Навальный сообщает в твиттере, что его попросила подойти к сцене Юлия Галямина, однако он не планировал выступать.
Политик принял участие в митинге вместе с женой и сыном. По его словам, он выступал за свои интересы и интересы бабушки его жены, которая проживает в пятиэтажке на Преображенке (район Москвы).
"Изгои, которых выгнали даже с митинга! Человек 30 выводили. Захар малость расстроился, но сейчас все ок", - написал у себя в Twitter оппозиционный политик.
Изгои, которых выгнали даже с митинга! Человек 30 выводили. Захар малость расстроился, но сейчас все ок pic.twitter.com/UxnWNk7Nns— Alexey Navalny (@navalny) May 14, 2017
Ранее организаторы акции сообщили, что участников митинга начали задерживать. Кроме того, «ОВД-Инфо» сообщал, что был задержан один активист с плакатом.
В Москве 14 мая прошел согласованный митинг против проведения программы реновации. Его участники призывали выступить "против действий строительного лобби" и отправить в отставку мэра столицы России Москвы Сергея Собянина.
Около 20 000 человек вышли на протест
В митинге против сноса пятиэтажек в Москве поучаствовали почти 20 000 человек. Об этом сообщает объединение «Белый счетчик».
Согласно обнародованным ранее данным МВД, в митинге приняли участие пять тысяч человек. Организаторы заявили о том, что на акцию пришли 30 тысяч человек.
Митинг против программы реновации в Москве начался ранее в воскресенье, 14 мая, на проспекте Академика Сахарова. Выступавшие во время акции призвали выступить «против действий строительного лобби», а также отправить в отставку мэра столицы Сергея Собянина.
«ОВД-Инфо» сообщило о том, что на митинге задержан человек. Он рассказал изданию, что к нему подошли полицейские и без объяснений причин задержали. По его мнению, это произошло из-за содержания плаката, который он держал и на котором было написано, что увеличение Москвы на три миллиона является преступлением.
К 15:30 на митинг против реновации прошли 19,9 тыс. чел. Основной подсчет окончен. #нетреновации #БелыйСчётчик pic.twitter.com/0iaOYD7CKR— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) May 14, 2017
К 15:00 на митинг против реновации прошли 17,6 тыс. чел. #нетреновации #БелыйСчётчик pic.twitter.com/Guya7o4pa8— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) May 14, 2017
К 14:45 на митинг против реновации прошли 15,3 тыс. чел.
Людей за рамками ещё очень много. #нетреновации #БелыйСчётчик pic.twitter.com/ehaVQbwjHy— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) May 14, 2017