Румыния развернула самолет, на котором Рогозин летел в Молдову

Румынские власти не дали ему пересечь воздушное пространство страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Молдавии Фарита Мухаметшина.

Как передает Интерфакс со ссылкой на молдавские интернет-ресурсы, опубликовавшие данные сайта Flightradar, Рогозин летел на самолете авиакомпании S7. Достигнув воздушного пространства Венгрии, самолет развернулся в сторону Москвы.

При этом корреспондент Интерфакса из кишиневского аэропорта передал, что регистрация пассажиров на рейс S7, который должен полететь в Москву, началась с опозданием в два часа. После начала регистрации на табло аэропорта в графе "Прилеты" появились данные о том, что рейс компании S7 из Москвы в Кишинев "перенаправлен".

Ранее сам Рогозин у себя в Твиттере написал, что Кишинев хотел отказать в прилете рейса российской делегации из Домодедово еще до вылета

Неудавшийся полет он прокомментировал так: "Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады".

Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады https://t.co/FC1C0wmBHp— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 28, 2017

Визит Рогозин в Молдову и Приднестровье был приурочен к мероприятиям по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре. В субботу он должен был встретиться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

Однако после согласования встречи министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы предложило российской делегации отменить визит, так как она якобы планирует прилететь на самолетах ВВС России.

Накануне, 27 июля, во въезде в Молдавию было отказано российским артистам Дмитрию Дунаеву и Ляйсан Мингазовой. В пресс-службе пограничной полиции Молдовы пояснили, что артистов не пустили, потому что они не указали цель визита.

Додон назвал произошедшее с артистами провокацией.



В 1992 году противостояние между Тирасполем и Кишиневом привело к вооруженному конфликту.