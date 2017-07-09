В Латвии решили не начинать уголовное дело о высказывании депутата о "русских вшах"

ПБ приняла решение отказать в возбуждении уголовного дела, потому что в происшедшем не констатированы признаки преступления согласно Уголовному закону и Уголовно-процессуальному закону.

В то же время ПБ обращает внимание на то, что такие высказывания могут затрагивать определенную часть общества и не способствуют сплоченности.

19 мая 2017 года в издании "Национальные вести" была опубликована статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Адольфа Берзиньша: "Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно".

"И действительно, мы видим, что приехавшие в советское время русскоязычные хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают", — написал в статье Шноре.

Депутаты от партии "Согласие" Янис Адамсонс и Игорь Пименов считают, что эта статья содержит неэтичные, оскорбительные, направленные на разжигание ксенофобии и межнациональной розни утверждения и провокационные цитаты. Высказывания Шноре противоречат Конституции и кодексу этики, указывают депутаты от "Согласия".

С заявлением в правоохранительные органы в связи с высказываниями Шноре обратился политический активист Владимир Линдерман. В ПБ агентству LETA сообщили, что его заявление получено и будет рассмотрено.