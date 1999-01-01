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Скандал вокруг реконструкции Вильнюсского дворца концертов и спорта (13)

Глава МИД Литвы об Украине: ситуация вернулась на уровень 2014 года

Глава МИД Литвы об Украине: ситуация вернулась на уровень 2014 года (129)

Cтраны Балтии отгораживаются от России двухметровыми заборами

Cтраны Балтии отгораживаются от России двухметровыми заборамисигнал "зеленым человечкам" (98)

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Лукашенко: я литовцам говорю: зачем вы воюете против нас? (69)

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Появление Килдишене в пальто от Статкявичюса задало задачу (54)

Российский Альфа-Банк пытается взыскать c литовского бизнeсмена 14,4 млн. евро

Российский "Альфа-Банк" пытается взыскать c литовского бизнeсмена 14,4 млн. евро (15)

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Расторгнут брак Успасских и Блажите

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Истек срок действия старых водительских удостоверений: тысячи водителей их не поменяли

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Осколки. Жизнь в непризнанных ДНР и ЛНР: чисто, но бедно  (23)
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Лукашенко: я литовцам говорю: зачем вы воюете против нас? (69) 8 ч

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Литва политизирует вопрос о строительстве БелАЭС.
Один кричит, другой молчит. Отношения Минска и Москвы переходят в острую фазу непонимания

Один кричит, другой молчит. Отношения Минска и Москвы переходят в острую фазу непонимания (102) 10 ч

Отношения России и Беларуси на фоне не улаженных моментов в сфере нефтегазовых договоренностей и действий России по установлению пограничной зоны на границе с Беларусью переходят в более острую фазу непонимания между странами. Так считают литовский и белорусский эксперты, к которым DELFI обратился за комментарием сложившейся ситуации.
Погода: зима снова даст знать о себе

Погода: зима снова даст знать о себе 11 ч

В ближайшее время сохранится похожая погода. Более серьезные перемены прогнозируют в воскресенье ночью, похолодает, а днем во многих районах выглянет солнце. На следующей неделе вернутся холода. Снова вспомним, что такое настоящая зима.
Появление Килдишене в пальто от Статкявичюса задало задачу

Появление Килдишене в пальто от Статкявичюса задало задачу (54) 12 ч

Представитель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Грета Килдишене, которая отказалась от депутатского мандата, на последнее заседание Главизбиркома (ГИК) приехала в пальто из новой коллекции дизайнера Юозаса Статкявичюса.
Cтраны Балтии отгораживаются от России двухметровыми заборами

Cтраны Балтии отгораживаются от России двухметровыми заборами сигнал "зеленым человечкам"  (98) 11 ч

Эстония, Латвия и Литва укрепляют границу с РФ, возводя на ней заборы и проволочные заграждения. Почему их решили строить, во сколько это обойдется и какова реакция на эти планы - в материале DW.
Расторгнут брак Успасских и Блажите

Расторгнут брак Успасских и Блажите (7) 13 ч

Европарламентарий Виктор Успасских и предприниматель Йоланта Блажите – больше не супруги: Вильнюсский участковый суд расторг брак, заключенный больше 26 лет назад.
Глава МИД Литвы об Украине: ситуация вернулась на уровень 2014 года

Глава МИД Литвы об Украине: ситуация вернулась на уровень 2014 года (129) 15 ч

Положение на Украине в последнее время похоже на ситуацию в 2014 году, когда шли самые активные боевые действия, говорит литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
Внеочередная сессия Сейма Литвы по вопросам защиты детей созывается 14 февраля

Внеочередная сессия Сейма Литвы по вопросам защиты детей созывается 14 февраля (2) 16 ч

Правление Сейма Литвы 14 февраля созывает внеочередную сессию, на повестке дня которой - вопросы, связанные с защитой прав ребенка.

Атташе Литвы по обороне в России будет назначен Монтвила (18) 1 д

За грубые нарушения уволен глава "Аэронавигации" (9) 1 д

Гору Гедиминаса откроют позже, чем планировалось (32) 1 д

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Представлены модели скульптуры для Лукишкской площади (50) 1 д

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Подозреваемые представили новые версии убийства 4-летнего мальчика

Подозреваемые представили новые версии убийства 4-летнего мальчика (16) 1 д

Ранее мать покойного 4-летнего мальчика Моника К. защищала своего сожителя Гедиминаса Контяниса, сейчас ее позиция изменилась. Другую версию представил и Контянис. Они обвиняют друг друга. Правда, роль главного палача приписывается Контянису.

Россия решила прекратить переговоры с Литвой (135) 1 д

Россия готовится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Она надеялась, что пассажирский поезд Калининград-Москва быстрее доедет до конечной точки, за счет того, что литовские пограничники и таможенники будут проверять пассажиров во время движения поезда, однако переговоры по этому вопросу затянулись, сообщает Lietuvos žinios.
Погода: на следующей неделе вернется стужа

Погода: на следующей неделе вернется стужа (1) 1 д

Во второй половине недели ожидается небольшой мороз, будет пасмурно, местами небольшой снег. В выходные также будет пасмурно, понемногу будет становиться холоднее. На следующей неделе вернется стужа.
Цитата дня
"Как мне кажется, в том, что касается и НАТО, и ЕС очень серьезным фактором будет позиция Берлина и Парижа, потому что если нынешняя политика американской администрации приведет к большей консолидации ЕС на базе осознания общих интересов, связанных с безопасностью и обороной, то это будет содействовать и укреплению натовских структур. Поэтому, мне кажется, что для Балтийских стран в этом отношении наступает время активной дипломатии"
Журналист Константин Эггерт  (1)
pl.delfi.lt
Бизнес

Неутешительный прогноз: продукты будут дорожать еще быстрее (56)

Неутешительный прогноз: продукты будут дорожать еще быстрее

Прототип литовского электроавтобуса появится уже весной этого года (29)

Permatomą elektrinį troleibusą-autobusą Dancer įmonė Vėjo projektai pristatė praeitą pavasarį

В Польшу – не только за продуктами: сравнили цены на стройматериалы (28)

Sports Palace

Скандал вокруг реконструкции Вильнюсского дворца концертов и спорта (13) 8 ч

Поскольку правоохранительные органы предоставили информацию о возможных проявлениях коррупции на состоявшемся конкурсе подрядчика реконструкции Вильнюсского дворца концертов и спорта, имущественный банк Turto bankas прекратил переговоры с его победителем - консорциумом компании Irdaiva.
Российский Альфа-Банк пытается взыскать c литовского бизнeсмена 14,4 млн. евро

Российский "Альфа-Банк" пытается взыскать c литовского бизнeсмена 14,4 млн. евро (15) 10 ч

Российский коммерческий банк "Альфа-Банк" стремится востребовать с одного из самых богатых литовских бизнесменов, акционера группы компаний по производству удобрений, кормов, сахара и индюшатины Arvi Видмантаса Кучинскаса 14,431 млн. евро.
Стрельба в отеле Таллина: воры в законе из Грузии пробуют обосноваться в Эстонии

Стрельба в отеле Таллина: "воры в законе" из Грузии пробуют "обосноваться" в Эстонии (28) 14 ч

2 февраля в центре столицы Эстонии, в отеле Metropol случилась перестрелка.
За год цены на промпродукцию выросли в Литве и Эстонии

За год цены на промпродукцию выросли в Литве и Эстонии (7) 1 д

За год цены на промышленную продукцию в странах Балтии росли в Литве и Эстонии, а в Латвии они снизились, сообщил Евростат.
Эмигрант сравнил цены на продукты в литовском и ирландском Lidl

Эмигрант сравнил цены на продукты в литовском и ирландском Lidl (81) 1 д

Эгис, который ненадолго вернулся в Литву из Ирландии, пришел в ужас от цен на некоторые продукты в литовских магазинах. Вернувшись в предместье Дублина, где живет на данный момент, он не поленился и сфотографировал цены на продукты в ирландском магазине сети Lidl.
Глава промышленников Литвы предлагает значительно увеличить выплаты родителям

Глава промышленников Литвы предлагает значительно увеличить выплаты родителям (21) 1 д

Литовская демография - главный вызов, с которым сталкивается Литва, считает президент Литовской конфедерации промышленников Робертас Даргис. Он сказал, что нужно в скорейшем времени принять решение о предоставлении родителям такой же помощи, как в Польше.
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Опрос: Brexit не повлияет негативно на большинство литовских компаний

Опрос: Brexit не повлияет негативно на большинство литовских компаний (13) 1 д

Основная часть литовских компаний не должна пострадать в связи с выходом Великобритании из Евросоюза, однако сократилось число предприятий, желающих расширить бизнес, свидетельствует опрос, проведенный Банком Литвы (Центробанком, БЛ).

Будет изучена возможность увеличения скорости на участке Rail Baltica от Каунаса до Польши (12)

Совместное предприятие трех стран Балтии, координирующее проект железной дороги европейской колеи Rail Baltica, ищет консультантов, которые провели бы исследование возможностей повышения скорости поездов на уже проложенном участке железной дороги от Каунаса до литовско-польской границы.
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ЧП и криминал

Сообщившая о насилии матери девушка оказалась в доме опеки (18)

Сообщившая о насилии матери девушка оказалась в доме опеки

Бывший мэр Каунаса Шустаускас в Вильнюсе попал под автомобиль (20)

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Действует ли новый закон? В январе остановили больше 200 пьяных водителей (1)

Действует ли новый закон? В январе остановили больше 200 пьяных водителей
Россия выдала Литве подозреваемого в убийстве мужчину

Россия выдала Литве подозреваемого в убийстве мужчину (7) 1 д

Обвиняемый в убийстве житель Зарасай, который пять лет прятался в России, был передан литовским правоохранительным органам. По данным дела, окончившийся смертью конфликт произошел из-за денег.
В Мажейкяйской больнице скончалась девочка, отравившаяся лекарствами

В Мажейкяйской больнице скончалась девочка, отравившаяся лекарствами (4) 1 д

Мажейкяйские врачи несколько часов боролись за жизнь девочки, к сожалению, спасти ее не удалось.
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В Мариямполе поступило сообщение о насилии над ребенком (7)

В Мариямполе социальный работник посетила стоявшую на учете семью и увидела, что у малолетней девочки под глазом - синяк. Об этом немедленно информировали полицию.

Социальные работники не приехали по вызову полиции в дом, где были трое малолетних детей (6)

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Глава Каунасской полиции о насилии над малолетними: это необычное дело (8)

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Вильнюсцы задержали и передали полиции пьяного водителя

Вильнюсцы задержали и передали полиции пьяного водителя (4)

В Вильнюсе с места ДТП сбежал нетрезвый водитель, однако увидевшие это граждане заставили его вернуться назад. У очевидцев ДТП сразу же возникло подозрение, что водитель пьян, поэтому делает странные маневры.

Литовские пограничники задержали незаконно перевозимую чеченскую семью (7)

Литовские пограничники задержали автомобиль, на котором гражданин России чеченской национальности незаконно перевозил попросившую убежища чеченскую семью.
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Несвижский костел: место уникальной усыпальницы Радзивиллов (911)

Фото nesvizh-zapovednik.by

В Вильнюсе открыта выставка о старинном роде ВКЛ Вышневецких (12)

В Вильнюсе открыта выставка о старинном роде ВКЛ Вышневецких

"Острые слова" короля Сигизмунда Августа о пармезане, или сыр в большой политике (4)

Острые слова короля Сигизмунда Августа о пармезане, или сыр в большой политике
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Жители пострадавшей от обстрелов Авдеевки остаются без электричества и воды
1:39 37
2017 vasario mėn. 3 d.

Жители пострадавшей от обстрелов Авдеевки остаются без электричества и воды

Переговоры в Минске прошли на фоне обстрелов Авдеевки
2:05 79
2017 vasario mėn. 2 d.

Переговоры в Минске прошли на фоне обстрелов Авдеевки

Танкисты армии США провели стрельбы в Польше в рамках совместных учений
1:43 68
2017 vasario mėn. 1 d.

Танкисты армии США провели стрельбы в Польше в рамках совместных учений

McDonald's откроет 50 новых ресторанов в России
1:04 641
2017 vasario mėn. 1 d.

McDonald's откроет 50 новых ресторанов в России

Эксперты подтвердили факт сотрудничества Леха Валенсы со спецслужбами
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2017 vasario mėn. 1 d.

Эксперты подтвердили факт сотрудничества Леха Валенсы со спецслужбами

За рубежом

Кремль ответил на обвинения Лукашенко в нарушении обязательств (8)

Кремль ответил на обвинения Лукашенко в нарушении обязательств

Дело "Кировлес-2": прокурор запросил для Навального пять лет условно (2)

Дело Кировлес-2: прокурор запросил для Навального пять лет условно

Украинские военные объяснили присутствие танков в Авдеевке (47)

Украинские военные объяснили присутствие танков в Авдеевке

В Париже втрое поднят налог на пустующие дома и квартиры (4)

В Париже втрое поднят налог на пустующие дома и квартиры

Канада: сотрудник монетного двора прятал золотые слитки в своем анусе (8)

Канада: сотрудник монетного двора прятал золотые слитки в своем анусе
Сухуми: безвизовый режим Шенгена для Грузии не коснется Абхазии

Сухуми: безвизовый режим Шенгена для Грузии не коснется Абхазии (8) 10 ч

Министерство иностранных дел де-факто отколовшейся от Грузии Абхазии заявило, что принятое накануне решение Европарламента об отмене визового режима для граждан Грузии не касается граждан Абхазии.
РПЦ рассказала о запуске православного мессенджера

РПЦ рассказала о запуске православного мессенджера (10) 10 ч

Проект «Правжизнь.рф» выпустил мессенджер «Правжизнь Телеграмм», сообщается на сайте Русской православной церкви.
Prie Paryžiaus Luvro muziejaus pašautas ginkluotas vyras

У входа в Лувр военный открыл огонь по человеку с мачете 11 ч

Французский военнослужащий, стоящий на охране Лувра, открыл огонь по мужчине с ножом. Сообщается, что мужчина напал на солдата и успел ранить его в голову. При этом он выкрикивал "Аллах акбар".
Aleksandras Duginas

СМИ: "путинский Распутин" Дугин стал посредником Кремля (16) 11 ч

"Российский ультранационалист, которого издание Breitbart News под началом Стива Бэннона (ныне главного стратега президента Трампа) прозвало "путинским Распутиным", неожиданно сделался внешнеполитическим "посредником" для Кремля", - утверждают журналисты Bloomberg Генри Мейер и Онур Ант.
Лукашенко заявил, что независимость Беларуси дороже, чем российская нефть

Лукашенко заявил, что независимость Беларуси дороже, чем российская нефть (72) 13 ч

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 3 февраля, во время встречи "Большой разговор с президентом" заявил, что его страна может обойтись без российской нефти. Белорусский лидер пояснил, что свобода и независимость важнее.

Захарова обвинила Киев в нарушении Женевской конвенции (31) 15 ч

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Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард завершил карьеру

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Самый быстрый человек мира обозначил сроки завершения карьеры

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Сборная России с Невским на рукаве проиграла шведам на ЧМ по бенди
Овечкин угодил шайбой судье в лицо и опередил Гретцки

Овечкин угодил шайбой судье в лицо и опередил Гретцки (1) 1 д

В матче регулярного чемпионата НХЛ между клубами "Вашингтон Кэпиталс" и "Бостон Брюинс" не без участия Александра Овечкина досталось главного арбитру встречи Гаррету Ранку.
Aleksandras Povetkinas

Допинг-проба боксера Поветкина оказалась положительной (5) 1 д

Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. В декабре прошлого года Всемирный боксерский совет из-за положительной допинг-пробы Поветкина отозвал разрешение на бой между ним и канадцем Бермейном Стиверном.
Прекрасные голы Суареса и Месси обеспечили победу Барселоны в Мадриде

Прекрасные голы Суареса и Месси обеспечили победу "Барселоны" в Мадриде 1 д

В среду, 1 февраля, в Мадриде прошел первый матч полуфинала Кубка Испании по футболу, в котором встретились "Атлетико" и "Барселона".
Брызгалов задал звездам НХЛ простой математический пример

Брызгалов задал звездам НХЛ простой математический пример

Известный российский вратарь Илья Брызгалов во время звездного уик-энда, завершившегося в Лос-Анджелесе, успел поработать в качестве телевизионного репортера и взять несколько флеш-интервью у приглашенных на "Матч звезд НХЛ" игроков.
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Женская эстафетная команда России лишена медалей Игр в Лондоне

Женская эстафетная команда России лишена медалей Игр в Лондоне (6)

Международный олимпийский комитет лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4х400 метров, сообщает пресс-служба организации.

Джокович на личном самолете подвез российского теннисиста на матч против сербов

Один из лучших теннисистов современности серб Новак Джокович доставил на личном самолете российского теннисиста Даниила Медведева к месту проведения матча Кубка Дэвиса в сербском Нише, сообщает аккаунт Федерации тенниса России (ФТР) в Facebook.
Погода
Синоптик: этот морозец еще ничто по сравнению с грядущими холодами Синоптик: этот морозец еще ничто по сравнению с грядущими холодами  (10)
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Шоу-парк

Лоза прошелся по Ивану Урганту (8)

Лоза прошелся по Ивану Урганту

В Вильнюсе - выставка, лекции и благовония из Омана (4)

В Вильнюсе - выставка, лекции и благовония из Омана

На концерт ВИА Гры продали лишь 31 билет (3)

На концерт ВИА Гры продали лишь 31 билет

Фото беременной Бейонсе поставило рекорд по количеству лайков

Фото беременной Бейонсе поставило рекорд по количеству лайков

ФОТО: Райский уголок, где семейство Кардашьян проводит отпуск (1)

ФОТО: Райский уголок, где семейство Кардашьян проводит отпуск
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Папарацци сфотографировали держащихся за руки принца Гарри и Меган Маркл (3)

Суд отклонил иск Мелании Трамп из-за статьи Daily Mail о ее работе в эскорте

Суд отклонил иск Мелании Трамп из-за статьи Daily Mail о ее работе в эскорте (1)

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Ольга Бузова вернула девичью фамилию (3)

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Depeche Mode выпустили первый сингл нового альбома

Учитель пожалуется в Генпрокуратуру на Поклонскую

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В Литве снова выступит Трио - Ганелин, Тарасов, Чекасин

В Литве снова выступит "Трио" - Ганелин, Тарасов, Чекасин (3)

Žana Friskė

Малолетнего сына Фриске привлекли к суду (6)

Дочь Обамы устроилась на работу в голливудскую кинокомпанию

Дочь Обамы устроилась на работу в голливудскую кинокомпанию (5)

Певица Нюша впервые откровенно рассказала о своем женихе

Певица Нюша впервые откровенно рассказала о своем женихе (1)

Andrejus Aršavinas

В "Кайрате" опровергли сообщение о рождении у Аршавина четвертого ребенка (1)

Симптомы розацеа устранит... лекарство от насморка

Симптомы розацеа устранит... лекарство от насморка

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