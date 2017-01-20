Молдова может аннулировать заключенное с ЕС соглашение об ассоциации для заключения "дорожной карты" сотрудничества с Евразийским союзом. Такое заявление в ходе недавнего визита в Москву сделал молдавский президент Игорь Додон. Реализовать такие планы (Молдова - парламентская республика) И.Додону будет трудно, тем не менее своими действиями он может повлиять на общий тон дискуссии.