Латвийский депутат сравнил русскоязычных жителей страны со вшами

В этой связи политический активист, член российской Национал-большевистской партии известный как Абель и латвийского движения "За родной язык" Владимир Линдерман подал заявление в прокуратуру в связи со статьей Э.Шноре.

Статья Шноре "Цель: латышская Латвия" была опубликована в конце прошлой недели в издании Nacionālās apvienības avīzе. В нем содержалась следующее высказывание: "Как в свое время сказал министр общественных дел Алфредс Берзиньш, если один раз запустишь русскую вошь в шубу, то извлечь ее оттуда будет трудно. И действительно мы видим, что прибывшие во время СССР русскоязычные хотя постоянно и ругают Латвию, но при этом не уезжают. Во всяком случае, не в том объеме, как латыши этого хотят…"

В связи с этим высказыванием В.Линдерман обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру Латвии с просьбой дать правовую оценку высказываниям парламентария и начать уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона. По мнению Линдермана, сравнение людей других национальностей (в данном случае — русских) со вшами, тараканами, червями, бациллами и т.д. является типичным приемом нацистской пропаганды.

"Ее цель — подготовить массовое сознание к убийству представителей других национальностей, поскольку вшей и тараканов не жалко, их убивают", — указал в заявлении В.Линдерман добавив, что похожая фраза принадлежит одному из идеологов гитлеровского режима Генриху Гиммлеру: "Избавление от вшей — не вопрос идеологии, это вопрос гигиены. Точно так же для нас антисемитизм не является вопросом идеологии, это — вопрос гигиены" (цитируется на основании заключительной речи главного обвинителя от Великобритании Хартли Шоукросса на Нюрнбергском процессе).

Линдерман считает, что высказывания Шноре попадает под действие 78-й статьи Уголовного закона ЛР — "Возбуждение национальной, этнической и расовой розни", не исключается, что в материале содержатся и признаки, попадающие под действие 71-й статьи УЗ Латвии — "Подстрекательство к геноциду".

Напомним, что В.Линдерман был одним из организаторов референдума в Латвии о придании русскому статуса второго государственного языка.