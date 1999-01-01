Охват угроз меняется и главной мишенью становятся Европейский Союз (ЕС) и НАТО, сказал после выездного заседания в Департаменте госбезопасности (ДГБ) председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас.
Политики Союза отечества-Христианских демократов Литвы назвали одного возможного кандидата на президентские выборы 2019 года. Во время дебатов, которые состоялись в библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса, депутат Миколас Маяускас сказал, что его фаворит - Ингрида Шимоните.
После публикации на DELFI генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис указал возобновить расследование в связи с нанесением тяжелых увечий мальчику из Вилкавишкского района. Выясняется, что отчиму ребенка удалось убедить правоохрану и экспертов в том, что следы на теле появились в результате приведения в чувство поперхнувшегося ребенка.
Совместное предприятие трех стран Балтии, координирующее проект железной дороги европейской колеи Rail Baltica, ищет консультантов, которые провели бы исследование возможностей повышения скорости поездов на уже проложенном участке железной дороги от Каунаса до литовско-польской границы.
В Евросоюзе будет установлен ценовой потолок оптовых цен роуминга мобильной связи, сообщает Euractiv.com. Достигнутое 31 января соглашение устранило последний барьер для отмены платы за звонки и sms-сообщения за границей.
Для того чтобы расширить возможности крестьян выращивать разные полевые культуры, традиционный список было решено пополнить местными сортами конопли, соевых и садовых бобов, говорится в сообщении Министерства земледелия Латвии.
В Вильнюсе с места ДТП сбежал нетрезвый водитель, однако увидевшие это граждане заставили его вернуться назад. У очевидцев ДТП сразу же возникло подозрение, что водитель пьян, поэтому делает странные маневры.
Судья Ленинского районного суда Кирова предложил применить меру пресечения к Алексею Навальному и Петру Офицерову в виде подписки о невыезде из за ненадлежащего поведения, передает корреспондент Дождя из зала суда.
Журналиста Сергея Лойко и белорусского фотографа Александра Васюковича вызвали в Следственное управление Следственного комитета РФ по Москве из-за открывшейся осенью прошлого года в Сахаровском центре их выставки, посвященной войне на Украине, сообщает радио "Свобода".
Олимпийский чемпион зимней Олимпиады-2014 в Сочи российский бобслеист Дмитрий Труненков дисквалифицирован на четырехлетний срок за нарушение антидопинговых правил, сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Исполком Международного паралимпийского комитета (IPC) не разрешил российским паралимпийцам участвовать в отборе к зимним Играм 2018 года, которые примет южнокорейский Пхенчхан, сообщает сайт Паралимпийского комитета России (ПКР).
Легкоатлетка Юлия Степанова, на информации которой о применении допинга в России базировались обвинения немецкого телеканала ARD и впоследствии Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявила о нежелании возвращаться в Россию, сообщает Associated Press.