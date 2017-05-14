Сотрудники полиции вывели политика Алексея Навального вместе с его семьей с митинга против сноса пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова в Москве, передает корреспондент "Дождя".

Навальный сообщает в твиттере, что его попросила подойти к сцене Юлия Галямина, однако он не планировал выступать.

Политик принял участие в митинге вместе с женой и сыном. По его словам, он выступал за свои интересы и интересы бабушки его жены, которая проживает в пятиэтажке на Преображенке (район Москвы).

"Изгои, которых выгнали даже с митинга! Человек 30 выводили. Захар малость расстроился, но сейчас все ок", - написал у себя в Twitter оппозиционный политик.

Изгои, которых выгнали даже с митинга! Человек 30 выводили. Захар малость расстроился, но сейчас все ок pic.twitter.com/UxnWNk7Nns— Alexey Navalny (@navalny) May 14, 2017

Ранее организаторы акции сообщили, что участников митинга начали задерживать. Кроме того, «ОВД-Инфо» сообщал, что был задержан один активист с плакатом.

В Москве 14 мая прошел согласованный митинг против проведения программы реновации. Его участники призывали выступить "против действий строительного лобби" и отправить в отставку мэра столицы России Москвы Сергея Собянина.

Около 20 000 человек вышли на протест

В митинге против сноса пятиэтажек в Москве поучаствовали почти 20 000 человек. Об этом сообщает объединение «Белый счетчик».

Согласно обнародованным ранее данным МВД, в митинге приняли участие пять тысяч человек. Организаторы заявили о том, что на акцию пришли 30 тысяч человек.

Митинг против программы реновации в Москве начался ранее в воскресенье, 14 мая, на проспекте Академика Сахарова. Выступавшие во время акции призвали выступить «против действий строительного лобби», а также отправить в отставку мэра столицы Сергея Собянина.

«ОВД-Инфо» сообщило о том, что на митинге задержан человек. Он рассказал изданию, что к нему подошли полицейские и без объяснений причин задержали. По его мнению, это произошло из-за содержания плаката, который он держал и на котором было написано, что увеличение Москвы на три миллиона является преступлением.