Латвийский депутат сравнил русскоязычных жителей страны со вшами

 (131)
rus.DELFI.lv
вторник, 23 мая 2017 г. 17:42
Депутат латвийского Сейма Эдвин Шноре из консервативной партии "Всё для Латвии!" — "Отечеству и свободе/ДННЛ" в своей статье сравнил русскоязычных жителей Латвии со вшами, пишет rus.delfi.lv
© DELFI.lv

В этой связи политический активист, член российской Национал-большевистской партии известный как Абель и латвийского движения "За родной язык" Владимир Линдерман подал заявление в прокуратуру в связи со статьей Э.Шноре.

Статья Шноре "Цель: латышская Латвия" была опубликована в конце прошлой недели в издании Nacionālās apvienības avīzе. В нем содержалась следующее высказывание: "Как в свое время сказал министр общественных дел Алфредс Берзиньш, если один раз запустишь русскую вошь в шубу, то извлечь ее оттуда будет трудно. И действительно мы видим, что прибывшие во время СССР русскоязычные хотя постоянно и ругают Латвию, но при этом не уезжают. Во всяком случае, не в том объеме, как латыши этого хотят…"

В связи с этим высказыванием В.Линдерман обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру Латвии с просьбой дать правовую оценку высказываниям парламентария и начать уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона. По мнению Линдермана, сравнение людей других национальностей (в данном случае — русских) со вшами, тараканами, червями, бациллами и т.д. является типичным приемом нацистской пропаганды.

"Ее цель — подготовить массовое сознание к убийству представителей других национальностей, поскольку вшей и тараканов не жалко, их убивают", — указал в заявлении В.Линдерман добавив, что похожая фраза принадлежит одному из идеологов гитлеровского режима Генриху Гиммлеру: "Избавление от вшей — не вопрос идеологии, это вопрос гигиены. Точно так же для нас антисемитизм не является вопросом идеологии, это — вопрос гигиены" (цитируется на основании заключительной речи главного обвинителя от Великобритании Хартли Шоукросса на Нюрнбергском процессе).

Линдерман считает, что высказывания Шноре попадает под действие 78-й статьи Уголовного закона ЛР — "Возбуждение национальной, этнической и расовой розни", не исключается, что в материале содержатся и признаки, попадающие под действие 71-й статьи УЗ Латвии — "Подстрекательство к геноциду".

Напомним, что В.Линдерман был одним из организаторов референдума в Латвии о придании русскому статуса второго государственного языка.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Экс-глава ЦРУ заявил, что обсуждал с ФСБ вмешательство в выборы (3)

JAV Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) vadovas Johnas Brennanas
Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что в прошлом году предупреждал главу ФСБ Александра Бортникова о том, что любое вмешательство России в выборы в США может нанести серьезный вред двусторонним отношениям.

Латвийский депутат сравнил русскоязычных жителей страны со вшами (131)

Латвийский депутат сравнил русскоязычных жителей страны со вшами
Депутат латвийского Сейма Эдвин Шноре из консервативной партии "Всё для Латвии!" — "Отечеству и свободе/ДННЛ" в своей статье сравнил русскоязычных жителей Латвии со вшами, пишет rus.delfi.lv

Верховная рада Украины ввела квоту в 75% для украинского языка на ТВ (15)

Верховная рада Украины ввела квоту в 75% для украинского языка на ТВ
Верховная рада Украины приняла в целом законопроект, который предусматривает, что для общенациональных телекомпаний доля передач и фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75%.

Более 6,6 миллиона беженцев хотят попасть в Европу (2)

Refugees
В Турции, Иордании и странах Северной Африки к концу апреля скопилось 6,6 миллиона человек, стремящихся попасть в Европу. Главными маршрутами их движения остаются балканский и средиземноморский.

Чем в Израиле запомнится визит Трампа? (2)

Чем в Израиле запомнится визит Трампа?
В Израиле комментируют визит президента США Дональда Трампа. Еврейское государство стало второй точкой первого заграничного турне главы Белого дома.
Facebook друзья
Rambler's Top100