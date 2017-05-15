Собянин обещал прислушаться к мнению москвичей о сносе пятиэтажек

"В ходе работы над проектом мнения москвичей будут максимально учтены", - обещал мэр.

В Москве в это воскресенье прошел митинг против программы сноса пятиэтажек в городе, на который пришли несколько тысяч человек. МВД оценило число участников в 5 тысяч человек, а организаторы - в 60 тысяч. По данным организации "Белый счетчик", митинг посетили более 20 тысяч человек.

Основным требованием демонстрантов был отказ от программы сноса пятиэтажек и отмена принятия соответствующего закона. Сам законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.

Выступающие на митинге муниципальные депутаты требовали также отставки Собянина и правительства Москвы. Этот лозунг подхватила и толпа, пришедшая на митинг.

О программе сноса пятиэтажек стало известно в конце февраля этого года. В начале мая были опубликованы списки домов, жители которых должны проголосовать за или против сноса. Голосование начнется 15 мая, по его итогам будет принято решение о включении дома в программу реновации.

В списках, помимо панельных "хрущевок", оказались кирпичные "сталинки" и даже дома, построенные до революции в России. При этом в программу не включены ветхие общежития.

Всего в списках оказалось 4566 домов.

В последние дни мэрия пытается идти на уступки жителям Москвы на фоне волны протестов и критики. В субботу Собянин внес в Мосгордуму постановление о дополнительных гарантиях для жителей сносимых домов.

Власти Москвы обещали дать жителям пятиэтажек возможность оспорить в суде решение о сносе их домов, хотя ранее законопроект запрещал это делать.

Кроме того, власти обещают предусмотреть возможность отказа от участия в программе на любом этапе, возможность получения равноценного жилья или денежной компенсации в случае, если жителей сносимых домов не устроит предлагаемый мэрией вариант.