольны ЕС, но повторять "брекзит" не хотят (12) 1 д

Жители стран Европейского Союза разочарованы тем, в каком направлении развиваются их страны, однако идея и выходе из ЕС после "брекзита" не стала более популярной. Об этом свидетельствуют итоги социологического опроса, проведенного компанией WIN/Gallup International.
Литву в споре с Газпромом будет представлять Shearman & Sterling

Литву в споре с Газпромом будет представлять Shearman & Sterling (9)

Представлять Литву в споре относительно неблагоприятного для неё решения Стокгольмского арбитража по делу о переплате за газ российскому энергетическому концерну ГАЗПРОМ 1,4 млрд евро Министерство энергетики поручило одной из крупнейших адвокатских контор мира - американской Shearman &Sterling LLP, которая уже защищала интересы Литвы в арбитраже, что стоило почти 9 млн евро.
БольшеAрхив
После Нового года отоваривающихся в магазинах беспошлинной торговли ждут перемены

После Нового года отоваривающихся в магазинах беспошлинной торговли ждут перемены (11)

С начала следующего года в Литве вступают в силу установки, осуществляющие директиву ЕС. По этой причине изменится порядок торговли в магазинах беспошлинной торговли (дьюти-фри). Большая часть таких магазинов будет закрыта, а их работники - уволены.

Литву в споре с "Газпромом" будет представлять Shearman & Sterling (13)

Представлять Литву в споре по неблагоприятному для неё решению Стокгольмского арбитража по делу о переплате за газ российскому энергетическому концерну "ГАЗПРОМ" 1,4 млрд евро Министерство энергетики поручило одной из крупнейших адвокатских контор мира - американской Shearman&Sterling LLP, которая уже защищала интересы Литвы в арбитраже, что стоило почти 9 млн евро.
  • GBP
    0.856200
    0.0032
  • JPY
    123.4000
    1.3600
  • PLN
    4.410300
    -0.0038
  • RUB
    64.30000
    1.0440
  • USD
    1.054100
    0.0088
Калькулятор валют
ЧП и криминал

В Каунасском христианском роддоме прогремел взрыв (9)

Sprogimas Gyvybės langelyje

В Вильнюсе в полдень произошло ДТП (2)

В Вильнюсе в полдень произошло ДТП

Рейд в Вильнюсе в последнюю ночь старого года: 1 января одному из водителей грозила бы тюрьма (11)

Рейд в Вильнюсе в последнюю ночь старого года: 1 января одному из водителей грозила бы тюрьма
В Паневежисе ограблена бензоколонка

В Паневежисе ограблена бензоколонка (5) 20 ч

Угрожая оператору автозаправочной станции пистолетом, грабитель забрал 500 евро.
В пруду Кельмеского района обнаружили VW Passat с мертвым водителем

В пруду Кельмеского района обнаружили VW Passat с мертвым водителем (8) 1 д

30 декабря, в 14.30 ч., в Кельмеском районе, в пруду Вильбенай, в 20 м от берега обнаружили автомобиль VW Passat, на котором 26 декабря из дома в Кельме уехал и пропал Римантас Буткявичюс (1965 г.р.).
Miškas

Женщина закопала новорожденного в лесу (17) 2 д

Жительница Шяуляйского района не поехала в больницу, когда у нее начались роды. В больницу она попала после того, как начались послеродовые осложнения, и только тогда рассказала, куда пропал младенец.

В Вильнюсе пьяного отца подозревают в избиении младенца (4) 2 д

Ночью в Вильнюсе стреляли в кикбоксера (10)

Сотрудники "Арас" задержали подозреваемых в покушении на убийство (1)

БольшеAрхив
В Каунасском районе на хозпостройку упал дельтаплан

В Каунасском районе на хозпостройку упал дельтаплан (17)  

29 декабря, в 13.07 ч. спасателям сообщили о том, что в Каунасском районе, в деревне Гирининку II на крышу хозпостройки упал мотодельтаплан. Несчастье произошло на ул. Молкасё.

Удар по преступной группировке в Клайпеде: обнаружено свыше 3 млн пачек сигарет Подозреваемые в основном из Молдовы и Украины  (22)

На прошлой неделе сотрудники Криминальной службы Таможенного департамента (КСТ) на расположенных в Клайпедской свободной экономической зоне складах обнаружили свыше 3 млн пачек различных сигарет. Это самое большое количество задержанных в этом году контрабандных сигарет, сообщает КСТ.
ВКЛ - актуальное наследие

Несвижский костел: место уникальной усыпальницы Радзивиллов (534)

Фото nesvizh-zapovednik.by

В Вильнюсе открыта выставка о старинном роде ВКЛ Вышневецких (12)

В Вильнюсе открыта выставка о старинном роде ВКЛ Вышневецких

"Острые слова" короля Сигизмунда Августа о пармезане, или сыр в большой политике (4)

Острые слова короля Сигизмунда Августа о пармезане, или сыр в большой политике
БольшеAрхив
Сирийские власти и повстанцы договорились о прекращении огня
2:42 42
2016 gruodžio mėn. 30 d.

Сирийские власти и повстанцы договорились о прекращении огня

В Германии выросло число добровольно покидающих старну мигрантов
1:06 227
2016 gruodžio mėn. 30 d.

В Германии выросло число добровольно покидающих старну мигрантов

США высылают 35 российских дипломатов в связи с кибератаками
1:52 30
2016 gruodžio mėn. 30 d.

США высылают 35 российских дипломатов в связи с кибератаками

Украинская фабрика елочных игрушек готовится к Новому году
2:23 134
2016 gruodžio mėn. 27 d.

Украинская фабрика елочных игрушек готовится к Новому году

Самолет в Индии выкатился за пределы полосы
0:51 102
2016 gruodžio mėn. 27 d.

Самолет в Индии выкатился за пределы полосы

За рубежом

Лукашенко одобрил проект договора по Таможенному кодексу ЕАЭС (4)

Лукашенко одобрил проект договора по Таможенному кодексу ЕАЭС

Трамп похвалил Путина за решение повременить с контрмерами в ответ на высылку дипломатов из США (159)

D. Trumpas

СМИ сообщили об ударах российских самолетов по маршрутам поставки нефти в Сирии (27)

СМИ сообщили об ударах российских самолетов по маршрутам поставки нефти в Сирии

Автомобиль протаранил толпу людей в Хельсинки: это не теракт (6)

Helsinkis

Глава ВЭФ ратует за перезапуск отношений ЕС и РФ (38)

Davosas
Российские хакеры проникли в энергосистему США

Российские хакеры проникли в энергосистему США (37) 17 ч

В энергосистеме американского штата Вермонт был обнаружен код, который предположительно используют российские хакеры, пишет The Washington Post.
Rasulas Mirzajevas

В Москве совершено нападение на борца Расула Мирзаева (14) 19 ч

Известный боец смешанных единоборств Расул Мирзаев подвергся нападению в ночь на субботу на юге Москвы.
Прогноз от Financial Times на 2017 год — по Brexit, Трампу, Сирии и нефти

Прогноз от Financial Times на 2017 год — по Brexit, Трампу, Сирии и нефти (21) 19 ч

Редакция издания Financial Times дает свой прогноз на 2017 год на самые насущные вопросы современного мира — Brexit, ситуация в Сирии, ИГИЛ и цены на нефть.
Londono policijos pareigūnai

Центр Лондона перегородили бетонными барьерами для предотвращения терактов на грузовиках (4) 20 ч

В столице Великобритании Лондоне в канун празднования Нового года появилось рекордное количество бетонных барьеров на улицах. Как сообщает Sky News, эти меры должны сократить возможности для террористов-подражателей на грузовиках, которые могут планировать атаки подобные берлинской. Накануне стало известно, что проблема терроризма станет одной из ключевых тем в новогоднем поздравлении канцлера Германии Ангелы Меркель.
Irako sostinėje Bagdade įvykdyti sprogdinimai

В результате взрыва в центре Багдада погибли 18 человек (1) 20 ч

В результате взрыва в центре Багдада погибли по меньше мере 18 человек, еще 43 пострадали. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на сообщение властей.

Сноудена нашли в списке людей, просивших помилования у Обамы (6) 21 ч

В Праге обезвредили угрожавшего взорвать самолет поляка (6) 21 ч

Меркель посвятила новогоднее обращение проблемам ЕC и мерам борьбы с терроризмом (22) 23 ч

БольшеAрхив
ПОРТАЛЫ DELFI
DELFI в Латвии
Политика
Общество
Бизнес
ЧП и криминал
DELFI в Эстонии
Политика
Общество
Экономика
Происшествия
DELFI в Украине
Политика
Общество
ЧП и криминал
Шоу-Biz
Woman
СПЕКТР
Плохой «Санта». 2017 год в Стамбуле начался с теракта в клубе с десятками убитых и раненых
Двенадцать дней одного года. Тревожный 2016-й в материалах «Спектра»
«Санта-Клаусы» расстреляли ночной клуб в Стамбуле (ВИДЕО) — и другие события первого дня 2017
Спорт

На лечение Шумахера потрачено 16 млн евро за три года

Mickas Schumacheris

Китайский клуб предложил Роналду 100 млн евро, а "Реалу" — 300 млн

Cristiano Ronaldo

Серена Уильямс выйдет замуж (7)

Серена Уильямс выйдет замуж
Gianni Infantino

ФИФА применит санкции в случае подтверждения допинга в российском футболе (2)

Если обвинения в употреблении допинга российскими футболистами и сокрытии этого чиновниками подтвердятся, ФИФА и УЕФА применят санкции в отношении России, заявил Джанни Инфантино.
Carlosas Tevezas

Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком мира

32-летний аргентинский нападающий Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира после перехода в китайский "Шанхай Шэньхуа", сообщает Daily Mail.
Экс-первая ракетка мира Ана Иванович объявила о завершении карьеры

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович объявила о завершении карьеры

Известная сербская теннисистка Ана Иванович объявила о завершении карьеры. Свое решение экс-первая ракетка мира и одна из самых красивых теннисисток современности объяснила хроническими физическими проблемами, больше не позволяющими ей выступать на высоком уровне.
Мужчина сумел доказать дочери существование Санта-Клауса

Мужчина сумел доказать дочери существование Санта-Клауса (2)

Пользователь YouTube Михал Могила (Michał Mogiła) опубликовал видео, которое снял для своей засомневавшейся в существовании Санта-Клауса шестилетней дочери, пишет Vijesti.
БольшеAрхив
Пока аргентинский футболист Тевес женился, обокрали его дом

Пока аргентинский футболист Тевес женился, обокрали его дом

Известный аргентинский футболист Карлос Тевес в прошедшие выходные сыграл свадьбу с Ванессой Мансиллой. С невестой Тевес знаком с 13-летнего возраста. Правда, неприятное известие заставило Карлоса прервать медовый месяц, сообщает Ole.

СМИ: главный скандал года - допинговый "сговор" в России (4)

"Это был институциональный сговор", - сказала и.о. гендиректора РУСАДА о жульнических схемах, применявшихся в российском спорте. Власти сменили тон, желая помириться с глобальными антидопинговыми регуляторами.
Погода
Синоптик: этот морозец еще ничто по сравнению с грядущими холодами Синоптик: этот морозец еще ничто по сравнению с грядущими холодами  (9)
Cегодня
Завтра
Послезавтра
Вильнюс  
Каунас
-1°
Клайпеда
Шяуляй
Паневежис
Гороскопы
Именины: 
Григорий, Илия, Тимофей, Sirtautas, Mirga, Bronislovas, Bronislava
Шоу-парк

Киркоров снял новогодний номер почти ценой жизни (12)

Киркоров снял новогодний номер почти ценой жизни

Власти Польши выкупили "Даму с горностаем" Леонардо да Винчи

Власти Польши выкупили Даму с горностаем Леонардо да Винчи

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись (2)

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись

Почему инфекции менее опасны для женщин (4)

Почему инфекции менее опасны для женщин

Дочь Веры Брежневой изменилась до неузнаваемости (3)

Дочь Веры Брежневой изменилась до неузнаваемости
Божена Рынска

Божена Рынска грубо обозвала россиян (90)

Ksenija Sobčak

Виторган обнародовал имя сына от Собчак (9)

Стали известны главные наследники Джорджа Майкла

Стали известны главные наследники Джорджа Майкла

34-летняя Анна Седокова беременна третьим ребенком

34-летняя Анна Седокова беременна третьим ребенком (2)

ВВС представила свою версию Топ-10 фильмов 2016 года

ВВС представила свою версию Топ-10 фильмов 2016 года

СМИ опять решили, что Адель вышла замуж

СМИ опять решили, что Адель вышла замуж

Aktorė Carrie Fisher

Муж-гей, бабушка из России и передозировки: семь неизвестных фактов о Кэрри Фишер (3)

Оригинальный новогодний десерт от Елены Воробей

Оригинальный новогодний десерт от Елены Воробей (1)

ВИДЕО: Белорусский каскадер повторил эпический шпагат Ван Дамма

ВИДЕО: Белорусский каскадер повторил "эпический шпагат" Ван Дамма (6)

Сергей Безруков впервые откровенно рассказал о своих детях

Сергей Безруков впервые откровенно рассказал о своих детях (3)

Пугачева: на Новый год - жареные огурцы и ни грамма водки

Пугачева: на Новый год - жареные огурцы и ни грамма водки (4)

Scarlett Johansson

Скарлетт Йоханссон возглавила список самых "кассовых" актеров года

Куценко отказался озвучивать Бэтмена из-за критики фанатов супергероя

Куценко отказался озвучивать Бэтмена из-за критики фанатов супергероя

Debbie Reynolds (kairėje) ir Carrie Fisher

После смерти дочери скончалась мать актрисы Кэрри Фишер

БольшеAрхив
Facebook друзья
Rambler's Top100