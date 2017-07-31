В Румынии объяснили отказ главы МИД лететь через Москву

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NEWSru.com
понедельник, 31 июля 2017 г. 10:46
Отказ министра иностранных дел Румынии Теодора Мелешкану от полета транзитом через Москву после инцидента с вице-премьером Дмитрием Рогозиным связан с изменением в расписании компании "Аэрофлот", а не с угрозами российского политика, сообщили в пресс-службе румынского внешнеполитического ведомства, пишет newsru.com
Teodoras Melescanu
© Reuters/Scanpix

"По причине того, что компания "Аэрофлот" изменила расписание полетов, министр не смог совершить пересадку (в Москве)", - говорится в заявлении, которое приводит РИА "Новости".

В МИД также уточнили, что "программа полета министра была определена заранее - еще до пятницы (когда произошел инцидент с Рогозиным), однако из-за изменения в расписании пересадку совершить не удалось". "Это и есть причина", - пояснили в пресс-службе.

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В министерстве также напомнили, что румынский министр находился с визитом в Казахстане.

В пятницу, 28 июля, визит Рогозина в Кишинев оказался сорван из-за отказа Румынии пустить самолет с российской делегацией на борту в свое воздушное пространство. Вице-премьер сообщил журналистам, что самолет также отказались принять на посадку в Будапеште. Власти стран объясняли отказ тем, что на борту находится "санкционная персона" - собственно, Рогозин. В итоге лайнер развернулся и полетел обратно в Минск, а из столицы Белоруссии Рогозин вернулся в Москву, пообещав ответить "гадам".

В субботу Рогозин заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что Россия примет персональные санкции в отношении лиц в Румынии и Венгрии, сорвавших визит российской делегации в Молдавию.

Рогозин также сообщил, что глава МИД Румынии Теодор Мелешкану, планировавший совершить в Москве транзитную пересадку, уже изменил свой маршрут, и связал это со своими угрозами.

NEWSru.com
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