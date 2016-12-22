Одевает ли Британия противников на учениях в российскую форму?

Министерство обороны Великобритании не использует танки и военную форму российской армии для обозначения противника во время недавних учений, стало известно Русской службе Би-би-си.

В ответ на запрос Би-би-си министерство обороны отказалось комментировать соответствующее заявление министра обороны России Сергея Шойгу. Но при этом пресс-служба прислала разъяснение в связи с публикацией в газете Daily Mail от 4 декабря.

В публикации шла речь о маневрах, проводившихся на полигоне Солсбери-Плейн. Возможно, что именно на основании этой публикации сделал свое заявление Шойгу.

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"Это неправда... Британская армия использует образы нескольких условных противников, чтобы проводить тренировки в различных обстоятельствах. Однако они имеют какую-то специфику только во время учений по отработке конкретных заданий таких, как во время недавних кампаний в Афганистане и Ираке", - говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении Русской службы Би-би-си.

На расширенном заседании коллегии минобороны РФ в четверг Шойгу упрекнул НАТО в антироссийской направленности большинства учений.

"В вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии", - сказал Шойгу.

"В последний раз такой метод обучения войск применяла нацистская Германия в годы Великой Отечественной войны", - добавил российский министр.

Комментируя публикацию Daily Mail, в минобороны Великобритании подчеркнули, что в начале декабря в Солсбери-Плейн прошли показательные маневры, а не учения.

"Обмундирование и боевая техника, которая использовалась во время этой демонстрации, были стандартными и не представляли никакой страны. Они не имеют отношения к каким-либо текущим или предстоящим командировкам", - уточнили британские военные.

Вид условного противника

В комментарии минобороны Великобритании относительно публикации Daily Mail детально объясняется, какое обмундирование и боевая техника использовались во время показательных маневров.

"Демонстрация общевойсковых маневров показывала вооруженную боевую группу, работающую против реалистичного, но неопределенного противника. Образ условного противника, разработанный отделом боевой подготовки, включает в себя обмундирование, нашивки родов войск и отличительные знаки государства, не имеющие отношения к реальным государствам или армиям", - говорится в комментарии.

Минобороны подчеркивает, что обмундирование является вариантом нынешней униформы британской армии, но выполненное в синем/сером варианте старого камуфляжа DPM.

"Во время демонстрации некоторые солдаты, изображавшие советников, также были одеты в реплику зеленой полевой формы США времен Второй мировой войны (не российский камуфлирующий рисунок)", - отметили в ведомстве.

Помимо солдат в маневрах на полигоне Солсбери-Плейн использовалась и техника. По данным минобороны Великобритании, это были танк Т-72, сделанный в Польше, чешская БМП-1 и чешский танк Т-54.

"Эти обычные танки советской модели, которые используются по всему миру. И именно поэтому мы используем их во время учений. Они были предоставлены танковым музеем и поставщиком специальной техники", - подчеркнули в минобороны.

Все солдаты, обозначавшие условного противника, являлись военнослужащими британской армии, отметили в ведомстве.

Риторика России

Российское руководство уже не впервые обвиняет НАТО и США в развязывании новой холодной войны. О ее возможности на Западе также говорят многие эксперты и военачальники.

Все это происходит на фоне действий российского министерства обороны, которое укрепляет свои силы на западном направлении.

Так, в январе 2016 года стало известно, что в Западном военном округе Россия создаст три новые дивизии в дополнение к 1-й танковой армии, которую создают там же, а в феврале псковская дивизия ВДВ провела учения, на которых отрабатывался захват аэродромов условного противника.

Тогда же американский аналитический центр Atlantic Council представил доклад о том, что в своем нынешнем состоянии силы НАТО не в состоянии защитить восточные границы ЕС перед лицом все более агрессивно настроенной России.