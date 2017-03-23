"Исламское государство" взяло ответственность за нападение в Лондоне

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bbcrussian.com
четверг, 23 марта 2017 г. 15:25
Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на людей рядом со зданием британского парламента в Лондоне, совершенное днем 22 марта.
Incidentas prie Jungtinės Karalystės parlamento rūmų
© AFP / Scanpix

Такое сообщение группировка распространила через связанное с ней информационное агентство Амак. До этого британская полиция сообщала, что исполнитель нападения был один, но вдохновлялся схожими по сценарию нападениями сторонников ИГ на людей в других странах.

Тереза Мэй: нападавший в Вестминстере был известен полиции

Мужчина, совершивший нападение в центре Лондона в среду, родился в Британии и был известен британским спецслужбам, сообщила премьер-министр сраны Тереза Мэй.

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По ее словам, несколько лет назад мужчина находился под подозрением по делу об экстремизме, однако он не был центральной фигурой расследования. Имя нападавшего Мэй называть не стала.

Нападение было совершено днем 22 марта. Мужчина преднамеренно сбил на машине нескольких пешеходов на Вестминстерском мосту у здания парламента, а затем выбежал из автомобиля и набросился с ножом на полицейского, после чего был застрелен.

Всего погибли четыре человека, в том числе сам нападавший и раненный им полицейский. Помимо них в числе жертв оказались два пешехода. Также в результате инцидента около 40 человек получили травмы, 29 из них все еще в больнице, семь - в критическом состоянии.

Власти квалифицировали случившееся как теракт. За ночь полиция совершила рейды по шести адресам в Лондоне, Бирмингеме и других городах, пытаясь найти людей, возможно связанных с нападавшим. Пока задержаны семь человек.

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