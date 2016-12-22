Шойгу сравнил учения в Британии с методами обучения войск нацистской Германии

 (30)
bbcrussian.com
четверг, 22 декабря 2016 г. 12:52
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что руководство НАТО объявило Россию главной угрозой и наращивает военный потенциал у российских границ.
Sergejus Šoigu
© AFP/Scanpix

"НАТО в два раза нарастила интенсивность военных учений, большинство которых имеет антироссийскую направленность. В вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии минобороны.

Как заявил российский министр, в последний раз такой метод обучения войск применяла нацистская Германия в годы Великой Отечественной войны.

По словам Шойгу, вооруженные силы России не втягиваются в гонку вооружений, а лишь планомерно выполняют программу перевооружения армии и флота.

Российское руководство уже не впервые обвиняет НАТО и США в развязывании новой холодной войны. О ее возможности на Западе также говорят многие эксперты и военачальники.

Все это происходит на фоне действий российского министерства обороны, которое укрепляет свои силы на западном направлении.

Так, в январе 2016 года стало известно, что в Западном военном округе Россия создаст три новые дивизии в дополнение к 1-й танковой армии, которую создают там же, а в феврале псковская дивизия ВДВ провела учения, на которых отрабатывался захват аэродромов условного противника.

Тогда же американский аналитический центр Atlantic Council представил доклад о том, что в своем нынешнем состоянии силы НАТО не в состоянии защитить восточные границы ЕС перед лицом все более агрессивно настроенной России.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили в Москве (6)

Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили в Москве
Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили на Химкинском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.

Скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили (2)

Jevgenijus Džugašvilis
В Москве умер внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу «скорой помощи».

Обвиняемых в убийстве Немцова оставили под стражей до 30 марта

Обвиняемых в убийстве Немцова оставили под стражей до 30 марта
Московский окружной военный суд продлил срок предварительного заключения пятерым обвиняемым по делу об убийстве Бориса Немцова до 30 марта 2017 года.

Суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (10)

Суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ
Московский окружной военный суд признал бывшую студентку МГУ Варвару Караулову виновной в попытке вступить в ряды экстремистской организации "Исламское государство".

У станции метро "Коломенская" в Москве взорвался газовый баллон (4)

Maskvos metro
В подземном переходе у станции метро "Коломенская" в Москве взорвался газовый баллон.
Facebook друзья
Rambler's Top100