Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс выразил беспокойство в связи с тем, что эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на минувшей неделе заявили, что Республика Беларусь должным образом учла угрозы, которые могут возникнуть для Белорусской АЭС (БАЭС).
Поздно вечером в среду в эпицентре скандала оказался известный литовский режиссер Эмилис Веливис. Охранники одного из находящегося в центре Вильнюса ресторана не справились с буйным посетителем и вызвали полицию. Кстати, полиции также не удалось усмирить режиссера, в конечном итоге он был взят под стражу и закрыт в арестантской.
На пост председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) будет претендовать европарламентарий Зигмантас Бальчитис, его коллега по Европарламенту (ЕП) Вилия Блинкявичюте говорит, что, скорее всего, откажется выдвигаться на эту должность, потому что после получения важного поста председателя комитета ЕП сомневается в возможности совмещать его и высокий пост в партии.
Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на минувшей неделе не оценивали заботящие Литву вопросы по поводу Белорусской АЭС (БАЭС) в Островце, утверждает литовская Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ).
Ежегодно тысячи выпускников оканчивают школы в Литве. Часть молодежи сразу поступает в вузы, другие работают или путешествуют в поиске цели в жизни. Литовские работодатели приглашают молодежь без дипломов испытать свои силы в банковском деле, в гостиничном секторе или в секторе розничной торговли. Часть компаний западного капитала не скрывает: карьеру в них можно начать с низшей ступени, сказано в сообщении LITEXPO.
Вступившее в силу в России с прошлого года обязательное сертифицирование цемента вытеснило с этого рынка литовское предприятие по производству цемента Akmenes cementas, которое получало доходы от экспорта в Калининградскую область, а также других производителей цемента из стран - членов Евросоюза (ЕС).
Полиция просит у общества помощи в поисках женщины, которая родила и выбросила новорожденного в мусорный бак. О происшествии сообщили 20 января, труп младенца в помещении ЗАО Energesman был обнаружен в 19.30 ч. Труп был обнаружен на линии сортировки отходов.
Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова стать мусульманкой в ответ на ужесточение президентом Дональдом Трампом политики в отношении мигрантов. Об этом она написала в своем Twitter в среду, 25 января.
Британский фрегат HMS St Albans и три истребителя Typhoon сопровождают сопровождают российскую ударную группу во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" во время их прохождения вдоль берегов Британии через Ла-Манш.
В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии по теннису стали известны все полуфиналисты. Шестикратная чемпионка AusOpen американка Серена Уильямс обыграла британку Йоханну Конту и сделала очередной шаг к тому, чтобы вернуть себе звание первой ракетки мира.
На Открытом чемпионате Австралии в женском одиночном разряде завершила выступления последняя из российских теннисисток. Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале уступила экс-первой ракетке мира американке Винус Уильямс.
Многолетний промоутер и управляющий директор "Формулы-1" Берни Экклстоун покинул свой пост. Такое решение приняли новые владельцы гоночной серии — компания Liberty Media, сообщает Auto Motor und Sport.
В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии определились все участники четвертьфиналов. У женщин шестикратная чемпионка турнира американка Серена Уильямс в 1/8 финала переиграла чешку Барбору Стрыцову.