"Я не хотел прятаться за чью-то спину", - сказал бывший советник министра здравоохранения Артурас Мажримас, объясняя, почему он по собственному желанию ушел с занимаемого поста, пишет Lietuvos sveikata.
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис выразил надежду на то, что на Трехстороннем совете удастся договориться об отпуске в 22, а не 20 рабочих дней. Глава правительства подчеркнул, что это важно для благосостояния общества и борьбы с насилием в семье.
Похороны жестоко убитого 4-летнего мальчика должно оплатить государство, а не бабушка ребенка. Так считает депутат Юстас Джюгялис – он намерен выяснить с правлением парламента возможность похоронить ребенка на деньги государства, он также организовал сбор средств в помощь бабушке покойного.
После смерти избитого в Кедайняй отчимом 4-летнего мальчика на странице матери ребенка в Facebook жители Литвы изливают свое возмущение и злобу. Рассерженные жители даже неанонимно призывают к насилию и расправе.
Не удивляйтесь, если вы приехали в центр Киева на своем автомобиле с литовскими регистрационными номерами, а вам предложат уезжать, откуда приехали. С такой ситуацией столкнулся глава компании Varanas, которая управляет Каунасским авторынком, Валентинас Науянис.
Глава литовского филиала совместной компании Балтийских стран RB Rail Артурас Вилимас надеется, что в связи со сменой руководства министерства коммуникаций и транспорта и литовской ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai, проект европейской железнодорожной колеи Rail Baltica будет реализован быстрее.
По данным компании Hanner, в 2016 году средняя цена на квадратный метр жилья на столичном рынке увеличилась на 6,8% и составляла 1417 евро/м2 – эта цена по-прежнему была на 28% ниже, чем х декабре 2007 года.
Американская компания Devbridge Group, предоставляющая услуги программирования, 27 января открыла в Вильнюсе свой офис, в котором будут работать больше 200 специалистов в сфере информационных технологий.
В Литве начали действовать визы для стартапов, которые могут получить иностранцы, намеревающиеся учредить в Литве новые занимающиеся сферой технологий предприятия или предприятия важные для развития экономики страны.
Немецкая сеть Lidl, открывшая первые магазины в Литве в июне прошлого года и купившая сердца жителей бананами по 0,66 евро/кг, намерена продолжать борьбу за высокое место на розничном рынке. Правда, покупатели уже замечают перемены в магазинах этой сети.
Действующие в Литве коммерческие банки при совместном сотрудничестве создали новый способ идентификации клиентов, который позволит им пользоваться услугами э-банкинга. В первом квартале этого года новшество - приложение Smart-ID - своим клиентам предложат банки SEB и Swedbank.
На сайте британского Парламента, где подаются официальные обращения для рассмотрения депутатами и правительством, опубликован текст новой петиции, которая призывает запретить президенту Дональду Трампу въезд в страну в рамках государственного визита, когда глава иностранного государства принимается королевой.
Иран запретит въезд американцам в ответ на отказ США пускать в страну граждан Ирана, Сирии, Ирака, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Когда иранцы введут запрет, в министерстве иностранных дел не уточнили. Об этом пишет Meduza.io.
В декабре 2016 года были арестованы по подозрению в государственной измене два сотрудника ФСБ и менеджер «Лаборатории Касперского». Об этом стало известно из разных источников, официальных сведений о деле нет; по некоторым данным, один из задержанных — бывший хакер, а вся группа, возможно, получала деньги от иностранной организации. Есть версия, также неподтвержденная, что сотрудники ФСБ имеют отношение ко взломам переписки высокопоставленных чиновников, ответственность за которые брала на себя хакерская группа «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай»). «Медуза» рассказывает, что — и из каких источников — известно о задержании сотрудников ФСБ.
В чемпионате НХЛ капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в матче против "Нью-Джерси" (5:2) набрал 2 (1+1) очка. Россиянин забросил 548-ю шайбу в регулярных чемпионатах и теперь делит 28-е место в истории лиги с Мишелем Гуле.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах переиграл своего соотечественника Стэна Вавринку и в 28-й раз в карьере (рекорд всех времен) сыграет в финале на турнирах "Большого шлема".
Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение россиян Александра Легкова и Евгения Белова из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.