В Латвии решили не начинать уголовное дело о высказывании депутата о "русских вшах"

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rus.DELFI.lv
воскресенье, 9 июля 2017 г. 14:50
Полиция безопасности (ПБ) Латвии решила не начинать уголовный процесс о высказываниях депутата от консервативной партии "Всё для Латвии!" — "Отечеству и свободе/ДННЛ"

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(VL-ТБ/ДННЛ) Эдвина Шноре о русских и вшах, сообщили агентству LETA в ПБ.
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ПБ приняла решение отказать в возбуждении уголовного дела, потому что в происшедшем не констатированы признаки преступления согласно Уголовному закону и Уголовно-процессуальному закону.

В то же время ПБ обращает внимание на то, что такие высказывания могут затрагивать определенную часть общества и не способствуют сплоченности.

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19 мая 2017 года в издании "Национальные вести" была опубликована статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Адольфа Берзиньша: "Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно".

"И действительно, мы видим, что приехавшие в советское время русскоязычные хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают", — написал в статье Шноре.

Депутаты от партии "Согласие" Янис Адамсонс и Игорь Пименов считают, что эта статья содержит неэтичные, оскорбительные, направленные на разжигание ксенофобии и межнациональной розни утверждения и провокационные цитаты. Высказывания Шноре противоречат Конституции и кодексу этики, указывают депутаты от "Согласия".

С заявлением в правоохранительные органы в связи с высказываниями Шноре обратился политический активист Владимир Линдерман. В ПБ агентству LETA сообщили, что его заявление получено и будет рассмотрено.

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В Латвии решили не начинать уголовное дело о высказывании депутата о "русских вшах" (10)

В Латвии решили не начинать уголовное дело о высказывании депутата о русских вшах
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