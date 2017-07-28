Румыния развернула самолет, на котором Рогозин летел в Молдову

 (116)
bbcrussian.com
пятница, 28 июля 2017 г. 16:16
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин не смог долететь до Кишинева на встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном. Румынские власти не дали ему пересечь воздушное пространство страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Молдове Фарита Мухаметшина.
Dmitry Rogozin
© RIA/Scanpix

Румынские власти не дали ему пересечь воздушное пространство страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Молдавии Фарита Мухаметшина.

Как передает Интерфакс со ссылкой на молдавские интернет-ресурсы, опубликовавшие данные сайта Flightradar, Рогозин летел на самолете авиакомпании S7. Достигнув воздушного пространства Венгрии, самолет развернулся в сторону Москвы.

При этом корреспондент Интерфакса из кишиневского аэропорта передал, что регистрация пассажиров на рейс S7, который должен полететь в Москву, началась с опозданием в два часа. После начала регистрации на табло аэропорта в графе "Прилеты" появились данные о том, что рейс компании S7 из Москвы в Кишинев "перенаправлен".

Ранее сам Рогозин у себя в Твиттере написал, что Кишинев хотел отказать в прилете рейса российской делегации из Домодедово еще до вылета

Неудавшийся полет он прокомментировал так: "Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады".

Визит Рогозин в Молдову и Приднестровье был приурочен к мероприятиям по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре. В субботу он должен был встретиться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

Однако после согласования встречи министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы предложило российской делегации отменить визит, так как она якобы планирует прилететь на самолетах ВВС России.

Накануне, 27 июля, во въезде в Молдавию было отказано российским артистам Дмитрию Дунаеву и Ляйсан Мингазовой. В пресс-службе пограничной полиции Молдовы пояснили, что артистов не пустили, потому что они не указали цель визита.

Додон назвал произошедшее с артистами провокацией.


В 1992 году противостояние между Тирасполем и Кишиневом привело к вооруженному конфликту.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Турбины Siemens в Крыму "модернизировали" (1)

Турбины Siemens в Крыму модернизировали
В российской компании "Технопромэкспорт" заявили, что не получали от германского концерна Siemens никаких официальных предложений по обратному выкупу турбинных установок, которые в итоге оказались в Крыму. Сами турбины "модернизировали" под другой проект.

Сгоревшую лондонскую высотку снесут к концу 2018 года

Сгоревшую лондонскую высотку снесут к концу 2018 года
Сгоревшая лондонская высотка Grenfell будет снесена к концу 2018 года, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на портал Express.

Румыния развернула самолет, на котором Рогозин летел в Молдову (116)

Dmitry Rogozin
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин не смог долететь до Кишинева на встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном. Румынские власти не дали ему пересечь воздушное пространство страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Молдове Фарита Мухаметшина.

Подача электроэнергии в Крым была полностью прекращена (10)

Подача электроэнергии в Крым была полностью прекращена
Подача электроэнергии в Крым в пятницу днем была полностью прекращена из-за аварии. Все четыре линии энергомоста, связывающие полуостров с материком, перестали работать. Крымские города и села остались без света.

Основатель Amazon стал самым богатым человеком в мире (2)

Naujųjų Kindle Fire pristatymas
Основатель компании Amazon Джефф Безос в четверг был признан самым богатым человеком в мире - он обошел в рейтинге миллиардеров Forbes основателя Microsoft Билла Гейтса.
Facebook друзья